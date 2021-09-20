Иконы стритстайла: что носили модницы на Неделе моды в Лондоне

Самые трендовые образы гостей Недели моды в Лондоне / Фото: instagram.com/thestyleograph, instagram.com/henriklischke/, instagram.com/vincenzo_grillo/

Неделя моды в Нью-Йорке передала эстафету в модной гонке Лондону. Среди всех Недель моды она, пожалуй, считается самой экстравагантной. Британские дизайнеры всегда выходят за рамки коммерции, не боятся экспериментов, сочетая разные фактуры, ткани и материалы. Новый сезон не стал исключением.

Что касается гостей показов, то стритстайл не Неделе моды Туманного Альбиона всегда отличался авангардным духом, креативностью и экстравагантностью. В этом сезоне стритстайл образы публики условно можно разделить на две части: пока одни выглядели достаточно сдержано, выбирая минимализм в дизайне одежды и приглушенную серо-черную цветовую палитру, другие отдали предпочтение артистичности.

Модницы в Лондоне выбирали ультраобъем, провокационные сочетания и последние тренды: разноцветные деловые костюмы, яркие сумки, укороченные курки, оверсайз рубашки и жакеты, платья с сексуальными разрезами. В цветовой гамме преобладали total black образы, а также оранжевый, зеленый и очень много розового.

Выбрали для вас самые красивые образы с Недели моды в Лондоне.

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