Дивіться: кращі образи з Тижня моди в Копенгагені (фото)

Поки ми з нетерпінням чекаємо старту модного сезону і початку Ukrainian Fashion Week, розглядаємо найстильніші і трендові образи модниць столиці Данії
В Копенгагені проходить Тиждень моди сезону весна-літо – 2022. І поки голлівудські знаменитості лякають зовнішнім виглядом на подіумі, ми не перестаємо надихатися стилем простих перехожих на вулицях столиці Данії.
У цьому сезоні списки запрошених гостей на покази трохи мізерні через пандемію, але місцеві модниці вміють дивувати ефектними виходами і ненудними образами.
Дивіться найкращі фото стритстайла в репортажі.
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
За матеріалами Vogue.ua.
Юлія Ткачук
Редактор проєкту "Красиво"
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора