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Дивіться: кращі образи з Тижня моди в Копенгагені (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
11 серпня, 17:10
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Поки ми з нетерпінням чекаємо старту модного сезону і початку Ukrainian Fashion Week, розглядаємо найстильніші і трендові образи модниць столиці Данії
/ Фото: Getty Images

В Копенгагені проходить Тиждень моди сезону весна-літо – 2022. І поки голлівудські знаменитості лякають зовнішнім виглядом на подіумі, ми не перестаємо надихатися стилем простих перехожих на вулицях столиці Данії.

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У цьому сезоні списки запрошених гостей на покази трохи мізерні через пандемію, але місцеві модниці вміють дивувати ефектними виходами і ненудними образами.

Дивіться найкращі фото стритстайла в репортажі.

Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
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За матеріалами Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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