Віра Брежнєва, Наталія Могилевська та інші зірки: кращі стритстайла-образи Ukrainian Fashion Week 2021

2 вересня в "Мистецькому Арсеналі" стартував Ukrainian Fashion Week в оновленому форматі Nо Season Season.
Перший день відкрив показ The Coat by Katya Silchenko, головною зіркою шоу якого стала українська топ-модель Алла Костромічова.
Варто відзначити, що останній показ Каті Сильченко в Києві проходив майже два роки тому. Саме її шоу привернуло найбільшу увагу гостей, а також українських селебріті.
У перший день підтримати дизайнерів прийшли: Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Олена Шоптенко, Єлизавета Юрушева, художниця Влада Ралко і багато інших.
Гості ретельно готувалися до старту нового модного сезону в столиці, хоча і різке похолодання трохи завадило яскравим світським виходам. Модниці і зірки воліли утеплитися в вовняні светри, а основна колірна гамма нарядів складалася з сірих, чорних і білих відтінків.
Дивіться кращі стритстайл-образи першого дня Тижня моди в Україні.
Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.ua .
Дивіться відео про усвідомлену моді :
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