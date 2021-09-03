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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Віра Брежнєва, Наталія Могилевська та інші зірки: кращі стритстайла-образи Ukrainian Fashion Week 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 вересня, 13:55
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Що наділи зірки, інфлюенсери і модні гості в перший день українського Тижня моди, який стартував вчора в "Мистецькому Арсеналі"
Українскі зірки на відкритті Ukrainian Fashion Week 2021
Українскі зірки на відкритті Ukrainian Fashion Week 2021 / Фото: vogue.ua

2 вересня в "Мистецькому Арсеналі" стартував Ukrainian Fashion Week в оновленому форматі Nо Season Season.

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Перший день відкрив показ The Coat by Katya Silchenko, головною зіркою шоу якого стала українська топ-модель Алла Костромічова.

Варто відзначити, що останній показ Каті Сильченко в Києві проходив майже два роки тому. Саме її шоу привернуло найбільшу увагу гостей, а також українських селебріті.

У перший день підтримати дизайнерів прийшли: Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Олена Шоптенко, Єлизавета Юрушева, художниця Влада Ралко і багато інших.

Гості ретельно готувалися до старту нового модного сезону в столиці, хоча і різке похолодання трохи завадило яскравим світським виходам. Модниці і зірки воліли утеплитися в вовняні светри, а основна колірна гамма нарядів складалася з сірих, чорних і білих відтінків.

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Дивіться кращі стритстайл-образи першого дня Тижня моди в Україні.

Віра Брєжнєва
Віра Брєжнєва / Фото: vogue.ua

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото: vogue.ua

Наталія Могилевська та Олег Рижов
Наталія Могилевська та Олег Рижов / Фото: vogue.ua

Марися Горобець
Марися Горобець / Фото: vogue.ua

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Ірина Данилевська
Ірина Данилевська / Фото: vogue.ua

Жан Грицфельдт
Жан Грицфельдт / Фото: vogue.ua

Алла Костромічова з чоловіком
Алла Костромічова з чоловіком / Фото: vogue.ua

Олексій Прищепа
Олексій Прищепа / Фото: vogue.ua

Поліна Неня
Поліна Неня / Фото: vogue.ua

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Єлизавета Юрушева
Єлизавета Юрушева / Фото: vogue.ua

Олімпія Вайтмусташ
Олімпія Вайтмусташ / Фото: vogue.ua

Сеяр Куршутов та Катя Любчик
Сеяр Куршутов та Катя Любчик / Фото: vogue.ua

Влада Ралко
Влада Ралко / Фото: vogue.ua

Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.ua .

Дивіться відео про усвідомлену моді :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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