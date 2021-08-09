Екстремально короткі шорти і сорочка оверсайз: вирушаємо у відпустку, як Надя Дорофєєва (фото)

/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва, яка повторила гарячі образи з сольного концерту на Atlas Weekend, вирушила у відпустку. Про це співачка розповіла в своєму Instagram.
Артистка опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена виходячи з дому. В яку країну поїде відпочивати, зірка не розповіла, але ми звернули увагу на стильний образ Наді.
Для поїздки, швидше за все в аеропорт, Дорофєєва вибрала екстремально короткі джинсові шорти, підв'язавши їх тонким поясом-шнурком. Також Надя наділа топ-бра і білу бавовняну сорочку оверсайз. Всі речі зірка вибрала з колекції сезону весна-літо – 2021 українська бренду Ttswtrs. Звичайно, найзручніше взуття в будь-якій подорожі – кросівки. Співачка зупинила свій вибір на білій парі Puma.
/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Повторити образ зірки не складе труднощів. Ми вибрали найцікавіші, прості і стильні варіанти, які можна придбати в українських магазинах не за всі гроші світу.
/ Фото: reserved.com/
/ Фото: bershka.com/
/ Фото: intertop.ua
/ Фото: ua.puma.com
Дивіться інтерв'ю Наді Дорофєєвої:
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