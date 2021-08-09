Экстремально короткие шорты и рубашка оверсайз: отправляемся в отпуск, как Надя Дорофеева (фото)

Певица решила посвятить последний месяц лета отдыху. Рассказываем, как одеться в стиле звезды и где купить самые стильные вещи за вменяемые деньги

Надя Дорофеева в стильном образе отправляется в отпуск / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, которая повторила горячие образы с сольного концерта на Atlas Weekend, отправилась в отпуск. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Артистка опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена выходящей из дома. В какую страну поедет отдыхать, звезда не рассказала, но мы обратили внимание на стильный образ Нади.

Для поездки, скорее всего в аэропорт, Дорофеева выбрала экстремально короткие джинсовые шорты, подвязав их тонким поясом-шнурком. Также Надя надела топ-бра и белую хлопковую рубашку оверсайз. Все вещи звезда выбрала из коллекции сезона весна-лето – 2021 украинского бренда Ttswtrs. Конечно, самая удобная обувь в любом путешествии – кроссовки. Певица остановила свой выбор на белой обуви Puma.

Надя Дорофеева в топе (ок. 4720 грн.), рубашке (ок. 7920 грн.) и шортах (ок. 6000 грн.) TTSWTRS, кроссовки Puma / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Повторить образ звезды не составит труда. Мы выбрали самые интересные, простые и стильные варианты, которые можно приобрести в украинских магазинах не за все деньги мира.

Рубашка из органического хлопка Reserved (799 грн.) / Фото: reserved.com/

Джинсовые шорты Bershka (1011 грн.) / Фото: bershka.com/ Реклама

Топ Tommy Hilfiger (Intertop – 919 грн.) / Фото: intertop.ua

Кроссовки Puma (2490 грн.) / Фото: ua.puma.com

Смотрите интервью Нади Дорофеевой:

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