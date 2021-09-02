Що приготувати на сніданок з картоплі, яку не з'їли за вечерею – 3 рецепти

Рецепти страв з картоплею до сніданку / Фото: instagram.com/beelicious.luxembourg/
Картопля може залишитися відвареною, а може й у вигляді пюре. Якщо, звісно, ви не приготували пюре чамп – воно ніколи не залишається, а з'їдається до кінця. Тоді з картоплі, нез'їденої за вечерею, можна приготувати картопляний омлет, оладки, а до нього – огірковий соус, або крокети. До останніх, усередину, можна покласти трохи грибів, шинки, вареної курки або сиру – справа смаку. І так, всі ці рецепти можна використовувати не тільки в тому разі, якщо ви не знаєте, куди подіти недоїдену картоплю. Ваші домашні обов'язково оцінять цю їжу.
Тортилья з картоплею
Інгредієнти
- картопля – 5-6 шт.;
- яйця – 3-4 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сир твердий – за смаком;
- сіль, перець, зелень.
Спосіб приготування
- Відварену картоплю обсмажити з цибулею до золотистого кольору разом зі спеціями. Якщо картопля сира, то смажити до напівготовності.
- Збити яйця, посолити, поперчити.
- Гарячу картоплю відправити в яєчну суміш на 10 хвилин.
- Розігріти сковороду і вилити яєчно-картопляну суміш, смажити під кришкою.
- За кілька хвилин перевернути, посипати тертим сиром і зеленню. Смажити до готовності.
Картопляна запіканка зі свіжим оселедцем по-фінськи – ще одне смачне застосування цієї риби
Оладки з картоплею і овочами з огірковим соусом
Інгредієнти
- кабачок – 1 шт.;
- картопля – 2-3 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 2 ст. л. з гіркою;
- сіль – щіпка.
Для соусу
- огірок свіжий – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- олія – 2 ч. л.;
- часник – 2 зубчики;
- сік лимона – половина 1 ч. л.;
- зелень (петрушка);
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування
- Кабачок і варену картоплю натерти на дрібній тертці, з кабачка віджати сік.
- Додати яйце, перемішати. Додати борошно і сіль, ретельно перемішати. Обсмажити з двох боків.
- Для соусу змішати тертий огірок, сметану, олію, сік лимона, пропущений через прес часник і порізану зелень.
Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре
Картопляні крокети
Інгредієнти
- картопля – 300 г;
- вершкове масло – 30 г;
- жовток – 2 шт.;
- сіль, мелений перець, спеції – за смаком.
Для панірування
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 100 г;
- панірувальні сухарі – 200 г.
Спосіб приготування
- Відварену картоплю подрібнити до стану пюре. Додати вершкове масло і по черзі яєчні жовтки. Додати спеції.
- В одній ємності збити яйця, а в іншу насипати панірувальні сухарі.
- Сформувати з пюре брусочки або кульки, умочити спочатку в яйці, потім у панірувальних сухарях.
- Обсмажити в глибокій сковороді дві-три хвилини за температури 180 градусів. Покласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
- Подавати зі сметаною і овочами.
Також спробуйте приготувати на сніданок лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами.