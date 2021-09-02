Що приготувати на сніданок з картоплі, яку не з'їли за вечерею – 3 рецепти

Рецепти страв з картоплею до сніданку / Фото: instagram.com/beelicious.luxembourg/

Картопля може залишитися відвареною, а може й у вигляді пюре. Якщо, звісно, ви не приготували пюре чамп – воно ніколи не залишається, а з'їдається до кінця. Тоді з картоплі, нез'їденої за вечерею, можна приготувати картопляний омлет, оладки, а до нього – огірковий соус, або крокети. До останніх, усередину, можна покласти трохи грибів, шинки, вареної курки або сиру – справа смаку. І так, всі ці рецепти можна використовувати не тільки в тому разі, якщо ви не знаєте, куди подіти недоїдену картоплю. Ваші домашні обов'язково оцінять цю їжу.

Тортилья з картоплею

Тортилья з картоплею / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Інгредієнти

картопля – 5-6 шт.;

яйця – 3-4 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир твердий – за смаком;

сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування

Відварену картоплю обсмажити з цибулею до золотистого кольору разом зі спеціями. Якщо картопля сира, то смажити до напівготовності. Збити яйця, посолити, поперчити. Гарячу картоплю відправити в яєчну суміш на 10 хвилин. Розігріти сковороду і вилити яєчно-картопляну суміш, смажити під кришкою. За кілька хвилин перевернути, посипати тертим сиром і зеленню. Смажити до готовності.

Оладки з картоплею і овочами з огірковим соусом

Картопляні оладки / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes/

Інгредієнти

кабачок – 1 шт.;

картопля – 2-3 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 2 ст. л. з гіркою;

сіль – щіпка.

Для соусу

огірок свіжий – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

олія – 2 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

сік лимона – половина 1 ч. л.;

зелень (петрушка);

сіль – щіпка.

Спосіб приготування

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Кабачок і варену картоплю натерти на дрібній тертці, з кабачка віджати сік. Додати яйце, перемішати. Додати борошно і сіль, ретельно перемішати. Обсмажити з двох боків. Для соусу змішати тертий огірок, сметану, олію, сік лимона, пропущений через прес часник і порізану зелень.

Картопляні крокети

Картопляні крокети / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

картопля – 300 г;

вершкове масло – 30 г;

жовток – 2 шт.;

сіль, мелений перець, спеції – за смаком.

Для панірування

яйця – 2 шт.;

борошно – 100 г;

панірувальні сухарі – 200 г.

Спосіб приготування

Відварену картоплю подрібнити до стану пюре. Додати вершкове масло і по черзі яєчні жовтки. Додати спеції. В одній ємності збити яйця, а в іншу насипати панірувальні сухарі. Сформувати з пюре брусочки або кульки, умочити спочатку в яйці, потім у панірувальних сухарях. Обсмажити в глибокій сковороді дві-три хвилини за температури 180 градусів. Покласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. Подавати зі сметаною і овочами.

Також спробуйте приготувати на сніданок лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами.

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