Что приготовить на завтрак из картошки, которую не съели за ужином – 3 рецепта

Рецепты блюд с картофелем к завтраку / Фото: instagram.com/beelicious.luxembourg/

Картофель может остаться отварной, а может и в виде пюре. Если, конечно, вы не приготовили пюре чамп – оно никогда не остается, а съедается до конца. Тогда из картошки, несъеденной за ужином, можно приготовить картофельный омлет, оладьи, а к нему – огуречный соус или крокеты. К последним, внутрь, можно положить немного грибов, ветчины, отварной курицы или сыра – дело вкуса. И да, все эти рецепты можно использовать не только в том случае, если вы не знаете, куда деть недоеденную картошку. Ваши домашние обязательно оценят эту еду.

Тортилья с картофелем

Тортилья с картофелем / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Ингредиенты

картофель – 5-6 шт.;

яйца – 3-4 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр твердый – по вкусу;

соль, перец, зелень.

Способ приготовления

Отварной картофель обжарить с луком вместе со специями до золотистого цвета. Если картофель сырой, то жарить до полуготовности. Взбить яйца, посолить, поперчить. Горячий картофель отправить в яичную смесь на 10 минут. Разогреть сковороду и вылить яично-картофельную смесь, жарить под крышкой. Через несколько минут перевернуть, посыпать тертым сыром и зеленью. Жарить до готовности.

Оладьи с картофелем и овощами с огуречным соусом

Картофельные оладьи / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes/

Ингредиенты

кабачок – 1 шт.;

картофель – 2-3 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 2 ст. л. с горкой;

соль – щепотка.

Для соуса

огурец свежий – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

масло растительное – 2 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

сок лимона – половина 1 ч. л.;

зелень (петрушка);

соль – щепотка.

Способ приготовления

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Кабачок и вареный картофель натереть на мелкой терке, из кабачка отжать сок. Добавить яйцо, перемешать. Добавить муку и соль, тщательно перемешать. Обжарить с двух сторон. Для соуса смешать тертый огурец, сметану, масло, сок лимона, пропущенный через пресс чеснок и порезанную зелень.

Картофельные крокеты

Картофельные крокеты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

картофель – 300 г;

сливочное масло – 30 г;

желток – 2 шт.;

соль, молотый перец, специи – по вкусу.

Для панировки

яйца – 2 шт.;

мука – 100 г;

панировочные сухари – 200 г.

Способ приготовления

Отваренный картофель измельчить до состояния пюре. Добавить сливочное масло и поочередно яичные желтки. Добавить специи. В одной емкости взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари. Сформировать из пюре брусочки или шарики, обмакнуть сначала в яйце, потом в панировочных сухарях. Обжарить в глубокой сковороде две-три минуты при температуре 180 градусов. Положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать со сметаной и овощами.

Также попробуйте приготовить к завтраку лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.

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