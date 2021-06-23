Картопляне пюре чамп – не гарнір, а самостійна страва і її варто спробувати
Одна з найважливіших страв для ірландців – це пюре чамп або брутинь. Для нього потрібно багато зеленої цибулі та вершкового масла. Причому масло не вмішується в пюре, а кладеться зверху
Здавалося б, приготувати картопляне пюре – простіше простого. Але це тільки здається, іноді воно справді не виходить – то є грудочки, то воно зарідке. Щоб уникнути таких помилок, треба вміти його правильно приготувати. Нижче дізнаєтеся, яким саме картопляним пюре пишаються ірландці, його особливості та рецепт. У нашому календарі літа знайдете багато корисних лайфхаків, як провести ці три місяці.
Картопляне пюре чамп – чоловічих рук справа
Саме господаря оселі кликали займатися пюре після того, як картопля звариться. Так було багато століть тому в Ірландії. Зрозуміло, що сьогодні цієї традиції не дотримуються. Товкти пюре може будь-хто. Цікавою була подача чампу – коли пюре було готове, його розкладали по тарілках, а зверху клали хороший шматок масла. Зручніше його їсти все-таки ложкою, підштовхуючи масло, що розтануло, до пюре. Тобто щоб у кожну ложку з пюре потрапляла крапля масла.
Як приготувати пюре чамп
Інгредієнти
- 6-8 картоплин
- 110 г зеленої цибулі або зелені часнику
- 350 г молока
- 100 г вершкового масла
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Картоплю промийте та відваріть у шкірці.
- Цибулю дрібно наріжте і нагрівайте в молоці близько 3-4 хвилин. Відставте, щоб молоко натягнуло аромати зелені.
- Картоплю, поки гаряча, очистіть від шкірки і подрібніть у пюре, додаючи молоко з цибулею.
- Додайте в пюре трохи вершкового масла, сіль і перець.
- Розкладіть пюре по індивідуальними мисках, у центрі зробіть поглиблення і покладіть по хорошому шматку вершкового масла.
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