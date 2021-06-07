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Картопляна запіканка зі свіжим оселедцем по-фінськи – ще одне смачне застосування цієї риби

Сьогодні, 16:41

У Фінляндії це називається калалаатіко, в рецепті страви є молоко

Картопляна запіканка з оселедцем - калалаатіко Фото: instagram.com/forshmak79/
Картопляна запіканка з оселедцем - калалаатіко
Фото:  instagram.com/forshmak79/

Для багатьох оселедець і картопля просто створені одне для одного. Насамперед – коли варена, смажена картопля і солоний оселедець. У фінів на цей рахунок є своя відповідь, і це картопляна запіканка зі свіжим оселедцем – калалаатіко. У рецепті є молоко, через що багатьом ця страва може видатися трохи дивною. Але це тільки видається, насправді – це ароматна й ситна запіканка, яка варта нашої уваги. Картоплю для неї можна брати молоду, зараз вона й страви з нею особливо смачні.

Картопляна запіканка з оселедцем калалаатіко – рецепт

Фото: instagram.com/forshmak79/

Інгредієнти

  • Оселедець свіжий – 3 тушки
  • Картопля – 1 кг
  • Молоко – 150 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Олія – 45 мл
  • Цибуля і болгарський перець – по 1 шт.
  • Горошок (свіжий або консервований) – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розморожений або свіжий оселедець випатрати і видалити чорну плівку, хребет і великі кістки, а також хвіст і голову із зябрами.
  2. Нарізати дрібними шматочками і укласти їх у змащену олією глибоку форму для запікання.
  3. Нарізати соломкою болгарський перець і дрібно нашаткувати цибулю.
  4. Рівномірно розподілити овочі по всій поверхні оселедця, додати сіль і орегано за смаком.
  5. Додати трохи зеленого горошку і щільно покрити майбутню запіканку сирою картоплею, нарізаною тонкими кружальцями.
  6. В окремому посуді міксером збити яйця, до яких тонкою цівкою поступово ввести молоко. Отриманою заправкою залити калалаатіко і відправити форму в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хвилин.
  7. Прикрасити зеленню за смаком.

З цього відео дізнаєтеся оригінальний рецепт рибного рієта.

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