Картопляна запіканка зі свіжим оселедцем по-фінськи – ще одне смачне застосування цієї риби
У Фінляндії це називається калалаатіко, в рецепті страви є молоко
Для багатьох оселедець і картопля просто створені одне для одного. Насамперед – коли варена, смажена картопля і солоний оселедець. У фінів на цей рахунок є своя відповідь, і це картопляна запіканка зі свіжим оселедцем – калалаатіко. У рецепті є молоко, через що багатьом ця страва може видатися трохи дивною. Але це тільки видається, насправді – це ароматна й ситна запіканка, яка варта нашої уваги. Картоплю для неї можна брати молоду, зараз вона й страви з нею особливо смачні.
Картопляна запіканка з оселедцем калалаатіко – рецепт
Інгредієнти
- Оселедець свіжий – 3 тушки
- Картопля – 1 кг
- Молоко – 150 мл
- Яйця – 2 шт.
- Олія – 45 мл
- Цибуля і болгарський перець – по 1 шт.
- Горошок (свіжий або консервований) – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Розморожений або свіжий оселедець випатрати і видалити чорну плівку, хребет і великі кістки, а також хвіст і голову із зябрами.
- Нарізати дрібними шматочками і укласти їх у змащену олією глибоку форму для запікання.
- Нарізати соломкою болгарський перець і дрібно нашаткувати цибулю.
- Рівномірно розподілити овочі по всій поверхні оселедця, додати сіль і орегано за смаком.
- Додати трохи зеленого горошку і щільно покрити майбутню запіканку сирою картоплею, нарізаною тонкими кружальцями.
- В окремому посуді міксером збити яйця, до яких тонкою цівкою поступово ввести молоко. Отриманою заправкою залити калалаатіко і відправити форму в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хвилин.
- Прикрасити зеленню за смаком.
З цього відео дізнаєтеся оригінальний рецепт рибного рієта.
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