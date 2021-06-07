Картопляна запіканка зі свіжим оселедцем по-фінськи – ще одне смачне застосування цієї риби

У Фінляндії це називається калалаатіко, в рецепті страви є молоко

Картопляна запіканка з оселедцем - калалаатіко Фото: instagram.com/forshmak79/

Для багатьох оселедець і картопля просто створені одне для одного. Насамперед – коли варена, смажена картопля і солоний оселедець. У фінів на цей рахунок є своя відповідь, і це картопляна запіканка зі свіжим оселедцем – калалаатіко. У рецепті є молоко, через що багатьом ця страва може видатися трохи дивною. Але це тільки видається, насправді – це ароматна й ситна запіканка, яка варта нашої уваги. Картоплю для неї можна брати молоду, зараз вона й страви з нею особливо смачні.

Картопляна запіканка з оселедцем калалаатіко – рецепт

Фото: instagram.com/forshmak79/

Інгредієнти

Оселедець свіжий – 3 тушки

Картопля – 1 кг

Молоко – 150 мл

Яйця – 2 шт.

Олія – 45 мл

Цибуля і болгарський перець – по 1 шт.

Горошок (свіжий або консервований) – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Розморожений або свіжий оселедець випатрати і видалити чорну плівку, хребет і великі кістки, а також хвіст і голову із зябрами. Нарізати дрібними шматочками і укласти їх у змащену олією глибоку форму для запікання. Нарізати соломкою болгарський перець і дрібно нашаткувати цибулю. Рівномірно розподілити овочі по всій поверхні оселедця, додати сіль і орегано за смаком. Додати трохи зеленого горошку і щільно покрити майбутню запіканку сирою картоплею, нарізаною тонкими кружальцями. В окремому посуді міксером збити яйця, до яких тонкою цівкою поступово ввести молоко. Отриманою заправкою залити калалаатіко і відправити форму в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хвилин. Прикрасити зеленню за смаком.

З цього відео дізнаєтеся оригінальний рецепт рибного рієта.

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