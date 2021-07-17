Чим небезпечний брак Омега-3 кислот і де їх шукати

Три основні проблеми зі здоров'ям, які викликає недолік Омега-3 – це діабет, ожиріння і запальні процеси. Де брати Омега-3 – в матеріалі

Найвідоміший джерело омега-3, це морська риба, а ще бобові та авокадо / Фото: unsplash.com

Омега-3-ПНЖК (омега-3-поліненасичені жирні кислоти) – це незамінні для організму речовини. Дефіцит цих кислот викликає безліч неполадок в організмі: цього разу медики виявили 3 основних проблеми і опублікували результати дослідження в журналі Nutrients.

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Чому Омега-3-кислоти настільки незамінні?

Цей означає, що самостійно наш організм не може синтезувати ці речовини: вони "приходять" в основному з їжею. Омега-3 кислоти потрібні нам для профілактики атеросклерозу, оскільки добре очищають судини від холестерину.

Також Омега_3 називають "жіночими вітамінами", оскільки вони впливають на стан шкіри, волосся, знижують ризики розвитку передчасних пологів, полегшують болі при місячних.

Але в незалежності від статі людини, вчені з'ясували – дефіцит Омега-3 однозначно сприяє розвитку діабету другого типу, ожирінню і запальним процесам.

Де знаходяться Омега-3 – в їжі або добавках?

Найвідоміше джерело Омега-3, як нам постійно говорять, це морська риба, зокрема – риб'ячий жир. Але цих кислот нітрохи не менше в лляній олії, а ще бобових, авокадо, горіхах. Однак людині найцінніше і важливіше отримувати тільки 3 кислоти з усього класу ПНЖК: альфа-ліноленову (АЛК); ейкозапентаєнову (ЕПК) і докозагексаенову (ДГК).

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Перша є в рослинних продуктах, перерахованих вище, а дві другі – тільки в рибі і морепродуктах. Але їсти кожного дня лосось, оселедець або скумбрію, мідії, ікру просто неможливо. Тому Омега-3 кислоти зручно приймати в якості харчових добавок. Скільки їх потрібно саме вам – підкаже ваш сімейний лікар.

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