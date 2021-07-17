Чем опасен недостаток Омега-3 кислот и где их искать

Три основные проблемы со здоровьем, которые вызывает недостаток Омега-3 – это диабет, ожирение и воспалительные процессы. Где брать Омега-3 – в материале

Самый известный источник омега-3, это морская рыба, а еще бобовые и авокадо / Фото: unsplash.com

Омега-3-ПНЖК (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты) – это незаменимые для организма вещества. Дефицит этих кислот вызывает множество неполадок в организме: в этот раз медики выявили 3 основных проблемы и опубликовали результаты исследования в журнале Nutrients.

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Почему Омега-3-кислоты настолько незаменимы?

Этот значит, что самостоятельно наш организм не может синтезировать эти вещества: они "приходят" в основном с пищей. Омега-3 кислоты нужны нам для профилактики атеросклероза, поскольку хорошо очищают сосуды от холестерина.

Также Омега_3 называют "женскими витаминами", поскольку они влияют на состояние кожи, волос, снижают риски развития преждевременных родов, облегчают боли при месячных.

Но в независимости от пола человека, ученые выяснили – дефицит Омега-3 однозначно способствует развитию диабета второго типа, ожирения и способствует воспалительным процессам.

Где находятся Омега-3 – в пище или добавках?

Самый известный источник омега-3, как нам постоянно говорят, это морская рыба, в частности – содержащийся в ней рыбий жир. Но этих кислот ничуть не меньше в льняном масле, а еще бобовых, авокадо, орехах. Однако человеку ценнее всего и важнее получать только 3 кислоты из всего класса ПНЖК: альфа-линоленовую (АЛК); эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК).

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Первая есть в растительных продуктах, перечисленных выше, а две вторые – только в рыбе и морепродуктах. Но есть каждый день лосось, сельдь или скумбрию, мидии, икру просто невозможно. Поэтому Омега-3 кислоты удобно принимать в качестве пищевых добавок. Сколько их нужно именно вам – подскажет ваш семейный врач.

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