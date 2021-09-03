Кава і мотоцикли: Як проходить звичайний день Бреда Пітта (фото, відео)

Голлівудський актор показав свій звичайний день / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Бред Пітт, який продовжує судові розгляди з екс-дружиною Анджеліною Джолі, знявся в рекламі італійської компанії De'Longhi. Над відео працював режисер Дем'єн Шазелл, який знімав фільми "Одержимість" і "Ла-Ла Ленд".

У ролику показаний звичайний день Бреда Пітта. Актор катається по Лос-Анджелесу на мотоциклі, купує кавові зерна, а повернувшись додому, насолоджується чашкою свіжозвареної кави.

Також над відео працювали і інші голлівудські професіонали. Так, оператором реклами став лауреат премії "Оскар" Лінус Сандгрен ( "Людина на Місяці"). Музику написав композитор Джастін Хурвіц ("Ла-Ла Ленд").

Цікаво, що над сюжетом працював і сам Пітт.

Насолоджуйтесь знімками Бреда Пітта, які зняв відомий фотограф Лахлан Бейлі.

Бред Пітт для De'Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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Бред Пітт для реклами De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Бред Пітт для реклами De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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