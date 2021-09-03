Кофе и мотоциклы: Как проходит обычный день Бреда Питта (фото, видео)

Голливудский актер показал свой обычный день / Фото: instagram.com/delonghiofficial/
Брэд Питт, который продолжает судебные разбирательства с экс-супругой Анджелиной Джоли, снялся в рекламе итальянской компании De’Longhi. Над видео работал режиссер Дэмьен Шазелл, который снимал фильмы "Одержимость" и "Ла-Ла Ленд".
В ролике показан обычный день Брэда Питта. Актер катается по Лос-Анджелесу на мотоцикле, покупает кофейные зерна, а вернувшись домой, наслаждается чашкой свежесваренного кофе.
Также над видео работали и другие голливудские профессионалы. Так, оператором рекламы стал лауреат премий "Оскар" Линус Сандгрен ("Человек на Луне"). Музыку написал композитор Джастин Хурвиц ("Ла-Ла Ленд").
Интересно, что над сюжетом работал и сам Питт.
Наслаждайтесь снимками Брэда Питта, которые снял известный фотограф Лахлан Бейли.
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