"Анти-барбі", хустки та жилети: 5 трендів, які повернулися в моду завдяки TikTok

Головні тренди осені за версією інфлюенсерів TikTok / Фото: dior.com, Zara

У 2019 році платформа TikTok тільки набирала обертів. Нині ж соціальна мережа стала одним із найпотужніших майданчиків впливу.

Інфлюєнсери TikTok укладають контракти з корпораціями, стають амбасадорами модних Будинків, їх запрошують на покази та червоні доріжки наймодніших і значних заходів. Сам TikTok не тільки зароджує, а й відроджує fashion-тренди.

Реклама

Розповідаємо про ті, які повернулися в моду завдяки TikTok.

Лялька Bratz

Напевно ви пам'ятаєте, як у 2000-х діти марили лялькою Bratz. Іграшку називали "анти-барбі" за величезні надувні голови, яскравий макіяж з акцентом на очі, кроп-топи та спідниці, черевики на масивній платформі. Вони першими показали расову різноманітність та унікальний стиль.

Реклама

У 2021 році лялька Bratz відсвяткувала своє 20-річчя. На хвилі загальної ностальгії по 2000-м у TikTok з'явилося мільйон відео, в яких молодь повторює образи та макіяж знаменитих іграшок.

Хустки

Аксесуар, який модні бренди пропонували носити ще рік тому, став абсолютним хітом завдяки тіктокерам. У роликах інфлюєнсери вчать, як правильно зав'язувати і як носити шовкову хустку, з чим поєднувати і яку вибрати.

Реклама

Платформа

Так, вона повернулася! Нарівні з плюшевими спортивними костюмами, стразами та рожевим кольором, взуття на платформі переживає нове народження.

В'язаний жилет

Тенденція, яку покоління Z сприймало з обережністю через асоціації з бабусиним одягом. Поки дизайнери навперебій представляли новий тренд у своїх колекціях, популярність в'язані жилети отримали також завдяки TikTok.

Тай-дай

Ще один тренд, до якого ми не могли звикнути. Хоча одяг, виконаний у техніці тай-дай у моді вже кілька сезонів, по-справжньому завоював наші серця лише з початку пандемії. Майже кожен користувач у TikTok на рівні з Беллою Хадід створював футболки, худі та світшоти в цьому стилі.

Читайте також: