Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Геловін 2021

Мастхеви осені

Декор для дому

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Тіктокери братимуть інтерв'ю у зірок на червоній доріжці премії Британської ради моди

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
26 жовтня, 15:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
29 листопада у концертному залі Альберт-хол у Лондоні відбудеться одна з найзначніших подій для британської модної індустрії – церемонія Fashion Awards
Ріанна на червоній доріжці Fashion Awards 2020
Ріанна на червоній доріжці Fashion Awards 2020 / Фото: british fashion council

На щорічній церемонії Fashion Awards буде вручено нагороди найкращим дизайнерам року, лідерам думок, які вплинули своєю роботою на позитивні зміни у світі в категоріях: довкілля, люди та творчість.

Цікаво, що журі премії складається із понад 800 ключових представників міжнародної fashion-індустрії.

Реклама

Цього року організатори вирішили привернути ще більшу увагу до події та заручилися підтримкою TikTok. Так, згідно з інформацією, вперше зірки соцмережі вийдуть на червону доріжку церемонії Fashion Awards.

За прикладом того, як Instagram став головним медіа-партнером балу Інституту костюма Met Gala 2021, Британська рада моди зважилася на співпрацю з TikTok.

Джеймс Стаффорд, голова департаменту партнерства та спільнот TikTok у Великій Британії зазначив:

Реклама

Ми запросимо наших творців, майже всі з них вперше будуть присутні на таких заходах. Тому ми думаємо про те, як зробити червону килимову доріжку більш схожою на TikTok і підвищити її цінність, а не забрати щось. Ми вивчаємо, як впровадити звуки, ефекти та підхід до створення TikTok у традиційні формати, такі як інтерв'ю із зірками.

Ведучим на червоній доріжці стане модельєр та блогер Генрі Холланд.

Організатори впевнені, що TikTok зможе привнести оновлення до церемонії та відкрити її для нової аудиторії.

Реклама

Співпраця стала можливою після позитивного досвіду Met Gala 2021. Тоді користувачі TikTok також стали постити популярний контент, але їх цікавили більше ніж вбрання знаменитостей дрібні деталі. Так, інфлюtнсери переважно звертали увагу на те, як виглядають столові прилади на гала-вечері або наскільки шикарний туалетний папір.

Раніше ми розповідали, як Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тиктокерам

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти