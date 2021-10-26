Тіктокери братимуть інтерв'ю у зірок на червоній доріжці премії Британської ради моди

29 листопада у концертному залі Альберт-хол у Лондоні відбудеться одна з найзначніших подій для британської модної індустрії – церемонія Fashion Awards

Ріанна на червоній доріжці Fashion Awards 2020 / Фото: british fashion council

На щорічній церемонії Fashion Awards буде вручено нагороди найкращим дизайнерам року, лідерам думок, які вплинули своєю роботою на позитивні зміни у світі в категоріях: довкілля, люди та творчість.

Цікаво, що журі премії складається із понад 800 ключових представників міжнародної fashion-індустрії.

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Цього року організатори вирішили привернути ще більшу увагу до події та заручилися підтримкою TikTok. Так, згідно з інформацією, вперше зірки соцмережі вийдуть на червону доріжку церемонії Fashion Awards.

За прикладом того, як Instagram став головним медіа-партнером балу Інституту костюма Met Gala 2021, Британська рада моди зважилася на співпрацю з TikTok.

Джеймс Стаффорд, голова департаменту партнерства та спільнот TikTok у Великій Британії зазначив:

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Ми запросимо наших творців, майже всі з них вперше будуть присутні на таких заходах. Тому ми думаємо про те, як зробити червону килимову доріжку більш схожою на TikTok і підвищити її цінність, а не забрати щось. Ми вивчаємо, як впровадити звуки, ефекти та підхід до створення TikTok у традиційні формати, такі як інтерв'ю із зірками.

Ведучим на червоній доріжці стане модельєр та блогер Генрі Холланд.

Організатори впевнені, що TikTok зможе привнести оновлення до церемонії та відкрити її для нової аудиторії.

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Співпраця стала можливою після позитивного досвіду Met Gala 2021. Тоді користувачі TikTok також стали постити популярний контент, але їх цікавили більше ніж вбрання знаменитостей дрібні деталі. Так, інфлюtнсери переважно звертали увагу на те, як виглядають столові прилади на гала-вечері або наскільки шикарний туалетний папір.

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