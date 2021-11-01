"Анти-барби", платки и жилетки: 5 трендов, которые вернулись в моду благодаря TikTok

Главные тренды осени по версии инфлюенсеров TikTok / Фото: dior.com, Zara
В 2019 году платформа TikTok только набирала обороты. Сейчас же социальная сеть стала одной из самых мощных площадок влияния.
Инфлюенсеры TikTok заключают контракты с корпорациями, становятся амбассадорами модных Домов, их приглашают на показы и красные дорожки самых модных и значимых мероприятий. Сам TikTok не только зарождает, но и возрождает fashion-тренды.
Рассказываем о тех, которые вернулись в моду благодаря TikTok.
Кукла Bratz
Наверняка вы помните, как в 2000-х дети бредили куклой Bratz. Игрушку называли "анти-Барби" за огромные надувные головы, яркий макияж с акцентом на глаза, кроп-топы и юбки, ботинки на массивной платформе. Они первыми показали расовое разнообразие и уникальный стиль.
@fauxrich channeling miss Yasmín today #bratz#bratzchallenge#outfits original sound – Addy Rae
В 2021 году кукла Bratz отпраздновала свое 20-летие. На волне всеобщей ностальгии по 2000-м в TikTok появилось миллион видео, в которых молодежь повторяет образы и мейкап знаменитых игрушек.
Платки
Аксессуар, который модные бренды предлагали носить еще год назад, стал абсолютным хитом благодаря тиктокерам. В роликах инфлюенсеры учат, как правильно завязывать и как носить шелковый платок, с чем сочетать и какой выбрать.
@eljammi Love headscarfs lately #dubai#hair#hairtutorial#hairhack#foryou Party With A Jagaban – Midas the Jagaban
Платформа
Да, она вернулась! Наравне с плюшевыми спортивными костюмами, стразами и розовым цветом, обувь на платформе переживает новое рождение.
@saesina#versace#platforms#aliexpress original sound – Saesina
Вязаная жилетка
Тенденция, которую поколение Z воспринимало с осторожностью из-за ассоциаций с бабушкиной одеждой. Пока дизайнеры наперебой представляли новый тренд в своих коллекциях, популярность вязаные жилетки получили также благодаря TikTok.
@t1anascloset i love this sweater vest so much! :) #foryoupage#foryou#fyp#style#clothes#aesthetic pain – Tik Toker
Тай-дай
Еще один тренд, к которому не могли мы привыкнуть. Хотя одежда, выполненная в технике тай-дай в моде уже несколько сезонов, по-настоящему завоевала наши сердца она только с начала пандемии. Почти каждый пользователь в TikTok на равне с Беллой Хадид создавал футболки, худи и свитшоты в этом стиле.
@yasminartdrawing Tie-Dye with new technique #diy#foryou TKN – ROSALÍA & Travis Scott
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