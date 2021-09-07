Андреа Бочеллі з дружиною, сестра Пенелопи Крус та інші зірки на червоній доріжці у Венеції

Зірки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Перші дні вересня вся увага прикута до острова Лідо, де проходить 78-й Венеціанський кінофестиваль. Щодня на червоній доріжці з'являються зіркові гості, модні блогерші та голлівудські знаменитості. Ми ж продовжуємо розглядати найстильніші та ефектні образи зірок на прем'єрах кіноновинок.

У шостий день фестивалю на прем'єрі музичної драми "Коробка" на червоній доріжці блищали італійський співак Андреа Бочеллі з дружиною Веронікою Берті. Для виходу дружина артиста обрала сукню з мережива і тюлю з вишитими кристалами у формі ромбів Ermano Scervino.

Андреа Бочеллі з дружиною / Фото: Getty Images

Молодша сестра Пенелопи Крус не часто з'являється на світських заходах. Актриса Моніка Крус зробила виняток для прем'єри картини "Коробка". Моніка з'явилася в білій мереживній сукні з бахромою в компанії друга, підприємця Джанлуки Міха.

Моніка Крус з другом / Фото: Getty Images

Самою ж яскравою гостею прем'єрного показу мюзиклу стала німецька модна блогерша Леоні Ханна. Дівчина вибрала жовте бальне плаття з оголеною спиною і відкритими ногами бренду вечірніх нарядів Milla.

Одними з найкрасивіших нарядів на червоній доріжці шостого дня Венеції можуть похвалитися актриси, що з'явилися на прем'єрі французької драми Lévènement (в пер. з фр. "Подія"). Анна Муглаліс вибрала костюм Chanel, Луїз Оррі-Дикер в комбінезоні Rouje, Вірджинія Ефіра в білій сукні з драпіруванням Dior.

Анна Муглаліс / Фото: Getty Images

Луіз Оррі-Дікеро / Фото: Getty Images

Віржині Ефіра / Фото: Getty Images

Чорно-білі образи в основному переважали в Венеції і в цей день. Так, іспанська актриса Марта Ніето з'явилася в блискучому комбінезоні Alberta Ferretti, інфлюенсерша Джулія Андреа Гаудіно в кутюрній сукні Zuhair Murad, а італійська актриса Бенедетта Поркаролі в образі від Gucci.

Марта Ніето / Фото: instagram.com/albertaferretti/

Бенедетта Поркаролі / Фото: labiennale.org

Італійка, ведуча 78-го Венеціанського кінофестивалю Серена Россі обрала дуже жіночне плаття Fendi і взуття з незвичайним каблуком.

Серена Россі / Фото: Getty Images

Турецький актор Джан Яман підкорив жіночі серця в костюмі Dolce & Gabbana . У Instagram шанувальниці не перестають робити репости зі знімками красеня. Від нього не відстають і модні італійські блогерші, яких залучають для популяризації події. Дівчата вибирають ефектні наряди, не втомлюючись постити найяскравіші знімки в своїх соціальних мережах.

Дивіться відео про відкриття фестивалю у Венеції:

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