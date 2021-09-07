Андреа Бочелли с женой, сестра Пенелопы Крус и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Первые дни сентября все внимание приковано к острову Лидо, где проходит 78-й Венецианский кинофестиваль. Ежедневно на красной дорожке появляются звездные гости, модные блогерши и голливудские знаменитости. Мы же продолжаем рассматривать самые стильные и эффектные образы звезд на премьерах киноновинок.

В шестой день фестиваля на премьере музыкальной драмы "Коробка" на красной дорожке блистали итальянский певец Андреа Бочелли с женой Вероникой Берти. Для выхода супруга артиста выбрала платье из кружева и тюля с вышитыми кристаллами в форме ромбов Ermano Scervino.

Андреа Бочелли с женой / Фото: Getty Images

Младшая сестра Пенелопы Крус не часто появляется на светских мероприятих. Актриса Моника Крус сделала исключение для премьеры картины "Коробка". Моника появилась в белом кружевном платье с бахромой в компании друга, предпринимателя Джанлуки Миха.

Моника Крус с другом / Фото: Getty Images

Самой же яркой гостьей премьерного показа мюзикла стала немецкая модная блогерша Леони Ханна. Девушка выбрала желтое бальное платье с оголенной спиной и открытыми ногами бренда вечерних нарядов Milla.

Одними из самых красивых и элегантных нарядов на красной дорожке шестого дня Венеции могут похвастаться актрисы, появившиеся на премьере французской драмы L'évènement (в пер. с фр. "Событие"). Анна Муглалис выбрала костюм Chanel, Луиз Орри-Дикеро в комбинезоне Rouje, Виржини Эфира в белом платье с драпировкой Dior.

Анна Муглалис / Фото: Getty Images

Луиз Орри-Дикеро / Фото: Getty Images

Виржини Эфира / Фото: Getty Images

Черно-белые образы в основном преобладали в Венеции и в этот день. Так, испанская актриса Марта Ниэто появилась в блестящем комбинезоне Alberta Ferretti, инфлюенсерша Джулия Андреа Гаудино в кутюрном платье Zuhair Murad, а итальянская актриса Бенедетта Поркароли в образе от Gucci.

Марта Ниэто / Фото: instagram.com/albertaferretti/

Бенедетта Поркароли / Фото: labiennale.org

Итальянка, ведущая 78-го Венецианского кинофестиваля Серена Росси блистала в очень женственном платье Fendi и обуви с необычным каблуком.

Серена Росси / Фото: Getty Images

Турецкий актер Джан Яман покорил женские сердца в костюме Dolce&Gabbana. В Instagram поклонницы не перестают делать репосты со снимками красавца. От него не отстают и модные итальянские блогерши, которых привлекают для популяризации события. Девушки выбирают эффектные наряды, не уставая постить самые яркие снимки в своих соцсетях.

Смотрите видео об открытии фестиваля в Венеции:

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