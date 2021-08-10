Кінська морда: американський комік створив найжахливіші кросівки Adidas (фото)

/ Фото: instagram.com/kerwinfrost/

Американський комік Кервін Фрост перетворив класичну модель кросівок Adidas Superstar, які раніше вийшли з імітацією текстури конструктора. 26-річний Кервін розробив найдивніший, в деякому сенсі навіть жахливий дизайн взуття.

Залишивши класичні смужки моделі білих і синіх кольорів, на передню частину комік наклеїв ряд зубів перлинно-білого кольору з яскраво-рожевими яснами. На верх кросівок були приклеєні ніс і кілька очей. До верхньої частини задника пари зірка приєднав копицю світлого волосся.

В результаті дизайн кросівок нагадує кінську морду.

Поки ні артист ні представники бренду не повідомляють, коли взуття з'явиться в продажу. Також невідома вартість таких кросівок.

Дивіться в ролику про незвичайні кросівки :

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