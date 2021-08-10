Лошадиная морда: американский комик создал самые ужасные кроссовки Adidas (фото)

Кроссовки Кервина Фроста для Adidas / Фото: instagram.com/kerwinfrost/
Американский комик Кервин Фрост преобразовал классическую модель кроссовок Adidas Superstar, которые ранее вышли с имитацией текстуры конструктора. 26-летний Кервин разработал самый странный, в некотором смысле даже ужасный дизайн обуви.
Оставив классические полоски модели белых и синих цветов, на переднюю часть комик наклеил ряд зубов жемчужно-белого цвета с ярко-розовыми деснами. На верх кроссовок были приклеены нос и пара глаз. К верхней части задника пары звезда присоединил копну светлых волос.
В результате дизайн кроссовок напоминает лошадиную морду.
Пока ни артист ни представители бренда не сообщают, когда пара обуви появится в продаже. Также неизвестна стоимость таких кроссовок.
Смотрите в ролике о необычных кроссовках:
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