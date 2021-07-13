8 продуктів, які не терплять розігрівання в мікрохвильовці

Небезпека ховається в змінах у складі продуктів у гірший бік під дією НВЧ. Ніколи не розігрівайте заморожене м'ясо, молочні суміші для дитини, броколі, гриби, картоплю і кефір

Продукти, які не можна гріти в мікрохвильовці

У мікрохвильовці можна не тільки швидко розморозити продукти, а й приготувати повноцінний сніданок. Але в будь-якій зручності можуть бути і свої мінуси – існують продукти, які не терплять розігрівання в мікрохвильовій печі. Цей процес не тільки вбиває всі корисні речовини в них, така їжа може реально загрожувати організму. Давайте дізнаємося, що це за продукти. У календарі лайфхаків літа зібрані найкращі ідеї для його проведення.

Які продукти категорично не можна гріти в мікрохвильовці

1. Броколі

Якщо ви вирішили розморозити броколі в мікрохвильовці, тоді знайте, що це неправильно. При розігріві 97% корисних мікроелементів та вітамінів зруйнуються. Готуйте і розігрівайте броколі на парі – це найкращий варіянт.

2. Заморожене м'ясо

У м'ясі при розморожуванні в НВЧ-печі не тільки руйнуються вітаміни, а й посилюється ріст шкідливих бактерій. Розморожуйте м'ясо під струменем проточної води або покладіть на нижню полицю холодильника на ніч.

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3. Дитячі суміші, грудне молоко

Якщо ви підігріваєте в мікрохвильовці дитячі суміші, грудне молоко, то в них посилюється зростання кишкової палички. Тобто, по суті, молоко і дитячі суміші можуть отруїти організм.

4. Зелень для просушки

Хочете підсушити зелень у мікрохвильовці, щоб заготовити на зиму, краще цього не робити. Мало того, що таким чином вона втрачає всі корисні якості, так до того ж вона може спалахнути, якщо її трохи перетримати, адже в зелені недостатньо рідини.

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5. Заморожені фрукти та ягоди

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У жодному разі не розморожуйте фрукти і ягоди в мікрохвильовій печі, бо корисні для організму глюкозиди і галактозиди перетворюються на канцерогени.

6. Картопля

Будь-яке страва, де є картопля, засвоюється зовсім інакше після розігрівання в мікрохвильовій печі. Крохмаль починає розпадатися і призводить до відкладення жирів. Картоплю треба запікати, так вона максимально корисна.

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7. Гриби

У них дуже багато білка. А коли ви їх розігрієте в мікрохвильовці після того, як вони побували в холодильнику, відбуваються зміни в складі продукту. Звідси можуть виникнути проблеми з кишечником навіть у тих, хто ніколи не скаржився на це.

8. Кисломолочні продукти

Сир, кефір, м'який сир. Як відомо, в кисломолочних продуктах велика кількість лакто- і біфідобактерій. Вони дуже корисні для травлення, але якщо їх розігрівати таким чином, вони гинуть, а самі продукти згортаються.

Якщо розігріваєте продукти в мікрохвильовці, то робіть це в спеціяльному посуді із жароміцного і вогнетривкого скла. У жодному разі не можна розігрівати їжу в фользі – вона може заіскритися, в пластику – він виділяє канцерогени, в посуді з малюнком – може з'явитися неприємний запах.

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