70 метрів пір'я і 4 дні роботи: Андре Тан створив "пташине" плаття для Олі Полякової (фото)

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Увечері в День Незалежності України на національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройшов святковий концерт. На сцені виступили знамениті українські артисти, серед яких: Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Вєрка Сердючка, Монатік, Віктор Павлик, Оля Полякова, Потап, Олександр Пономарьов та багато інших.

Не дивлячись на скандальність і критику, концерт дійсно був вражаючим, а деякі образи зірок досить ефектними.

Одним з найяскравіших став наряд Олі Полякової. Артистка виконувала пісню на слова Юрія Рибчинського "Чарівна скрипка". Співачка надихнулася словами пісні, в якій є рядки про білу птаху і постала перед публікою в екстравагантному вбранні, в якому і сама походила на птаху.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Білосніжна сукня і капелюх з пір'я для Полякової створив дизайнер Андре Тан. Сама зірка в своєму Instagram -аккаунті розповіла, що плаття було надзвичайно легке.

Для мого номера Андре Тан cпеціально створив легке, витончене плаття, яке нагадувало тендітну птицю, а головний убір доповнював весь образ.

Для створення сукні дизайнер використав 70 метрів пір'я. Кожний ярус на корсеті і головному уборі викладений по довжині пера і зшитий вручну.

На плаття є і яскрава деталь – червона квітка, прикрашена камінням Swarovski. Вона символізує печаль і розбите дівоче серце.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Анде Тан створив наряд всього за чотири дні. Полякова звернулася зі своєю ідеєю в самий останній момент перед головним концертом.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нам вдалося вас здивувати? – запитує Оля Полякова своїх підписників.

О, так, Оля, так!

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дивіться концерт телеканалу "Україна" на честь 30-річчя країни :

Раніше ми розповідали: