70 метров перьев и 4 дня работы: Андре Тан создал "птичье" платье для Оли Поляковой (фото)

Оля Полякова на концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вечером в День Независимости Украины в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" прошел праздничный концерт. На сцене выступили знаменитые украинские артисты, среди которых: Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Верка Сердючка, Монатик, Виктор Павлик, Оля Полякова, Потап, Александр Пономарев и многие другие.

Не смотря на скандальность и критику, концерт действительно был впечатляющим, а некоторые образы звезд не менее эффектными.

Одним из самых ярких и запоминающихся стал наряд Оли Поляковой. Артистка исполняла песню на слова Юрия Рыбчинского "Чарівна скрипка". Певица вдохновилась словами песни, в которой есть строки о белой птице и предстала перед публикой в экстравагантном наряде, в котором и сама походила на птицу.

Оля Полякова в платье, созданном Андре Таном / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Белоснежное платье и шляпу из перьев для Поляковой создал дизайнер Андре Тан. Сама звезда в своем Instagram-аккаунте рассказала, что платье было необычайно легкое.

Для моего номера Андре Тан cпециально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ.

Для создания платья дизайнер использовал 70 метров перьев. Каждый̆ ярус на корсете и головном уборе выложен по длине пера и сшит вручную.

На платье имеется и яркая деталь – красный̆ цветок, украшенный камнями Swarovski. Он символизирует печаль и разбитое девичье сердце.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Анде Тан создал наряд всего за четыре дня. Полякова обратилась со своей идеей в самый последний момент перед главным концертом.

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нам получилось вас удивить? – спрашивает Оля Полякова своих подписчиков.

О, да, Оля, да!

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Смотрите концерт телеканала "Украина" в честь 30-летия страны:

Ранее мы рассказывали: