7 вдалих рецептів з крабовими паличками і це не салати

Рецепти з крабовими паличками / Фото: instagram.com/home_gourmet._/
Ми звикли сприймати крабові палички як інгредієнт для салатів або для швидких закусок, зручних для пікніка. І щоб зрозуміти, що на цьому потенціял паличок не вичерпано, потрібно приготувати з ними котлети, спробувати обсмажити їх у клярі або зробити пасту для бутербродів. Усі ці та інші рецепти зібрані нижче.
Бутерброди з крабовими паличками і авокадо
Інгредієнти
- Хліб – 4 скибочки
- Крабові палички – 4-5 шт.
- Авокадо – 1 середній
- Огірок – 1-2 шт.
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Сіль, перець і оливкова олія
- Кунжут для подачі
Спосіб приготування ⠀
- Хліб підсушити на сухій сковороді. Огірок натерти на середній тертці.
- М'якоть авокадо разом зі спеціями, лимонним соком і 1 ч. л. оливкової олії пробити блендером до однорідності.
- Крабові палички нарізати дрібною соломкою.
- Кунжут обсмажити на сухій сковороді для аромату.
- Намазати на хліб пасту з авокадо, зверху покласти огірок, крабові палички, прикрасити кунжутом.
Оладки з крабових паличок
Інгредієнти
- Крабові палички – 250 г
- Сир твердий – 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 100 г
- Борошно – 50 г
- Сіль, перець, інші спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Крабові палички дрібно порізати, сир натерти на середній тертці, викласти в миску.
- Додати яйця, сметану і добре перемішати.
- Всипати борошно, сіль, перець за смаком, спеції і перемішати.
- Смажити оладки до золотистого кольору.
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Крабові палички з сиром в клярі
Інгредієнти
- Крабові палички – 10 шт.
- Сир твердий – 150 г
Для кляру
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 50 г
- Борошно – 50 г
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути назад.
- Для кляру змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі та обсмажити з усіх боків.
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Конкільйоні з крабовими паличками
Інгредієнти
- Конкільйоні – 500 г
- Крабові палички – 200 г
- Помідори – 400 г
- Моцарела – 100 г
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Конкільоні відварити до напівготовності. Нарізати дрібно помідори, крабові палички, моцарелу, додати спеції і перемішати.
- Нафарширувати пасту начинкою і запікати 40 хвилин за 180 градусів.
Котлети з крабових паличок з сиром
Інгредієнти
- Крабові палички – 200 г
- Сир твердий – 200 г
- Яйце – 2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Сухарі панірувальні
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Крабові палички і сир подрібнити в блендері або натерти на крупній тертці та перемішати. Додати в фарш подрібнений часник.
- Додати яйця і спеції, перемішати.
- Сформувати котлети і обваляти в панірувальних сухарях.
- Обсмажити на олії з двох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
Сирні кульки з крабовими паличками
Інгредієнти
- Крабові палички – 100 г
- Сир твердий – 50 г
- Яйця – 3 шт.
- Зубчик часнику – 1 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Зелень – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто, остудити і очистити.
- Сир натерти на дрібній тертці в миску.
- Додати терті крабові палички і пропущений через прес часник.
- Додати терті яйця і майонез. Посолити за смаком. Добре перемішати.
- Руками скачати невеликі порційні кульки і викласти на тарілку.
- За бажанням прикрасити зеленню і подавати до столу.
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Рулет з лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти
- Лист тонкого лаваша – 1 шт.
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Крабові палички – 100 г
- Сир твердий – 50 г
- Сир плавлений – 3 ст. л.
- Петрушка або кріп (зелень) – 1 пучок
Спосіб приготування
- Лаваш змастити плавленим сиром.
- Додати подрібнений огірок, дрібно нарізані крабові палички і тертий сир.
- Посипати дрібно нарізаною зеленню. Згорнути рулетом і залишити на 10 хвилин.
- Нарізати шматочками і викласти на тарілку.
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