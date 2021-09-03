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7 вдалих рецептів з крабовими паличками і це не салати

Ірина Маслова
3 вересня, 12:07
Вони чудово поєднуються з авокадо на бутербродах, вдало доповнюють пасту конкільйоні, котлети та оладки з ними насправді гідне частування, а ще – це ситна начинка для лаваша

Рецепти з крабовими паличками / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Ми звикли сприймати крабові палички як інгредієнт для салатів або для швидких закусок, зручних для пікніка. І щоб зрозуміти, що на цьому потенціял паличок не вичерпано, потрібно приготувати з ними котлети, спробувати обсмажити їх у клярі або зробити пасту для бутербродів. Усі ці та інші рецепти зібрані нижче.

Бутерброди з крабовими паличками і авокадо

Бутерброди з крабовими паличками / Фото: instagram.com/mayagro_recipes/

Інгредієнти

  • Хліб – 4 скибочки
  • Крабові палички – 4-5 шт.
  • Авокадо – 1 середній
  • Огірок – 1-2 шт.
  • Лимонний сік – 2 ст. л.
  • Сіль, перець і оливкова олія
  • Кунжут для подачі

Спосіб приготування ⠀

  1. Хліб підсушити на сухій сковороді. Огірок натерти на середній тертці.
  2. М'якоть авокадо разом зі спеціями, лимонним соком і 1 ч. л. оливкової олії пробити блендером до однорідності.
  3. Крабові палички нарізати дрібною соломкою.
  4. Кунжут обсмажити на сухій сковороді для аромату.
  5. Намазати на хліб пасту з авокадо, зверху покласти огірок, крабові палички, прикрасити кунжутом.

Оладки з крабових паличок

Оладки з крабових паличок / Фото: instagram.com/lyudov_pp/

Інгредієнти

  • Крабові палички – 250 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Борошно – 50 г
  • Сіль, перець, інші спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Крабові палички дрібно порізати, сир натерти на середній тертці, викласти в миску.
  2. Додати яйця, сметану і добре перемішати.
  3. Всипати борошно, сіль, перець за смаком, спеції і перемішати.
  4. Смажити оладки до золотистого кольору.

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Крабові палички з сиром в клярі

Крабові палички з сиром в клярі / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

Інгредієнти

  • Крабові палички – 10 шт.
  • Сир твердий – 150 г

Для кляру

  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 50 г
  • Борошно – 50 г
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути назад.
  2. Для кляру змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі та обсмажити з усіх боків.

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Конкільйоні з крабовими паличками

Конкільйоні з крабовими паличками / Фото: instagram.com/ayacook_7/

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Інгредієнти

  • Конкільйоні – 500 г
  • Крабові палички – 200 г
  • Помідори – 400 г
  • Моцарела – 100 г
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Конкільоні відварити до напівготовності. Нарізати дрібно помідори, крабові палички, моцарелу, додати спеції і перемішати.
  2. Нафарширувати пасту начинкою і запікати 40 хвилин за 180 градусів.

Котлети з крабових паличок з сиром

Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Інгредієнти

  • Крабові палички – 200 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Сухарі панірувальні
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Крабові палички і сир подрібнити в блендері або натерти на крупній тертці та перемішати. Додати в фарш подрібнений часник.
  2. Додати яйця і спеції, перемішати.
  3. Сформувати котлети і обваляти в панірувальних сухарях.
  4. Обсмажити на олії з двох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

Сирні кульки з крабовими паличками

Закуска з крабовими паличками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Крабові палички – 100 г
  • Сир твердий – 50 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Зубчик часнику – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Зелень – за смаком
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто, остудити і очистити.
  2. Сир натерти на дрібній тертці в миску.
  3. Додати терті крабові палички і пропущений через прес часник.
  4. Додати терті яйця і майонез. Посолити за смаком. Добре перемішати.
  5. Руками скачати невеликі порційні кульки і викласти на тарілку.
  6. За бажанням прикрасити зеленню і подавати до столу.

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Рулет з лаваша з крабовими паличками

Рулет з лаваша з крабовими паличками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Лист тонкого лаваша – 1 шт.
  • Свіжий огірок – 1 шт.
  • Крабові палички – 100 г
  • Сир твердий – 50 г
  • Сир плавлений – 3 ст. л.
  • Петрушка або кріп (зелень) – 1 пучок

Спосіб приготування

  1. Лаваш змастити плавленим сиром.
  2. Додати подрібнений огірок, дрібно нарізані крабові палички і тертий сир.
  3. Посипати дрібно нарізаною зеленню. Згорнути рулетом і залишити на 10 хвилин.
  4. Нарізати шматочками і викласти на тарілку.

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