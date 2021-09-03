7 удачных рецептов с крабовыми палочками и это не салаты

Рецепты с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/home_gourmet._/
Мы привыкли воспринимать крабовые палочки как ингредиент для салатов или для быстрых закусок, удобных для пикника. И чтобы понять, что на этом потенциал палочек не исчерпан, нужно приготовить с ними котлеты, попробовать обжарить их в кляре или сделать пасту для бутербродов. Все эти и друге рецепты собраны ниже.
Бутерброды с крабовыми палочками и авокадо
Ингредиенты
- Хлеб – 4 ломтика
- Крабовые палочки – 4-5 шт.
- Авокадо – 1 средний
- Огурец – 1-2 шт.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Соль, перец и оливковое масло
- Кунжут для подачи
Способ приготовления⠀
- Хлеб подсушить на сухой сковороде. Огурец натереть на средней терке.
- Мякоть авокадо вместе со специями, лимонным соком и 1 ч. л. оливкового масла пробить блендером до однородности.
- Крабовые палочки нарезать мелкой соломкой.
- Кунжут обжарить на сухой сковороде для аромата.
- Намазать на хлеб пасту из авокадо, сверху положить огурец, крабовые палочки, украсить кунжутом.
Оладьи из крабовых палочек
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 250 г
- Сыр – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 100 г
- Мука – 50 г
- Соль, перец, другие специи – по вкусу
Способ приготовления
- Крабовые палочки мелко порезать, сыр натереть на средней терке, выложить в миску.
- Добавить яйца, сметану и хорошо перемешать.
- Всыпать муку, соль, перец по вкусу, специи и перемешать.
- Жарить оладьи до золотистого цвета.
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Крабовые палочки с сыром в кляре
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 10 шт.
- Сыр – 150 г
Для кляра
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 50 г
- Мука – 50 г
- Соль, перец
Способ приготовления
- Сыр нарезать полосками. Развернуть крабовые палочки, положить сыр и завернуть обратно.
- Для кляра смешать все ингредиенты, обмакнуть палочки в кляре и обжарить со всех сторон.
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Конкильони с крабовыми палочками
Ингредиенты
- Конкильони – 500 г
- Крабовые палочки – 200 г
- Помидоры – 400 г
- Моцарелла – 100 г
- Соль, перец
Способ приготовления
- Конкильони отварить до полу готовности. Нарезать мелко помидоры, крабовые палочки, моцареллу, добавить специи и перемешать.
- Нафаршировать пасту начинкой и запекать 40 минут при 180 градусах.
Котлеты из крабовых палочек с сыром
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр твердый – 200 г
- Яйцо – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сухари панировочные
- Соль, перец
Способ приготовления
- Крабовые палочки и сыр измельчить в блендере или натереть на крупной терке и перемешать. Добавить в фарш измельченный чеснок.
- Добавить яйца и специи, перемешать.
- Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Зубчик чеснока – 1 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Сыр натереть на мелкой терке в миску.
- Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
- Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зеленью и подавать к столу.
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Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты
- Лист тонкого лаваша – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Сыр плавленый – 3 ст. л.
- Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок
Способ приготовления
- Лаваш смазать плавленым сыром.
- Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут.
- Нарезать кусочками и выложить на блюдо.
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