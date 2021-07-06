3 рецепти солодких оладок, які прикрасять ваш сніданок

На перший погляд може здатися, що оладки підвладні навіть дитині. Але з оладками потрібно бути уважними і знати правила, як приготувати їх по-справжньому пишними і соковитими. У цій добірці – три рецепти з бананом і сиром, какао і ягодами. Ці оладки стануть вашими улюбленими. У календарі лайфхаків для літа шукайте яскраві ідеї, як провести його незабутньо.
Шоколадні оладки
Інгредієнти
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 80 г;
- борошно – 90 г;
- мед – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 30 г;
- розпушувач – 6 г;
- молоко – 50 мл;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування
- Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати.
- Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко.
- Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин.
- Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії.
- Прикрасити ягодами.
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Оладки сирні з бананами
Інгредієнти
- 2 склянки кефіру;
- 1,5 склянки пшеничного борошна;
- 4 ст. л. цукру;
- 100 г сиру;
- 2 стиглих банани;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. з гіркою розпушувача.
Спосіб приготування
- Яйце розтерти разом з цукром, влити кефір і перемішати.
- Сир розім'яти з бананами і додати до яєчної маси.
- Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Воно має вийти досить густим.
- Розігріти сковороду з олією. Посмажити оладки, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертати потрібно, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки.
- Подавати готові бананові оладки з медом, варенням або сметаною.
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Оладки на кефірі з ягідною припічкою
Інгредієнти
- 500 мл кефіру;
- 1-2 яйця;
- 2 склянки борошна;
- 3 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. соди або 2 ч. л. розпушувача;
- 0.5 ч. л. солі;
- жменя ягід;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування
- Збити вінчиком яйця разом з цукром. Додати борошно, сіль і соду. Влити кефір і перемішати. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана.
- Нагріти сковороду з олію (використовуйте сковороду з антипригарним покриттям).
- Викласти столовою ложкою тісто, зверху – трохи ягід. Великі ягоди, наприклад, полуницю, потрібно нарізати тонкими пластинками. Коли нижня частина підрум'яниться, перевернути і обсмажити з іншого боку.
- Подавати оладки теплими, присипавши цукровою пудрою, разом зі сметаною і свіжими ягодами.
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Тут зібрані 12 рецептів оладок на будь-який смак.