3 рецепти солодких оладок, які прикрасять ваш сніданок

Можна посмажити їх з какао, так ви отримаєте гарний шоколадний колір, додати в них сир і банани, вони будуть з характерною кислинкою, або прикрасити їх припічкою із сезонних ягід – полуниці та чорниці

Рецепти солодких оладок На перший погляд може здатися, що оладки підвладні навіть дитині. Але з оладками потрібно бути уважними і знати правила, як приготувати їх по-справжньому пишними і соковитими. У цій добірці – три рецепти з бананом і сиром, какао і ягодами. Ці оладки стануть вашими улюбленими. У календарі лайфхаків для літа шукайте яскраві ідеї, як провести його незабутньо. Шоколадні оладки Шоколадні оладки / Фото: instagram.com/elena_photofood/ Інгредієнти яйця – 2 шт.;

цукор – 80 г;

борошно – 90 г;

мед – 1 ст. л.;

какао-порошок – 30 г;

розпушувач – 6 г;

молоко – 50 мл;

сіль – щіпка. Спосіб приготування Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати. Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко. Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин. Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії. Прикрасити ягодами. Читайте також: Сніданок із грецьким йогуртом – рецепти запіканки, полуничного смузі та салату з куркою Оладки сирні з бананами Оладки з сиром і бананами / Фото: ru.depositphotos.com



Інгредієнти 2 склянки кефіру;

1,5 склянки пшеничного борошна;

4 ст. л. цукру;

100 г сиру;

2 стиглих банани;

1 яйце;

1 ч. л. з гіркою розпушувача. Спосіб приготування Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти Яйце розтерти разом з цукром, влити кефір і перемішати. Сир розім'яти з бананами і додати до яєчної маси. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Воно має вийти досить густим. Розігріти сковороду з олією. Посмажити оладки, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертати потрібно, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки. Подавати готові бананові оладки з медом, варенням або сметаною. Читайте також: Корисні сніданки з абрикосів: 3 легких рецепти Оладки на кефірі з ягідною припічкою Оладки на кефірі з ягідною припічкою / Фото: Pixabay Інгредієнти 500 мл кефіру;

1-2 яйця;

2 склянки борошна;

3 ст. л. цукру;

1 ч. л. соди або 2 ч. л. розпушувача;

0.5 ч. л. солі;

жменя ягід;

цукрова пудра. Спосіб приготування Збити вінчиком яйця разом з цукром. Додати борошно, сіль і соду. Влити кефір і перемішати. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана. Нагріти сковороду з олію (використовуйте сковороду з антипригарним покриттям). Викласти столовою ложкою тісто, зверху – трохи ягід. Великі ягоди, наприклад, полуницю, потрібно нарізати тонкими пластинками. Коли нижня частина підрум'яниться, перевернути і обсмажити з іншого боку. Подавати оладки теплими, присипавши цукровою пудрою, разом зі сметаною і свіжими ягодами. Якщо хочеться на сніданок чогось солонішого, можна приготувати самоси з овочами. Подробиці рецепта – у відео. Тут зібрані 12 рецептів оладок на будь-який смак.