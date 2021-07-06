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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 рецепти солодких оладок, які прикрасять ваш сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 липня, 07:01
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Можна посмажити їх з какао, так ви отримаєте гарний шоколадний колір, додати в них сир і банани, вони будуть з характерною кислинкою, або прикрасити їх припічкою із сезонних ягід – полуниці та чорниці
Рецепти солодких оладок
Рецепти солодких оладок

На перший погляд може здатися, що оладки підвладні навіть дитині. Але з оладками потрібно бути уважними і знати правила, як приготувати їх по-справжньому пишними і соковитими. У цій добірці – три рецепти з бананом і сиром, какао і ягодами. Ці оладки стануть вашими улюбленими. У календарі лайфхаків для літа шукайте яскраві ідеї, як провести його незабутньо.

Шоколадні оладки

Шоколадні оладки
Шоколадні оладки / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Інгредієнти

  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 80 г;
  • борошно – 90 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 30 г;
  • розпушувач – 6 г;
  • молоко – 50 мл;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування

  1. Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати.
  2. Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко.
  3. Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин.
  4. Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії.
  5. Прикрасити ягодами.

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Оладки сирні з бананами

Оладки з сиром і бананами
Оладки з сиром і бананами / Фото: ru.depositphotos.com


Інгредієнти

  • 2 склянки кефіру;
  • 1,5 склянки пшеничного борошна;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 100 г сиру;
  • 2 стиглих банани;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. з гіркою розпушувача.

Спосіб приготування

  1. Яйце розтерти разом з цукром, влити кефір і перемішати.
  2. Сир розім'яти з бананами і додати до яєчної маси.
  3. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Воно має вийти досить густим.
  4. Розігріти сковороду з олією. Посмажити оладки, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертати потрібно, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки.
  5. Подавати готові бананові оладки з медом, варенням або сметаною.

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Оладки на кефірі з ягідною припічкою

Оладки на кефірі з ягідною припічкою
Оладки на кефірі з ягідною припічкою / Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 500 мл кефіру;
  • 1-2 яйця;
  • 2 склянки борошна;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. соди або 2 ч. л. розпушувача;
  • 0.5 ч. л. солі;
  • жменя ягід;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування

  1. Збити вінчиком яйця разом з цукром. Додати борошно, сіль і соду. Влити кефір і перемішати. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана.
  2. Нагріти сковороду з олію (використовуйте сковороду з антипригарним покриттям).
  3. Викласти столовою ложкою тісто, зверху – трохи ягід. Великі ягоди, наприклад, полуницю, потрібно нарізати тонкими пластинками. Коли нижня частина підрум'яниться, перевернути і обсмажити з іншого боку.
  4. Подавати оладки теплими, присипавши цукровою пудрою, разом зі сметаною і свіжими ягодами.

Якщо хочеться на сніданок чогось солонішого, можна приготувати самоси з овочами. Подробиці рецепта – у відео.

Тут зібрані 12 рецептів оладок на будь-який смак.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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