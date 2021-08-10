5 салатів з моцарелою для найкориснішого та найгарнішого сніданку

Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/
Що може бути ситніше за салатів, наприклад, яєчних на сніданок? А що потішить більше, ніж ніжна моцарелла вранці? Тим паче коли її з'єднати з хрусткими і соковитими овочами, креветками і зеленню, заправити оливковою олією і спеціями і подати у вигляді салату? Цей сир неймовірно гармонійний у такому вигляді, спробуйте ці салати на сніданок – і ви готуватимете їх завжди. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де закупити продуктів для пікніка за найвигіднішими цінами.
Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- Салат латук
- Мангольд
- Молодий зелений горошок
- М'ята
- Огірок
- Моцарела
- Оливкова олія
- Сіль, перець
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Усю зелень змішати, якщо потрібно – крупно порвати.
- Огірки нарізати, змішати із зеленню. Посолити, поперчити. Заправити олією.
- Прикрасити зеленим горошком і моцарелою.
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Салат з моцарелою і перепелиними яйцями
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- Салат листовий, рукола
- Чері
- Яйця перепелині
- Червона цибуля
- Моцарела
Для заправки
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Білий винний оцет – 1 ст. л.
- Гірчиця зерниста – 2 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Листя салату поривати руками, змішати з руколою.
- Помідори і яйця порізати. Змішати із зеленню, посолити, поперчити.
- Змішати всі інгредієнти для заправки, полити салат і прикрасити моцарелою.
Салат з креветками та моцарелою
Інгредієнти
- Авокадо – 1 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Моцарела, креветки – за смаком
- Зелень, сіль, перець чилі – за смаком
- Оливкова олія
- Часник – 1 зуб.
- Перець чилі – за смаком
Спосіб приготування
- Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в оліюо заздалегідь додати зубчик часнику.
- Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор.
- До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.
Салат з моцарелою, огірками та помідорами
Інгредієнти
- Салат Айсберг – пучок
- Чері – 5-7 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Моцарела – 5 шт.
Для французької заправки
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Бальзамічний оцет – 0, 5 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Салат Айсберг порвати руками. Помідори нарізати навпіл. Огірок – кубиками.
- Розкласти на тарілки, зверху викласти моцарелу.
- Для заправки з'єднати всі інгредієнти, перемішати і заправити салат.
Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- Помідори чері
- Моцарела
- Болгарський перець
- Цибуля черввона
- Рукола, цибуля, кріп
- Оливкова олія
- Сіль, перець
- Часник
- Бальзамічний оцет
- Лимонний сік
Спосіб приготування
- Руколу помити, обсушити. Болгарський перець нарізати тонкими смужками.
- У тарілці викласти першим шаром руколу, зверху – шар болгарського перцю.
- Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями. Викласти на перець.
- Помідори чері розрізати навпіл. Додати до решти інгредієнтів. Туди ж додати моцарелу.
- Часник подрібнити і посипати зверху. Посолити, поперчити. Заправити оливковою олією, лимонним соком і бальзамічним оцтом.
- Прикрасити кропом.
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