5 салатів з моцарелою для найкориснішого та найгарнішого сніданку

Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Що може бути ситніше за салатів, наприклад, яєчних на сніданок? А що потішить більше, ніж ніжна моцарелла вранці? Тим паче коли її з'єднати з хрусткими і соковитими овочами, креветками і зеленню, заправити оливковою олією і спеціями і подати у вигляді салату? Цей сир неймовірно гармонійний у такому вигляді, спробуйте ці салати на сніданок – і ви готуватимете їх завжди. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де закупити продуктів для пікніка за найвигіднішими цінами.

Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою

Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою / Фото: instagram.com/elena_indi_food/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

Салат латук

Мангольд

Молодий зелений горошок

М'ята

Огірок

Моцарела

Оливкова олія

Сіль, перець

Оливкова олія

Спосіб приготування

Усю зелень змішати, якщо потрібно – крупно порвати. Огірки нарізати, змішати із зеленню. Посолити, поперчити. Заправити олією. Прикрасити зеленим горошком і моцарелою.

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Салат з моцарелою і перепелиними яйцями

Салат з перепелиними яйцями та моцарелою / Фото: instagram.com/missis.nas/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

Салат листовий, рукола

Чері

Яйця перепелині

Червона цибуля

Моцарела

Для заправки

Оливкова олія – 3 ст. л.

Білий винний оцет – 1 ст. л.

Гірчиця зерниста – 2 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Листя салату поривати руками, змішати з руколою. Помідори і яйця порізати. Змішати із зеленню, посолити, поперчити. Змішати всі інгредієнти для заправки, полити салат і прикрасити моцарелою.

Салат з креветками та моцарелою

Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

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Інгредієнти

Авокадо – 1 шт.

Огірок – 1 шт.

Помідор – 1 шт.

Моцарела, креветки – за смаком

Зелень, сіль, перець чилі – за смаком

Оливкова олія

Часник – 1 зуб.

Перець чилі – за смаком

Спосіб приготування

Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в оліюо заздалегідь додати зубчик часнику. Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор. До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.

Салат з моцарелою, огірками та помідорами

Салат з моцарелою, огірками та помідорами / Фото: instagram.com/salat.fantasy/

Інгредієнти

Салат Айсберг – пучок

Чері – 5-7 шт.

Огірок – 1 шт.

Моцарела – 5 шт.

Для французької заправки

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Натуральний йогурт – 2 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Оливкова олія – 3 ст. л.

Бальзамічний оцет – 0, 5 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Салат Айсберг порвати руками. Помідори нарізати навпіл. Огірок – кубиками. Розкласти на тарілки, зверху викласти моцарелу. Для заправки з'єднати всі інгредієнти, перемішати і заправити салат.

Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем





Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем / Фото: instagram.com/jole_food/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

Помідори чері

Моцарела

Болгарський перець

Цибуля черввона

Рукола, цибуля, кріп

Оливкова олія

Сіль, перець

Часник

Бальзамічний оцет

Лимонний сік

Спосіб приготування

Руколу помити, обсушити. Болгарський перець нарізати тонкими смужками. У тарілці викласти першим шаром руколу, зверху – шар болгарського перцю. Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями. Викласти на перець. Помідори чері розрізати навпіл. Додати до решти інгредієнтів. Туди ж додати моцарелу. Часник подрібнити і посипати зверху. Посолити, поперчити. Заправити оливковою олією, лимонним соком і бальзамічним оцтом. Прикрасити кропом.

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