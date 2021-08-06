3 класні ідеї для салатів із сиром на сніданок

Сир для таких салатів потрібен розсипчастий і трохи сухуватий. У такому разі він не змішуватиметься з іншими інгредієнтами. Сир добре поєднується із зеленню і помідорами, також – з курячою грудкою і горіхами

Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/ Це коли хочеться дати сиру нове застосування, адже під час сніданку він часто виступає лише в ролі сирників, різних повітряних пудингів. Сир чудово доповнить ваші улюблені овочеві салати. Якщо хочеться чогось ситнішого, можна використовувати курячу грудку. 3 класні ідеї для ранкових салатів знайдете нижче. Тут читайте, де купити продукти для пікніка за вигідними цінами. Салат із сиром і курячими грудками Салат з куркою і сиром / Фото: instagram.com/live_balance/ Інгредієнти Куряча грудка – 1 шт.

Яблуко – 1 шт.

Стебло селери – 1 шт.

Волоські горіхи, родзинки – по 50 г

Сир – 150 г

Сіль, спеції – за смаком

Оливкова олія Спосіб приготування Курячу грудки відварити або обсмажити. Порізати. Яблуко, селера нарізати кубиками. Змішати з родзинками, рубаними горіхами і сиром. Додати оливкову олію, спеції і сіль за смаком. Читайте також: 3 салати з яєць на сніданок, якщо набрид омлет Салат із сиром і зеленню Салат з зеленню і сиром / Фото: instagram.com/kavadort/ Інгредієнти розраховуйте на свій смак Асорті з салатного листя

Спеції, зелень

Лимонний сік

Сир

Оливкова олія Спосіб приготування Салатну зелень подрібнити, додати спеції, олію, перемішати. Зверху викласти сир і прикрасити насінням льону. Читайте також: 5 теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин Салат із сиром і помідорами чері Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/ Інгредієнти розраховуйте на свій смак

⠀ Авокадо

Чері

Рукола

Зелень

Сир 5%

Сіль, кріп, петрушка, зелень

Оливкова олія Спосіб приготування Помідори порізати навпіл, авокадо кубиком, зелень дрібно нарізати. Перемішати. Посолити, поперчити. Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком. Викласти листя руколи, чері разом із зеленню і авокадо. Зверху шматочками викласти сир, прикрасити зеленню. Рецепт ніжного сиру халумі на мангалі дізнаєтеся з відео. І ще 10 несподіваних рецептів з сиром знайдете тут.