3 класні ідеї для салатів із сиром на сніданок

Це коли хочеться дати сиру нове застосування, адже під час сніданку він часто виступає лише в ролі сирників, різних повітряних пудингів. Сир чудово доповнить ваші улюблені овочеві салати. Якщо хочеться чогось ситнішого, можна використовувати курячу грудку. 3 класні ідеї для ранкових салатів знайдете нижче. Тут читайте, де купити продукти для пікніка за вигідними цінами.
Салат із сиром і курячими грудками
Інгредієнти
- Куряча грудка – 1 шт.
- Яблуко – 1 шт.
- Стебло селери – 1 шт.
- Волоські горіхи, родзинки – по 50 г
- Сир – 150 г
- Сіль, спеції – за смаком
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Курячу грудки відварити або обсмажити. Порізати.
- Яблуко, селера нарізати кубиками. Змішати з родзинками, рубаними горіхами і сиром.
- Додати оливкову олію, спеції і сіль за смаком.
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Салат із сиром і зеленню
Інгредієнти розраховуйте на свій смак
- Асорті з салатного листя
- Спеції, зелень
- Лимонний сік
- Сир
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Салатну зелень подрібнити, додати спеції, олію, перемішати.
- Зверху викласти сир і прикрасити насінням льону.
Салат із сиром і помідорами чері
Інгредієнти розраховуйте на свій смак
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- Авокадо
- Чері
- Рукола
- Зелень
- Сир 5%
- Сіль, кріп, петрушка, зелень
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Помідори порізати навпіл, авокадо кубиком, зелень дрібно нарізати. Перемішати. Посолити, поперчити.
- Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком.
- Викласти листя руколи, чері разом із зеленню і авокадо. Зверху шматочками викласти сир, прикрасити зеленню.
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