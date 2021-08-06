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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 класні ідеї для салатів із сиром на сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 серпня, 07:01
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Сир для таких салатів потрібен розсипчастий і трохи сухуватий. У такому разі він не змішуватиметься з іншими інгредієнтами. Сир добре поєднується із зеленню і помідорами, також – з курячою грудкою і горіхами
Салат з сиром і авокадо
Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Це коли хочеться дати сиру нове застосування, адже під час сніданку він часто виступає лише в ролі сирників, різних повітряних пудингів. Сир чудово доповнить ваші улюблені овочеві салати. Якщо хочеться чогось ситнішого, можна використовувати курячу грудку. 3 класні ідеї для ранкових салатів знайдете нижче. Тут читайте, де купити продукти для пікніка за вигідними цінами.

Салат із сиром і курячими грудками

Салат з куркою і сиром
Салат з куркою і сиром / Фото: instagram.com/live_balance/

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 1 шт.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Стебло селери – 1 шт.
  • Волоські горіхи, родзинки – по 50 г
  • Сир – 150 г
  • Сіль, спеції – за смаком
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Курячу грудки відварити або обсмажити. Порізати.
  2. Яблуко, селера нарізати кубиками. Змішати з родзинками, рубаними горіхами і сиром.
  3. Додати оливкову олію, спеції і сіль за смаком.

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Салат із сиром і зеленню

Салат з зеленню і сиром
Салат з зеленню і сиром / Фото: instagram.com/kavadort/

Інгредієнти розраховуйте на свій смак

  • Асорті з салатного листя
  • Спеції, зелень
  • Лимонний сік
  • Сир
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Салатну зелень подрібнити, додати спеції, олію, перемішати.
  2. Зверху викласти сир і прикрасити насінням льону.

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Салат із сиром і помідорами чері

Салат з сиром і авокадо
Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Інгредієнти розраховуйте на свій смак

  • Авокадо
  • Чері
  • Рукола
  • Зелень
  • Сир 5%
  • Сіль, кріп, петрушка, зелень
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Помідори порізати навпіл, авокадо кубиком, зелень дрібно нарізати. Перемішати. Посолити, поперчити.
  2. Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком.
  3. Викласти листя руколи, чері разом із зеленню і авокадо. Зверху шматочками викласти сир, прикрасити зеленню.

Рецепт ніжного сиру халумі на мангалі дізнаєтеся з відео.

І ще 10 несподіваних рецептів з сиром знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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