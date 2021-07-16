3 рецепти холодної кави, щоби підбадьорити свій сніданок

Приготуйте фрапе, для нього обов'язково готувати еспресо, можна взяти і звичайну розчинну каву, для бамбл-кави потрібен апельсиновий сік, бажано фреш, а для глясе знадобиться морозиво і трохи шоколаду

Рецепти холодної кави на сніданок / Фото: freepik.com

Навіть якщо ви скептично ставитеся до того роду напоїв, мовляв, краще відмінно приготованого еспресо нічого не буває, усе ж приготуйте їх і спробуйте. Холодна кава з апельсиновим соком або морозивом може підбадьорити не гірше класичної. Та й спеку такі напої теж допоможуть пережити. Якщо плануєте відпустку і думаєте, як її провести з користю, скористайтеся ідеями з нашого календаря.

Фрапе

Фрапе / Фото: instagram.com/alfreo.caffe/

Інгредієнти

кава (мелена або розчинна) – 2-3 ч. л.;

цукор – 2-3 ч. л.;

лід – за смаком;

молоко або вершки будь-якої жирності – 150 мл.

Спосіб приготування

Приготувати стандартну порцію еспресо, остудити. Перелити каву в ємність, додати дві-три чайні ложки цукру, якщо п'єте з цукром, ретельно перемішати до появи піни. У келих покласти кілька кубиків льоду, перелити в нього каву. Додати вершки за смаком.

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Бамбл-кава

Бамбл-кофе / Фото: instagram.com/ludmila24250/

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Інгредієнти

лід – 5 кубиків;

карамельний сироп – 10 мл (за бажанням);

апельсиновий фреш – 100 мл;

еспресо – 30-35 мл.

Спосіб приготування

Зварити еспресо, остудити. Решту інгредієнти перемішати в блендері та перелити в келих. Зверху вилити холодну каву.

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Глясе

Глясе / Фото: instagram.com/kleines_kulinarium/

Інгредієнти

ванільне морозиво або брикет пломбіру – 400 г;

готова кава без цукру – 400 мл;

збиті вершки, гіркий шоколад – за смаком.

Спосіб приготування

Розкласти по двох високих склянках по 200 г морозива і залити холодною кавою. Поступово морозиво змішається з кавою. Прикрасити глясе збитими вершками. Зверху натерти трохи гіркого шоколаду або прикрасити какао.

До сніданку можна приготувати грінки з тартаром із лосося, прикрашеного полуницею.

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