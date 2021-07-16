3 рецепта холодного кофе, чтобы взбодрить свой завтрак

Приготовьте фраппе, для него обязателен эспрессо, но можно взять и обычный растворимый кофе, для бамбл-кофе нужен апельсиновый сок, желательно фреш, а для глясе понадобится мороженое и немного шоколада

Рецепты холодного кофе к завтраку / Фото: freepik.com

Даже если вы скептически относитесь к тому роду напиткам, мол, лучше отлично приготовленного эспрессо ничего не бывает, все же приготовьте их и попробуйте. Холодный кофе с апельсиновым соком или мороженым может взбодрить не хуже классического. Да и жару такие напитки тоже помогут пережить. Если планируете отпуск и думаете, как его провести с пользой, воспользуйтесь идеями из нашего календаря.

Фраппе

Фраппе / Фото: instagram.com/alfreo.caffe/

Ингредиенты

кофе (молотый или растворимый) – 2-3 ч. л.;

сахар – 2-3 ч. л.;

лед – по вкусу;

молоко или сливки любой жирности – 150 мл.

Способ приготовления

Приготовить стандартную порцию эспрессо, остудить. Перелить кофе в емкость, добавить две-три чайные ложки сахара, если пьете с сахаром, тщательно перемешать до появления пены. В бокал положить несколько кусочков льда, перелить в него кофе. Добавить сливки по вкусу.

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Бамбл-кофе

Бамбл-кофе / Фото: instagram.com/ludmila24250/

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Ингредиенты

лед – 5 кубиков;

карамельный сироп – 10 мл (по желанию);

апельсиновый фреш – 100 мл;

эспрессо – 30-35 мл.

Способ приготовления

Сварить эспрессо, остудить. Остальные ингредиенты перемешать в блендере и перелить в бокал. Сверху вылить холодный кофе.

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Глясе

Глясе / Фото: instagram.com/kleines_kulinarium/

Ингредиенты

ванильное мороженое или брикет пломбира – 400 г;

г*+отовый кофе без сахара – 400 мл;

взбитые сливки, горький шоколад – по вкусу.

Способ приготовления

Разложить по двум высоким стаканам по 200 г мороженого и залить холодным кофе. Оно будет таять, постепенно cмешиваясь с напитком. Украсить глясе взбитыми сливками. Сверху натереть немного горького шоколада или украсить какао.

К завтраку можно приготовить гренки с тартаром из лосося, украшенного клубникой.

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