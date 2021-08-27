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3 рецепти дерунів для тих, хто обожнює все картопляне на сніданок

Ірина Маслова
27 серпня, 07:01
Для дерунів не підходить молода картопля, вона не крохмалиста й драники ризикують втратити форму. Смачними вони вийдуть, якщо брати якнайменше борошна або взагалі замінити його манкою

Рецепти дерунів до сніданку / Фото: Depositphotos

Ми звикли вважати, що деруни – споконвічно білоруська страва. Це не зовсім так. Першими практикуватися в приготуванні соковитих і ароматних картопляних оладок стали німці. Як би там не було, кулінарний метод, додавати в тісто багато картоплі, поширився повсюдно. Ми ділилися найкращими рецептами картопляних зраз з різноманітними начинками, тепер дізнаємось, як приготувати ароматні й ситні деруни.

Овочеві деруни на сковороді

Овочеві деруни на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 картоплини
  • 1 морква
  • 1 молодий кабачок або цукіні
  • 1 качан цвітної капусти
  • 75 г твердого сиру
  • 100 г вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту – 10 хвилин. Злийте і остудіть.
  2. Натріть овочі на крупній тертці. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть і поперчіть.
  3. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  4. Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть кілька ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно.
  5. Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко.
  6. Поставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, доки деруни не підрум'яняться.

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Деруни з картоплі і кабачків

Деруни з картоплі і кабачків / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • 300 г кабачків
  • 300 г картоплі
  • 1 яйце
  • 2-3 ст. л. борошна
  • сіль, перець
  • кілька гілочок зелені
  • олія

Спосіб приготування

  1. Картоплю почистити, кабачки помити і зрізати кінчики. Натерти овочі на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин. Потім добре віджати сік, що виділився.
  2. Додати до овочів яйце, дрібно нарізану зелень, борошно, сіль і мелений перець. Перемішати.
  3. Розігріти сковороду з олією. Викладаючи ложкою тісто, обсмажити деруни з двох боків до золотистої скоринки
  4. Подавати гарячими разом зі сметаною.

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Деруни з гарбузом і картоплею без яєць

Деруни з гарбузом і картоплею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 ст. л. пшоняної крупи
  • 100 г картоплі
  • 70 г мускатного гарбуза
  • 1 цибуля ріпчаста
  • 3 зубчики часнику
  • 1/4 ч. л. солі
  • щіпка мускатного горіха
  • щіпка сушеної паприки
  • 1 ст. л. кукурудзяного борошна
  • 3 ст. л. соняшникової олії

Спосіб приготування

  1. Картоплю, мускатний гарбуз, ріпчасту цибулю і часник почистити і помити.
  2. Пшоняну крупу необхідно відварити до готовності в підсоленій воді.
  3. Картоплю і гарбуз натерти на крупній тертці.
  4. Додати гаряче або тепле пшоно, перемішати.
  5. Нарізати цибулю маленькими шматочками, а часник вичавити через прес. Додати і перемішати. Приправити до смаку.
  6. Додати столову ложку соняшникової олії в овочі та кукурудзяне борошно. Перемішати до утворення однорідної консистенції.
  7. Розігріти сковороду з олією і смажити деруни до золотистого кольору з двох боків.

Для швидкого сніданку можна приготувати лаваш з куркою, сиром і овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.

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