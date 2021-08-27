3 рецепти дерунів для тих, хто обожнює все картопляне на сніданок

Рецепти дерунів до сніданку / Фото: Depositphotos
Ми звикли вважати, що деруни – споконвічно білоруська страва. Це не зовсім так. Першими практикуватися в приготуванні соковитих і ароматних картопляних оладок стали німці. Як би там не було, кулінарний метод, додавати в тісто багато картоплі, поширився повсюдно. Ми ділилися найкращими рецептами картопляних зраз з різноманітними начинками, тепер дізнаємось, як приготувати ароматні й ситні деруни.
Овочеві деруни на сковороді
Овочеві деруни на сковороді / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 2 картоплини
- 1 морква
- 1 молодий кабачок або цукіні
- 1 качан цвітної капусти
- 75 г твердого сиру
- 100 г вершкового масла
Спосіб приготування
- Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту – 10 хвилин. Злийте і остудіть.
- Натріть овочі на крупній тертці. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть і поперчіть.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть кілька ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно.
- Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко.
- Поставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, доки деруни не підрум'яняться.
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Деруни з картоплі і кабачків
Деруни з картоплі і кабачків / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 300 г кабачків
- 300 г картоплі
- 1 яйце
- 2-3 ст. л. борошна
- сіль, перець
- кілька гілочок зелені
- олія
Спосіб приготування
- Картоплю почистити, кабачки помити і зрізати кінчики. Натерти овочі на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин. Потім добре віджати сік, що виділився.
- Додати до овочів яйце, дрібно нарізану зелень, борошно, сіль і мелений перець. Перемішати.
- Розігріти сковороду з олією. Викладаючи ложкою тісто, обсмажити деруни з двох боків до золотистої скоринки
- Подавати гарячими разом зі сметаною.
Деруни з гарбузом і картоплею без яєць
Деруни з гарбузом і картоплею / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 4 ст. л. пшоняної крупи
- 100 г картоплі
- 70 г мускатного гарбуза
- 1 цибуля ріпчаста
- 3 зубчики часнику
- 1/4 ч. л. солі
- щіпка мускатного горіха
- щіпка сушеної паприки
- 1 ст. л. кукурудзяного борошна
- 3 ст. л. соняшникової олії
Спосіб приготування
- Картоплю, мускатний гарбуз, ріпчасту цибулю і часник почистити і помити.
- Пшоняну крупу необхідно відварити до готовності в підсоленій воді.
- Картоплю і гарбуз натерти на крупній тертці.
- Додати гаряче або тепле пшоно, перемішати.
- Нарізати цибулю маленькими шматочками, а часник вичавити через прес. Додати і перемішати. Приправити до смаку.
- Додати столову ложку соняшникової олії в овочі та кукурудзяне борошно. Перемішати до утворення однорідної консистенції.
- Розігріти сковороду з олією і смажити деруни до золотистого кольору з двох боків.
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