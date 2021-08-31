17 образів принцеси Діани, які актуальні донині

Принцеса Діана - ікона та приклад для мільйонів людей на планеті / Фото: Getty Images

Принцеса Діана, образи якої із завидною постійністю повторює Кейт Міддлтон, була іконою стилю і зараз надихає дизайнерів світових будинків моди та інфлюенсерів. Хоча ми і звикли асоціювати леді Ді з елегантним іміджем, назвати її наряди трендовими навряд чи можна.

Основу гардеробу Діани становили цілком звичайні речі, які могла б носити будь-яка інша жінка. Виною всьому – королівський протокол.

Однак Діана не боялася експериментів зі стилем і жіночністю, намагаючись проявити індивідуальність. У підсумку багато образів королеви сердець стали хрестоматійними, а по її численним публічним виходам можна скласти ціле модне видання.

Від суконь-комбінацій Dior епохи Джона Гальяно, до поєднань велосипедних шорт і світшотів, безлічі різнокольорових ділових костюмів, оверсайз речей, романтичних суконь і яскравих анімалістичних принтів. Ми вибрали 15 найкрасивіших образів, які можна запозичити з модної спадщини принцеси Діани для щоденного гардероба.

Різнобарвні ділові костюми

Принцеса Діана на церемонії Кубку Федерацій, 1991 / Фото: Getty Images

Леді Ді в Ноттінгемі, 1992 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в костюмі Moschino в Токіо / Фото: Getty Images

Штани з принтами

Леді Ді з принцем Уільямом / Фото: Getty Images

Анімалістичні принти

Принцеса Діана на острові Неккер, 1990 / Фото: Getty Images

Светри з написами

Принцеса Діана з дітьми / Фото: Getty Images

Сукня-комбінація

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 / Фото: Getty Images

Пуховики

Принцеса Діана на зимовому відпочинку / Фото: Getty Images

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Комбінезони

Принцеса Діана принцами Гаррі і Уільямом, 1993 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в саду Кенсінгтонського палацу / Фото: Getty Images

Плісе

Принцеса Діана з синами в аеропорту Абердина, 1986 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана на матчі поло в Віндзорі, 1989 / Фото: Getty Images

Велосипедки

Принцеса Діана, 1994 / Фото: Getty Images

Укорочені брюки

Принцеса Діана, 1997 / Фото: Getty Images

Boyfriend style

Принцеса Діана, 1988 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана, 1992 / Фото: Getty Images

Маленька чорна сукня

Принцеса Діана у відомій "сукні помсти", 1994 / Фото: Getty Images

Розповідаємо в ролику про племінницю леді Ді :

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