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Пам'ятник принцесі Діані: хто ці троє дітей поруч з Леді Ді (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
2 липня, 17:57
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За життя принцесу Діану багато хто називав "королевою людських сердець". Вона часто брала участь в різних благодійних місіях і миротворчих ініціативах

1 липня принцесі Діані могло б виповнитися 60 років. У цей день їй була споруджена статуя поряд з Кенсингтонським палацом, яку урочисто відкрили сини Леді Ді – принци Вільям і Гаррі.

Багато хто звернув увагу на те, що пам'ятник принцесі складається не тільки з її статуї – поруч з Діаною розташовані три фігури дітей.

Як пише People, творці монумента вирішили зробити акцент на любові, яку Діана проявляла не тільки до своїх рідних дітей, а й до багатьох інших малюків в світі.

Статуя принцеси Діани біля Кенсінгтонського палацу
Статуя принцеси Діани біля Кенсінгтонського палацу / Фото: Getty Images

Леді Ді нерідко їздила світом з миротворчими місіями. Вона активно займалася благодійністю і брала участь в акціях допомоги бездомним, людям похилого віку, хворим на проказу і СНІДом.

Діана підтримувала дитячі лікарні, співпрацювала з організаціями, які допомагали дітям з дитячих будинків. Благодійна організація "Премія Діани", заснована в її честь, також спрямована на розвиток і натхнення позитивних змін в житті молодих людей.

Статуя покликана відобразити тепло, елегантність і енергію Діани, принцеси Вельської, на додаток до її роботи і тим впливом, який вона зробила на дуже багатьох людей. Фігура принцеси Уельської оточена трьома дітьми, які уособлюють вплив принцеси на молоде покоління, – кажуть представники Кенсингтонського палацу, повідомляє People.

Статую встановили в Затонулому саду на території Кенсінгтонського палацу. Пам'ятник Діані створив скульптор Іен Ренк-Бродлі.

Раніше ми ділилися цікавими фактами з життя принцеси Діани.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

«Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини»

Принци Вільям і Гарі Сини принцеси Діани
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