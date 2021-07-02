Пам'ятник принцесі Діані: хто ці троє дітей поруч з Леді Ді (фото)

За життя принцесу Діану багато хто називав "королевою людських сердець". Вона часто брала участь в різних благодійних місіях і миротворчих ініціативах

1 липня принцесі Діані могло б виповнитися 60 років. У цей день їй була споруджена статуя поряд з Кенсингтонським палацом, яку урочисто відкрили сини Леді Ді – принци Вільям і Гаррі.

Багато хто звернув увагу на те, що пам'ятник принцесі складається не тільки з її статуї – поруч з Діаною розташовані три фігури дітей.

Як пише People, творці монумента вирішили зробити акцент на любові, яку Діана проявляла не тільки до своїх рідних дітей, а й до багатьох інших малюків в світі.

Статуя принцеси Діани біля Кенсінгтонського палацу / Фото: Getty Images

Леді Ді нерідко їздила світом з миротворчими місіями. Вона активно займалася благодійністю і брала участь в акціях допомоги бездомним, людям похилого віку, хворим на проказу і СНІДом.

Діана підтримувала дитячі лікарні, співпрацювала з організаціями, які допомагали дітям з дитячих будинків. Благодійна організація "Премія Діани", заснована в її честь, також спрямована на розвиток і натхнення позитивних змін в житті молодих людей.

Статуя покликана відобразити тепло, елегантність і енергію Діани, принцеси Вельської, на додаток до її роботи і тим впливом, який вона зробила на дуже багатьох людей. Фігура принцеси Уельської оточена трьома дітьми, які уособлюють вплив принцеси на молоде покоління, – кажуть представники Кенсингтонського палацу, повідомляє People.

Статую встановили в Затонулому саду на території Кенсінгтонського палацу. Пам'ятник Діані створив скульптор Іен Ренк-Бродлі.

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