До дня народження: найпотаємніші таємниці принцеси Діани

1 липня леді Ді виповнилося б 60 років. Розповідаємо про найнезвичніші факти з життя легендарної жінки

1 липня 1961 року народилася принцеса Діана. Цього року леді Ді, якій сьогодні відкриють пам'ятник в Кенсингтонському палаці, виповнилося б 60 років, але її життя трагічно обірвалося. 31 серпня 1997 року дружина принца Чарльза загинула в автокатастрофі в Парижі.

Британці любили її і називали "королевою сердець". Раптова смерть принцеси Діани спровокувала безліч чуток, зокрема, що ДТП спланували члени королівської сім'ї, адже леді Ді відверто ділилася подробицями життя королівської родини. Трагічна випадковість чи підступний план британських монархів – думки досі розходяться. Як би там не було, навіть через 24 роки після її смерті публікуються книги і знімаються фільми, в яких з кожним разом з'являються ще несподіванішы таємниці з її життя.

На честь дня народження принцеси Діани Life Сьогодні зібрали найцікавіші й несподівані факти з її біографії.

Дві спроби самогубства

Всім відомо, що шлюб принцеси Діани і принца Чарльза був нещасливим. Син королеви Єлизавети II від початку любив зовсім іншу жінку – Каміллу, з якою зараз у шлюбі. Але Її Величність наполягла, щоб він одружився саме з леді Ді.

/ Фото: Getty Images

Сама ж новоспечена наречена сподівалася, що у них складеться щасливе сімейне життя, але цього так і не сталося. Вона так страждала від самотності, що навіть намагалася двічі накласти на себе руки. Одного разу під час вагітності принцом Вільямом.

Тоді принцеса перерізала собі вени і порізала груди. Таким чином вона намагалася привернути увагу чоловіка, але спроба самогубства не справила на нього жодного враження.

Прийняття ісламу

За словами колишнього дворецького королівської сім'ї Пола Баррела і друга принцеси Діани, вона серйозно розглядала варіант прийняття ісламу і переїзду до Пакистану. До такого рішення її підштовхував роман з пакистанським хірургом Хаснатом Ханом, з яким вони навіть планували одружитися.

Наркотики

Після гучного розлучення з принцом Чарльзом, леді Ді була психологічно виснажена. На межі нервового зриву Діана тоді познайомилася з цілителькою Сімоною Сіммонс. Пізніше жінка написала книгу "Діана: останнє слово", в якій стверджує, що стала її близькою подругою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

За словами Сімони, на її очах Діана вперше спробувала кокаїн. Вдруге до вживання наркотиків її підштовхнув бойфренд, імені якого цілителька не називає. Але Діана присягнулася більше ніколи його не вживати і допомагати наркоманам позбавлятися від залежності.

Заповіт синам

Принцеса Діана ще до своєї смерті встигла скласти заповіт. Згідно з документом, леді Ді залишила синам – принцам Вільяму і Гаррі – по 30 мільйонів доларів, які вони змогли отримати після досягнення 30-річчя.

Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі / Фото: Getty Images

Принцу Гаррі Діана передала свою весільну сукню, а принц Вільям отримав знамениту каблучку з сапфіром і діамантами, яку він подарував своїй дружині Кейт Міддлтон.

Раніше ми розповідали про чотирьох сам по-справжньому улюблених чоловіках принцеси Діани.

Дивіться відео про те, як принцеса Діана намагалася покінчити життя самогубством: