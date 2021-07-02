Як принцеса Діана виглядала в дитинстві: рідкісне архівне фото

Знімок був зроблений батьком Леді Ді – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером в їхньому сімейному маєтку. Фото опублікував брат Діани – Чарльз Спенсер

Брат принцеси Діани опублікував її архівний знімок / Фото: Getty Images

1 липня в Лондоні принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник свій матері – принцесі Діани. Леді Ді того дня могло виповнитися 60 років. На церемонії був присутній і рідний брат Діани – Чарльз Спенсер. Він, до речі, на честь ювілею покійної сестри розмістив її рідкісне архівне фото.

Знімок Чарльз опублікував в Instagram. На фото Діана, будучи ще зовсім у юному віці, позує на тлі будинку, в якому вона народилася. Знімок був зроблений їхнім з Чарльзом батьком – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером.

1 липня 1961 року був виключно жарким англійським літнім днем, про що завжди пам'ятали батьки Діани. Вона народилася в Парк-хаусі, в Королівському маєтку Сандрінгем в Норфолку. Парк-хаус видно на задньому плані цієї сімейної фотографії, зробленої батьком Діани, 8-м графом Спенсером, – йдеться в описі до фото.

Принцеса Діана в дитинстві / Фото: instagram.com/althorphouse

Діана Спенсер, принцеса Уельська, народилася 1961 року в сім'ї Джона Спенсера і його дружини Френсіс Рут Рош. Діана все дитинство провела в Сандрінгемі, де отримала і початкову домашню освіту.

Зі своїм майбутнім чоловіком, принцом Чарльзом, Діана вперше познайомилася, коли їй було всього 16 років. Їхні стосунки почалися через кілька років після знайомства. Про заручини Діани і Чарльза було офіційно оголошено 24 лютого 1981 року.

21 червня 1982 року у пари народився первісток – принц Вільям. Принц Гаррі, повне ім'я якого Генрі Чарльз Альберт Девід, народився 15 вересня 1984 року.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 1997 року. На той момент вона вже була розлучена з принцом Чарльзом.

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