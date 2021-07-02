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Як принцеса Діана виглядала в дитинстві: рідкісне архівне фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
2 липня, 06:00
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Знімок був зроблений батьком Леді Ді – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером в їхньому сімейному маєтку. Фото опублікував брат Діани – Чарльз Спенсер
Брат принцеси Діани опублікував її архівний знімок
Брат принцеси Діани опублікував її архівний знімок / Фото: Getty Images

1 липня в Лондоні принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник свій матері – принцесі Діани. Леді Ді того дня могло виповнитися 60 років. На церемонії був присутній і рідний брат Діани – Чарльз Спенсер. Він, до речі, на честь ювілею покійної сестри розмістив її рідкісне архівне фото.

Знімок Чарльз опублікував в Instagram. На фото Діана, будучи ще зовсім у юному віці, позує на тлі будинку, в якому вона народилася. Знімок був зроблений їхнім з Чарльзом батьком – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером.

1 липня 1961 року був виключно жарким англійським літнім днем, про що завжди пам'ятали батьки Діани. Вона народилася в Парк-хаусі, в Королівському маєтку Сандрінгем в Норфолку. Парк-хаус видно на задньому плані цієї сімейної фотографії, зробленої батьком Діани, 8-м графом Спенсером, – йдеться в описі до фото.

Принцеса Діана в дитинстві
Принцеса Діана в дитинстві / Фото: instagram.com/althorphouse

Діана Спенсер, принцеса Уельська, народилася 1961 року в сім'ї Джона Спенсера і його дружини Френсіс Рут Рош. Діана все дитинство провела в Сандрінгемі, де отримала і початкову домашню освіту.

Зі своїм майбутнім чоловіком, принцом Чарльзом, Діана вперше познайомилася, коли їй було всього 16 років. Їхні стосунки почалися через кілька років після знайомства. Про заручини Діани і Чарльза було офіційно оголошено 24 лютого 1981 року.

21 червня 1982 року у пари народився первісток – принц Вільям. Принц Гаррі, повне ім'я якого Генрі Чарльз Альберт Девід, народився 15 вересня 1984 року.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 1997 року. На той момент вона вже була розлучена з принцом Чарльзом.

Раніше ми поділилися незвичайними фактами з життя принцеси Діани – чи знали ви, що Леді Ді намагалася покінчити життя самогубством кілька разів? Дивіться про це відео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

«Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини»

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