17 образов принцессы Дианы, которые актуальны по сей день

Принцесса Диана - икона и пример для миллионов людей на планете / Фото: Getty Images

Принцесса Диана, образы которой с завидным постоянством повторяет Кейт Миддлтон, была иконой стиля и сейчас вдохновляет дизайнеров мировых домов моды и инфлюенсеров. Хотя мы и привыкли ассоциировать леди Ди с элегантным имиджем, назвать ее наряды трендовыми вряд ли можно.

Основу гардероба Дианы составляли вполне обычные вещи, которые могла бы носить любая другая женщина. Виной всему — королевский протокол.

Однако Диана не боялась экспериментов со стилем и женственностью, стараясь проявить индивидуальность. В итоге многие образы королевы сердец стали хрестоматийными, а по ее многочисленным публичным выходам можно составить целое модное издание.

От платья Dior в бельевом стиле эпохи Джона Гальяно, до комбинаций велосипедных шорт и свитшотов, множества разноцветных деловых костюмов, оверсайз вещей, романтичных платьев и ярких анималистических принтов. Мы выбрали 15 самых красивых образов, которые можно позаимствовать из модного наследия принцессы Дианы для ежедневного гардероба.

Разноцветные деловые костюмы

Принцесса Диана на церемонии Кубка Федерации, 1991 / Фото: Getty Images

Леди Ди в Ноттингеме, 1992 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в костюме Moschino в Токио / Фото: Getty Images

Брюки с принтами

Леди Ди с принцем Уильямом / Фото: Getty Images

Анималистические принты

Принцесса Диана на острове Неккер, 1990 / Фото: Getty Images

Свитера с надписями

Принцесса Диана с детьми / Фото: Getty Images

Платье-комбинация

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 / Фото: Getty Images

Пуховики

Принцесса Диана на зимнем отдыхе / Фото: Getty Images

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Комбинезоны

Принцесса Диана с принцами Гарри и Уильямом, 1993 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в саду Кенсингтонского дворца / Фото: Getty Images

Плиссе

Принцесса Диана с сыновьями в аэропорту Абердина, 1986 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана на матче поло в Виндзоре, 1989 / Фото: Getty Images

Велосипедки

Принцесса Диана, 1994 / Фото: Getty Images

Укороченные брюки

Принцесса Диана, 1997 / Фото: Getty Images

Boyfriend style

Принцесса Диана, 1988 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана, 1992 / Фото: Getty Images

Маленькое черное платье

Принцесса Диана в знаменитом "платье мести", 1994 / Фото: Getty Images

Рассказываем в ролике и племяннице леди Ди:

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