10 речей на осінь від українських дизайнерів – фото і ціни

Наймодніші речі сезону осінь-зима - 2021, які можна знайти у українських брендів одягу / Фото: пресслужба

Перші холоди змусили нас задуматися, якими трендовими речами поповнити гардероб. Коли сейли і сезонні розпродажі вже закінчилися, ми вирішили звернути увагу на нові колекції українських брендів.

Від модних кардиганов, які носять Белла Хадід і Софія Євдокименко, джинсових піджаків оригінального крою до тренчів і пуховиків. Ми вибрали 10 найтрендовіших речей сезону, які можна купити в українських дизайнерів, і підрахували, у скільки обійдеться оновлення осіннього гардероба.

Кардиган

Безшовний кардиган французького бренду Jacquemus став головним мінітрендом осені – 2021. Все завдяки знаменитостям – Беллі Хадід, Кендалл Дженннер, Меган Фокс и Софії Євдокименко. Дівчата моментально привернули до себе уваги, з'явившись на публіці в светрі, який ледве-ледве прикриває груди. Вартість його вражає – 10 тисяч гривень. Знайти аналогічний варіант можна і у вітчизняних брендів, але за прийнятні гроші.

Кардиган Siyai, 1900 грн / Фото: прес-служба

До слова, не варто звинувачувати наших співвітчизників в копіюванні відомих дизайнерів, оскільки сам Жакмюс надихався аналогічним светром, створеним Gucci в 2000-х.

Джинсовий піджак

Новий модний сезон можна сміливо назвати джинсовим. Дизайнери люксових брендів пропонують нам не просто носити джинси або спідницю з цього матеріалу, а з ніг до голови в нього одягатися. Зізнаємося, джинсові куртки є в гардеробі кожної модниці, а ось їхні незвичайні варіанти варто шукати в нових колекціях.

Зверніть увагу на оригінальний крій, форму і фасони. Елегантні піджаки з розрізами, оверсайз-жакети з різних клаптів деніму або укорочені приталені варіанти. Всі ідеальні!

Топ-бюстьє та піджак Tattié / Фото: пресслужба

Пуховик

Найнеобхідніша річ, без якої ми не уявляємо осінь і зиму. Пухові куртки давно увійшли в моду і не здають свої позиції. Порада: зверніть увагу на різнокольорові моделі, особливо в тренді – гірчичні, світло-коричневі і коньячні відтінки. У такій колірній гамі ви зможете носити куртку під сукні, джинси, спідниці та брюки абсолютно різних відтінків і принтів як мінімум кілька років.

Куртка Marcih, 3960 грн / Фото: пресслужба

Біла сорочка

Білу сорочку ми звикли носити зі строгими діловими костюмами на важливі зустрічі або в офіс. Цю класичну річ гардероба дизайнери адаптували і надали їй невимушеніший модний вид. Оверсайз з вирізами і розрізами – носити таку можна з короткими спідницями-трапеціями або кюлотами.

Зробіть її універсальнішою – надягайте її поверх футболок і топів, мінісуконь або з брюками карго і джинсами для зустрічей з друзями на вікенд.

Сорочка Krisstel, 1699 грн / Фото: пресслужба

Светр

Без теплого светра не обійдеться жоден день осені і зими. Цього сезону варто купувати в'язані речі з оригінальними принтами і малюнками. Порада: зверніть увагу на склад. Виріб з поліестеру тільки на перший погляд здається теплим. Насправді така річ абсолютно не гріє. А ось вовняні варіанти, з альпаки, мохеру або кашеміру залишаться у вашому гардеробі на багато років.

Светр Nitka, 2200 грн / Фото: пресслужба

Спідниця

Ще одна джинсова річ, яку варто придбати в новому сезоні. Спідниця з високою талією довжини міді і запаморочливим розрізом – одна з тих предметів одягу, яку можна поєднувати з безліччю речей. У такій ви точно не залишитеся непоміченою! Носити її краще з блузами з відкладним коміром, як у школярок, білими в'язаними ангоровими светрами, різнокольоровими лонгслівами. Черевики на грубій плоскій підошві – ідеальна пара до такого образу.

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Джинсова спідниця Zharko, 3500 грн / Фото: fashionweek.ua

Лофери

З приходом осені шкільний стиль повернувся в моду, а лофери стануть основним фаворитом взуття найближчими місяцями. Силует, що спочатку представляв собою консервативний стиль в 1990-х і початку 2000-х років, перетворився на модний тренд на подіумах брендів і влаштувався в гардеробах знаменитостей.

Носіть їх з брюками зі стрілками в діловому стилі, з замшевими спідницями довжини до середини коліна або з прямими джинсами.

Лофери TM byMe, 1603 грн / Фото: пресслужба

Тренч

Ще одна важлива покупка сезону – тренчі і плащі. Не варто віддавати перевагу класичним бежевим відтінкам. Найтрендовіші – подовжені різнокольорові моделі. Незамінні вони особливо, коли носити пальто ще рано. Коли вранці стовпчики термометра показують +8°C, а вдень піднімаються до +20°C, такий верхній одяг просто порятунок.

Плащ Anna Yakovenko, 3174 грн / Фото: пресслужба

Сумка

У розпал пандемії ми помітно скучили за аксесуарами. У центрі уваги – лаконічність, мінімалізм і мінімум декору. Найтрендовішою сумкою нового сезону стала стримана модель невеликого розміру. З короткими ручками такі сумки носили наші мами в 1990-х. Сьогодні вона – суперхіт.

Сумка The Wings, 2450 грн / Фото: прес-служба

Жилетка

Вперше мода на в'язані жилетки з'явилася 2020 року. Але з повною силою вона повернулася восени 2021-го. Найпопулярніші моделі з великою в'язкою і косами. Ідеальний варіант для міжсезоння. Вибирайте жилетку вільного крою. А носити їх краще з сорочками, лонгслівами, в парі з джинсами або брюками вільного крою. У міру того, як температура опускатиметься, надягайте жилетки поверх сукні-сорочки, водолазки або навіть іншого светра.

Жилетка Rito, 2080 грн / Фото: пресслужба

Після ретельного вивчення всіх осінньо-зимових колекцій і вибору найцікавіших речей ми вирішили підрахувати, у скільки обійдеться оновлення сезонного гардеробу. Так, на брендові речі доведеться витратити близько 23 тисяч гривень. Сума вражаюча, багатьох може навіть шокувати. Але не варто забувати, купуючи якісну річ, ми насамперед економимо, з огляду на те, що такий одяг можна носити багато років, на відміну від аналогів з магазинів мас-маркет.

Ми дійшли висновку, що витратити вдвічі менше на речі, які прослужать всього сезон, набагато затратніше.

Дивіться відео про стиль 70-х:

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