10 несолодких пирогів – від млинцевого з грибами до спірального з сиром

Рецепти несолодких пирогів / Фото: Depositphotos

Домашні несолодкі пироги на відміну, наприклад, від різних заливних – справа більше клопітка, ніж навпаки. Але в результаті ви отримуєте красиву ситну їжу, яку зручно взяти на роботу або гідно пригостити гостей. У начинці всіх цих пирогів є сезонні овочі або індичка, або сир, ну або все разом. Як вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Сільський пиріг з лисичками

Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Листкове тісто

400 г лисичок

1 цибулина

Зелень

Олія

Вершкове масло

Для заливки

3 яйця

100 г твердого сиру

150 мл вершків 20%

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі. Духовку розігріти до 180 градусів. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).

Млинцевий пиріг з опеньками і беконом

Млинцевий пиріг з грибами

Інгредієнти

3 тонких млинці на молоці

30 г бекону

70 г опеньків

30 г помідорів

30 г солодкого перцю

40 г твердого сиру

20 г вершкового масла

Листя салату

Для соусу

30 г вершків 20%

15 г смажених печериць

Соєвий соус – 5 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини. На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд). Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху. Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.

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Цибулевий пиріг з копченою грудинкою

Цибулевий пиріг дріжджовий / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

125-150 г борошна

25 г вершкового масла

3 г сухих дріжджів

75 мл молока

1/2 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі

Для начинки

50 г копченої грудинки

35 г вершкового масла

1 яйце

250 г ріпчастої цибулі

50 мл вершків

1/2 ст. л. борошна

1/4 ч. л. сушеного чебрецю

Сіль за смаком

Спосіб приготування

У теплому молоці розвести дріжджі з цукром. Просіяти борошно в миску, додати сіль і влити опару і розтоплене масло. Замісити тісто, зібрати його в грудку, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Нарізати цибулю і тушкувати в 25 г вершкового масла до прозорості. Присипати борошном, почекати ще хвилину і зняти з вогню. Яйце і вершки змішати в мисці. Грудинку нарізати соломкою, відокремити три чверті й залити її яєчною сумішшю, додати чебрець і добре перемішати. Тісто розкачати в пласт і викласти його в форму діаметром 18-20 см, змащену 10 г олії. Сформувати високі бортики, додати начинку, а зверху викласти решту м'яса. Розігріти духовку до 180 градусів і випікати пиріг приблизно 40 хвилин.

Пиріг з грибами і плавленим сиром

Пиріг з грибами / Фото: Pinterest

Інгредієнти

400 г печериць

4 яйця

0,5 пучка кропу

75 г вершкового масла

3 плавлених сирки

350 г борошна

1 цибулина

4 ст. л. крижаної води

50 мл олії

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин. Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності. Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати. Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.

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Кіш з індичкою і сиром

Кіш з індичкою та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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Борошно – 300 г

Холодне вершкове масло – 140 г

Крижана вода – 90 мл

Сіль – 1 щіпка

Цукор – 1 ст. л.

Оцет – 1 ст. л.

Для начинки

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Яйця курячі – 3 шт.

Сіль за смаком

Вершки жирні – 250 мл

Чедер – 200 г

Філе індички – 450 г

Перець – за смаком

Помідори чері – 10 шт.

Спосіб приготування

У чашу для подрібнення всипати борошно. Нарізати кубиками холодне вершкове масло, додати до борошна. Туди ж додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, в процесі поступово ввести решту крижаної води. Тісто викласти в форму для випікання, швидко і рівномірно розподілити, зробити бортики. На тісто викласти пергамент, зверху заповнити форму бобами – використовуйте 1-1,5 кг. Корж випікати за 180 градусів 20 хвилин, майже до готовності. Розігріти сковороду з оливковою олією. Дрібно нарізати цибулю, злегка обсмажити. Часник подрібнити, додати в цибулі, обсмажити все до золотистого кольору. У мисці збити яйця із сіллю, потім влити вершки і знову збити суміш. Всипати 150 г тертого чедеру, все перемішати. Попередньо приготувати філе індички – можете відварити, протушкувати або запекти. Також можна використовувати вже готову продукцію. М'ясо подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати. Корж вийняти з духовки, прибрати боби, викласти начинку. Прикрасити пиріг нарізаними помідорами чері, зверху посипати чедер. Кіш поставити в духовку на 25-30 хвилин, випікати до готовності.

Пиріг з листкового тіста із сулугуні та зеленою цибулею

Листковий пиріг з зеленню і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великих пучка зеленої цибулі

1 великий пучок кропу

4 яйця

1 упаковка листкового тіста

30 мл молока

500 г сулугуні

100 г борошна

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю і кріп нарубати, сулугуні натерти на крупній тертці. Додати три яйця. Посипати робочу поверхню борошном, розкачати тісто. Викласти половину тіста на деко з високими бортиками, застелене пергаментом. Покласти начинку і рівномірно розподілити її. Накрити другим шаром тіста. Защипнути краї. Взяти жовток, що залишився, змішати його з молоком, злегка збити і змастити пиріг. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

Картопляний пиріг з цибулею

Пиріг з картоплею і цибулею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 1/4 чашки борошна

1/4 ч. л. солі

100 г холодного вершкового масла

1/4 чашки йогурту

2 ч. л. лимонного соку

1/4 ч. л. крижаної води

Яєчний білок з невеликою кількістю води для змащення пирога

4-5 середніх картоплин, помити, але не чистити

1/2 червоної цибулини, тонко порізаної на сегменти

1/2 чашки тертого пармезану

2 ст. л. вершкового масла

Кілька гілочок чебрецю

Свіжа петрушка

Спосіб приготування

Для тіста змішати в мисці борошно із сіллю. Додати порізане кубиками вершкове масло і руками перетерти масло з борошном, доки у вас не вийде крихта розміром з горошину. В іншій мисці змішати йогурт, лимонний сік і крижану воду. Додати в борошняну суміш і знову руками з'єднати все разом. Довго мішати не потрібно. Закрити плівкою і прибрати в холодильник на годину. Картоплю нарізати кружальцями, покласти в каструлю з холодною водою. Довести до кипіння і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин. Воду злити. Підсушити картоплю на обробній дошці або великій тарілці. Нагріти духовку до 180 градусів. Дістати тісто з холодильника. Викласти його на присипаний борошном стіл і розкачати в корж 25-28 см в діаметрі. За допомогою качалки акуратно перенести тісто на деко, накрите папером для випічки. На середину тіста викласти пармезан, залишивши вільними по 5-6 см з країв тіста. Викласти на сир кружечки картоплі, промокнувши зайву вологу з допомогою паперового рушника. На картоплю покласти розм'якшене вершкове масло. Загорнути краї тіста на картоплю, щоб у вас вийшов відкритий квадрат. Змастити краї тіста сумішшю білка з водою. Посипати пиріг великою морською сіллю (важливо не перестаратися: пармезан солоний), покласти гілочки чебрецю і викласти зверху цибулю. Запікати 30-40 хвилин або доки тісто не стане красивого золотистого кольору. Готовий пиріг можна посипати петрушкою або кінзою.

Спіральний овочевий пиріг

Рецепти несолодких пирогів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для коржа

120 г борошна

75 г холодного вершкового масла

1 яєчний жовток

1 ст. л. води або молока

1/4 ч. л. солі

Для сирної начинки

200 г плавленого сиру

1 ч. л. лимонного соку

1/4 ч. л. сухого часнику

1 ч. л. майорану

1 ч. л. паприки

Дрібка солі, мелений чорний перець

Для овочевої начинки

1 морква

1 молодий кабачок

1 баклажан

1 червоний солодкий перець

1/2 ч. л. майорану

1/2 ч. л. солі

олія

Спосіб приготування

Жовток яйця, воду або молоко і сіль злегка збити вінчиком. Охолоджене масло з'єднати з борошном, порубати ножем в дрібну крихту, додати яєчну суміш, замісити тісто, обернути його в плівку і прибрати в холодильник на 30 хвилин. Для начинки з'єднати сир, лимонний сік, сухий часник, майоран, паприку, чорний перець і сіль. Нарізати моркву, кабачок, баклажан на тонкі смужки за допомогою Овочечистки і викласти на паперовий рушник. Охолоджене тісто розкачати в коло діаметром 25 см. У попередньо змащену вершковим маслом форму викласти тісто, наколоти виделкою, накрити пергаментним папером, засипати зверху горох. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Прибрати папір з горохом. Дати охолонути. Викласти сирну суміш на охолоджений корж. Розкласти тонкі смужки овочів по спіралі, змастити олією, посолити, поперчити, посипати майораном. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.

Пиріг з тонкого лаваша із сиром

Пиріг з лаваша із сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Лаваш – 6 шт.

Бринза – 400 г

Сметана – 200 г

Майонез – 200 г

Яйця – 3 шт.

Спосіб приготування

Сир натерти на тертці. Сметану і майонез з'єднати в мисці, додати до них яйця і перемішати. Сир натерти на тертці або розім'яти виделкою, додати до сметанною суміші. Форму для торта змастити вершковим маслом. Викласти зверху цілий лаваш так, щоб краї звисали з обох боків форми. Решту лавашу порвати руками на шматки, вмочити в готову заливку і викласти зверху. Трохи заливки залишити. Вільні краї лаваша скласти один на одного, залити сирною сумішшю. Випікати за 180 градусів до золотистої скоринки.

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