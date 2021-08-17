10 несолодких пирогів – від млинцевого з грибами до спірального з сиром

Рецепти несолодких пирогів / Фото: Depositphotos
Домашні несолодкі пироги на відміну, наприклад, від різних заливних – справа більше клопітка, ніж навпаки. Але в результаті ви отримуєте красиву ситну їжу, яку зручно взяти на роботу або гідно пригостити гостей. У начинці всіх цих пирогів є сезонні овочі або індичка, або сир, ну або все разом. Як вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Сільський пиріг з лисичками
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 400 г лисичок
- 1 цибулина
- Зелень
- Олія
- Вершкове масло
Для заливки
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 150 мл вершків 20%
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
- Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
- Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
- Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).
Млинцевий пиріг з опеньками і беконом
Інгредієнти
- 3 тонких млинці на молоці
- 30 г бекону
- 70 г опеньків
- 30 г помідорів
- 30 г солодкого перцю
- 40 г твердого сиру
- 20 г вершкового масла
- Листя салату
Для соусу
- 30 г вершків 20%
- 15 г смажених печериць
- Соєвий соус – 5 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини.
- На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд).
- Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху.
- Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.
10 пирогів з грибами для смачних сімейних вечерь
Цибулевий пиріг з копченою грудинкою
Інгредієнти для тіста
- 125-150 г борошна
- 25 г вершкового масла
- 3 г сухих дріжджів
- 75 мл молока
- 1/2 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки
- 50 г копченої грудинки
- 35 г вершкового масла
- 1 яйце
- 250 г ріпчастої цибулі
- 50 мл вершків
- 1/2 ст. л. борошна
- 1/4 ч. л. сушеного чебрецю
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- У теплому молоці розвести дріжджі з цукром.
- Просіяти борошно в миску, додати сіль і влити опару і розтоплене масло. Замісити тісто, зібрати його в грудку, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.
- Нарізати цибулю і тушкувати в 25 г вершкового масла до прозорості. Присипати борошном, почекати ще хвилину і зняти з вогню.
- Яйце і вершки змішати в мисці. Грудинку нарізати соломкою, відокремити три чверті й залити її яєчною сумішшю, додати чебрець і добре перемішати.
- Тісто розкачати в пласт і викласти його в форму діаметром 18-20 см, змащену 10 г олії. Сформувати високі бортики, додати начинку, а зверху викласти решту м'яса.
- Розігріти духовку до 180 градусів і випікати пиріг приблизно 40 хвилин.
Пиріг з грибами і плавленим сиром
Інгредієнти
- 400 г печериць
- 4 яйця
- 0,5 пучка кропу
- 75 г вершкового масла
- 3 плавлених сирки
- 350 г борошна
- 1 цибулина
- 4 ст. л. крижаної води
- 50 мл олії
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності.
- Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати.
- Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.
10 обурливо смачних страв із сиром
Кіш з індичкою і сиром
Інгредієнти
- Борошно – 300 г
- Холодне вершкове масло – 140 г
- Крижана вода – 90 мл
- Сіль – 1 щіпка
- Цукор – 1 ст. л.
- Оцет – 1 ст. л.
Для начинки
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Яйця курячі – 3 шт.
- Сіль за смаком
- Вершки жирні – 250 мл
- Чедер – 200 г
- Філе індички – 450 г
- Перець – за смаком
- Помідори чері – 10 шт.
Спосіб приготування
- У чашу для подрібнення всипати борошно. Нарізати кубиками холодне вершкове масло, додати до борошна.
- Туди ж додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, в процесі поступово ввести решту крижаної води.
- Тісто викласти в форму для випікання, швидко і рівномірно розподілити, зробити бортики.
- На тісто викласти пергамент, зверху заповнити форму бобами – використовуйте 1-1,5 кг. Корж випікати за 180 градусів 20 хвилин, майже до готовності.
- Розігріти сковороду з оливковою олією. Дрібно нарізати цибулю, злегка обсмажити.
- Часник подрібнити, додати в цибулі, обсмажити все до золотистого кольору.
- У мисці збити яйця із сіллю, потім влити вершки і знову збити суміш. Всипати 150 г тертого чедеру, все перемішати.
- Попередньо приготувати філе індички – можете відварити, протушкувати або запекти. Також можна використовувати вже готову продукцію. М'ясо подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати.
- Корж вийняти з духовки, прибрати боби, викласти начинку. Прикрасити пиріг нарізаними помідорами чері, зверху посипати чедер.
- Кіш поставити в духовку на 25-30 хвилин, випікати до готовності.
Пиріг з листкового тіста із сулугуні та зеленою цибулею
Інгредієнти
- 2 великих пучка зеленої цибулі
- 1 великий пучок кропу
- 4 яйця
- 1 упаковка листкового тіста
- 30 мл молока
- 500 г сулугуні
- 100 г борошна
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю і кріп нарубати, сулугуні натерти на крупній тертці. Додати три яйця.
- Посипати робочу поверхню борошном, розкачати тісто. Викласти половину тіста на деко з високими бортиками, застелене пергаментом.
- Покласти начинку і рівномірно розподілити її. Накрити другим шаром тіста. Защипнути краї.
- Взяти жовток, що залишився, змішати його з молоком, злегка збити і змастити пиріг.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
Картопляний пиріг з цибулею
Інгредієнти
- 1 1/4 чашки борошна
- 1/4 ч. л. солі
- 100 г холодного вершкового масла
- 1/4 чашки йогурту
- 2 ч. л. лимонного соку
- 1/4 ч. л. крижаної води
- Яєчний білок з невеликою кількістю води для змащення пирога
- 4-5 середніх картоплин, помити, але не чистити
- 1/2 червоної цибулини, тонко порізаної на сегменти
- 1/2 чашки тертого пармезану
- 2 ст. л. вершкового масла
- Кілька гілочок чебрецю
- Свіжа петрушка
Спосіб приготування
- Для тіста змішати в мисці борошно із сіллю. Додати порізане кубиками вершкове масло і руками перетерти масло з борошном, доки у вас не вийде крихта розміром з горошину.
- В іншій мисці змішати йогурт, лимонний сік і крижану воду. Додати в борошняну суміш і знову руками з'єднати все разом. Довго мішати не потрібно.
- Закрити плівкою і прибрати в холодильник на годину.
- Картоплю нарізати кружальцями, покласти в каструлю з холодною водою. Довести до кипіння і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин. Воду злити.
- Підсушити картоплю на обробній дошці або великій тарілці.
- Нагріти духовку до 180 градусів.
- Дістати тісто з холодильника. Викласти його на присипаний борошном стіл і розкачати в корж 25-28 см в діаметрі. За допомогою качалки акуратно перенести тісто на деко, накрите папером для випічки.
- На середину тіста викласти пармезан, залишивши вільними по 5-6 см з країв тіста. Викласти на сир кружечки картоплі, промокнувши зайву вологу з допомогою паперового рушника.
- На картоплю покласти розм'якшене вершкове масло. Загорнути краї тіста на картоплю, щоб у вас вийшов відкритий квадрат.
- Змастити краї тіста сумішшю білка з водою. Посипати пиріг великою морською сіллю (важливо не перестаратися: пармезан солоний), покласти гілочки чебрецю і викласти зверху цибулю.
- Запікати 30-40 хвилин або доки тісто не стане красивого золотистого кольору. Готовий пиріг можна посипати петрушкою або кінзою.
Спіральний овочевий пиріг
Інгредієнти для коржа
- 120 г борошна
- 75 г холодного вершкового масла
- 1 яєчний жовток
- 1 ст. л. води або молока
- 1/4 ч. л. солі
Для сирної начинки
- 200 г плавленого сиру
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1/4 ч. л. сухого часнику
- 1 ч. л. майорану
- 1 ч. л. паприки
- Дрібка солі, мелений чорний перець
Для овочевої начинки
- 1 морква
- 1 молодий кабачок
- 1 баклажан
- 1 червоний солодкий перець
- 1/2 ч. л. майорану
- 1/2 ч. л. солі
- олія
Спосіб приготування
- Жовток яйця, воду або молоко і сіль злегка збити вінчиком. Охолоджене масло з'єднати з борошном, порубати ножем в дрібну крихту, додати яєчну суміш, замісити тісто, обернути його в плівку і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки з'єднати сир, лимонний сік, сухий часник, майоран, паприку, чорний перець і сіль.
- Нарізати моркву, кабачок, баклажан на тонкі смужки за допомогою Овочечистки і викласти на паперовий рушник.
- Охолоджене тісто розкачати в коло діаметром 25 см. У попередньо змащену вершковим маслом форму викласти тісто, наколоти виделкою, накрити пергаментним папером, засипати зверху горох. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Прибрати папір з горохом. Дати охолонути.
- Викласти сирну суміш на охолоджений корж. Розкласти тонкі смужки овочів по спіралі, змастити олією, посолити, поперчити, посипати майораном.
- Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.
Пиріг з тонкого лаваша із сиром
Інгредієнти
- Лаваш – 6 шт.
- Бринза – 400 г
- Сметана – 200 г
- Майонез – 200 г
- Яйця – 3 шт.
Спосіб приготування
- Сир натерти на тертці.
- Сметану і майонез з'єднати в мисці, додати до них яйця і перемішати.
- Сир натерти на тертці або розім'яти виделкою, додати до сметанною суміші.
- Форму для торта змастити вершковим маслом. Викласти зверху цілий лаваш так, щоб краї звисали з обох боків форми.
- Решту лавашу порвати руками на шматки, вмочити в готову заливку і викласти зверху. Трохи заливки залишити.
- Вільні краї лаваша скласти один на одного, залити сирною сумішшю.
- Випікати за 180 градусів до золотистої скоринки.
І ще один цікавий рецепт – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.
Тут зібрані 3 рецепти всесвітньо відомих солодких пирогів.