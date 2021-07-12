10 цікавих страв з гречкою, які варті вашої уваги

Рецепти страв з гречкою / Фото: freepik.com
Незамінність цієї крупи для нас пояснити просто – вона подобається всім, і, хоча б кілька разів на тиждень, ця каша має стояти на столі. Навіть якщо її, розсипчасту, приготувати на гарнір до м'яса або курки. Але на цьому обмежуватися не варто – нижче знайдете 10 страв, де присутня гречка, і вони стануть вашими улюбленими. Як з користю і задоволенням провести це літо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.
"Гнізда" з гречкою
"Гнізда" з гречкою / Фото: instagram.com/sakh_detka/
Інгредієнти
- 1 кг фарш
- 1 ст. гречка
- 1 шт. цибуля
- 4 ст. л. сухарі панірувальні
- 1 шт. яйце
- 100 г сир
- 2 ст. л. сметана
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Гречку добре промити. Відварити, до готовності.
- Цибулю дрібно нарізати, додати в фарш. Туди ж – сухарі, сіль, перець. Вимішати фарш і сформувати кульки.
- Деко застелити фольгою. Сформувати з фаршу гнізда. В середину викласти 1-2 ложки готової гречки.
- Яйце збити, посолити, поперчити, додати сметану.
- Сир натерти на дрібній тертці. Додати до яєчної суміші. Перемішати і викласти зверху гречки.
- Запікати 30-40 хвилин за температури 200 градусів.
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Гречка із сезонними овочами та зеленню по-французьки
Гречка з зеленню / Фото: instagram.com/kinezio_profi/
Інгредієнти на 100 г гречки
Гречка з зеленню / Фото: instagram.com/kinezio_profi/
- 20 шт. помідори чері
- 1 середній огірок.
- 30 листочків м'яти (або петрушки), кріп
- 1 лайм (або лимон)
- 3 ст. л. оливкової олії
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити розсипчасту гречку.
- Розрізати черрі на половинки, а огірок нарізати дрібними кубиками.
- Подрібнити зелень, вичавити сік лимона.
- Змішати всі інгредієнти і додати оливкову олію. Посолити і поперчити за смаком.
Гречаний суп з м'ясом
Гречаний суп з м'ясом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 500-700 г м'яса
- 200 г гречаної крупи
- 500 г картоплі
- 200 г моркви
- 150 г цибулі
- 1-2 зубчики часнику
- 3-4 лаврове листя
- сіль, перець
- олія
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати невеликими шматочками, залити водою і варити 1-1,5 годин.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на крупній тертці, картоплю нарізати кубиками або брусочками.
- Гречку трохи просмажити на сухій сковороді.
- На олії обсмажити цибулю. Додати моркву і обсмажити.
- У бульйон додати картоплю, посолити.
- Після того, як бульйон закипить, додати гречку і варити 10 хвилин.
- Додати цибулю і моркву, варити до готовності.
- Додати лаврове листя, перець і вичавлений через прес часник.
- Дати супу настоятися під кришкою 15-20 хвилин.
Гречана запіканка в духовці
Запіканка з гречки в духовці / Фото: Скриншот из видео
Інгредієнти
- 50 г сухих грибів
- 250 г печериць
- вершкове масло
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 200 г гречаної крупи
- 2 курячі стегенця
- 2 ст. л. сметани
- 250 г моцарели
- сіль, перець
- зелень, олія
Спосіб приготування
- Залийте сухі гриби окропом і дайте настоятися 10 хвилин.
- Розігрійте олію в сковороді, додайте великий шматок вершкового масла.
- Цибулю, часник і гриби наріжте.
- Обсмажте цибулю в олії до прозорості. Потім додайте часник. Коли вони підрум'яняться, додайте гриби і смажте до м'якості.
- Всипте гречку і перемішайте. Додайте сушені гриби разом з рідиною. Посоліть і поперчіть.
- Курку наріжте кубиками.
- Викладіть вміст сковороди в прямокутну форму для кексу. Посипте тертим сиром і викладіть зверху сиру курку. Приправте за смаком. Змастіть сметаною і посипте нарізаною зеленню. Викладіть зверху тертий сир.
- Готуйте в розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин або до готовності.
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Гречаники з м'ясним фаршем
Гречаники з фаршем / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 500 г м'яса
- 150 г гречаної крупи
- 2 яйця
- 2 цибулини
- 1/2 склянки борошна
- 1 ст. л. олії
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Відварити гречку, потім зробити м'ясний фарш з цибулею і додати туди яйця, сіль і перець за смаком.
- Потім зліпити невеликі котлети, запанірувати їх в борошні і відправити на сковороду.
- За 20 хвилин гречаники будуть готові, тільки не забувайте перевертати їх.
Гречана запіканка
Гречана запіканка / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 350 г гречки
- 2 яйця
- 1 ст. л. сметани
- 2 ст. л. олії
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Відварити гречку.
- Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком.
- Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.
Гречана ковбаса
Домашня ковбаса / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 240 г гречки
- 700 г курячої печінки
- 100 г сала
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 1 ст. л. олії
- сіль, перець
- 1,5 м оболонки для ковбаси
Спосіб приготування:
- До подрібненої печінки потрібно додати варену гречку, смажене сало з цибулею, спеції за смаком і тертий часник.
- Цією сумішшю потрібно начинити оболонку для ковбаси і поставити варитися на 20 хвилин.
- Потім ковбасу слід підсмажити на сковороді до скоринки.
М'ясні тефтелі з гречкою в духовці
Тефтелі з гречкою / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1/2 склянки гречаної крупи
- 500 г м'ясного фаршу
- 1 ріпчаста цибуля
- 3 ст. л. сметани
- 3 ст. л. томатного соусу
- 1/2 склянки води
- сіль – за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
- 1 яйце
Спосіб приготування
- Зварити гречану крупу до напівготовності.
- Нарізати і обсмажити цибулю.
- У м'ясний фарш підмішати яйце, обсмажену цибулю і гречку. Посолити і поперчити. Зробити кульки.
- Покласти кульки в форму для випічки. Поставити в духовку на 15 хвилин.
- Тим часом змішати соус: сметану, томатний соус, воду і перемішати до однорідного стану.
- Після 15 хвилин випікання дістати котлети і полити їх соусом, потім готувати ще 10-15 хвилин.
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Дієтичні млинці на кефірі з гречаного борошна
Гречані млинці / Фото: Depositphotos
Гречані млинці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Буряк – 280 г
- Яйце – 1 шт.
- Кефір – 100 мл
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Борошно гречане – 80 г
- Сіль – щіпка
- Цедра половини апельсина
- Ягоди, йогурт або сметана – для подачі
Спосіб приготування
- Буряк спекти або відварити. Очистити від шкірки і пюрирувати.
- Додати до пюре кефір, розпушувач, гречане борошно, сіль, цедру і добре перемішати.
- Нагріти сковороду (краще з антипригарним покриттям). Змазати олією. Викласти в неї порцію тіста, щоб вийшов млинець розміром приблизно 8-10 см у діаметрі, і випікати по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні.
- Подавати дієтичні млинці з ягодами, натуральним йогуртом або сметаною.
Запіканка із сиру і гречки
Запіканка із сиру і гречки / Фото: Depositphotos
Запіканка із сиру і гречки / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Масло вершкове – 1 ст. л.
- Гречка відварна – 1,5 склянки
- Сир – 250 г
- Яйце – 2 шт.
- Мед – за смаком
- Сухофрукти (родзинки) – 100 г
- Сіль – щіпка
Спосіб приготування
- У миску розбийте яйця, всипте сіль і збийте виделкою. Додайте сир і родзинки, розмішайте, всипте гречку. Ще раз перемішайте. Маса повинна бути не занадто рідкою і не дуже в'язкою.
- Візьміть будь-яку форму, змастіть половиною вершкового масла (якщо потім захочете вийняти страву з форми, не втративши ні крупинки, краще застеліть папером для випічки).
- Викладіть масу в форму, зверху покладіть шматочки залишився вершкового масла, щоб утворилася рум'яна кірочка. Запікайте за температури 200 градусів, поки не підрум'яниться, близько 40 хвилин. Після того, як дістанете з духовки – змастіть медом.
- Їжте гарячим або холодним, з натуральним йогуртом або сметаною.
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