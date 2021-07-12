10 цікавих страв з гречкою, які варті вашої уваги

Гречку ми любимо й просто так, це практично незамінний продукт. Але ця крупа може стати цікавіше, коли в неї додати свіжі овочі, приготувати з неї м'ясні тефтелі або запіканку з грибами

Рецепти страв з гречкою / Фото: freepik.com

Незамінність цієї крупи для нас пояснити просто – вона подобається всім, і, хоча б кілька разів на тиждень, ця каша має стояти на столі. Навіть якщо її, розсипчасту, приготувати на гарнір до м'яса або курки. Але на цьому обмежуватися не варто – нижче знайдете 10 страв, де присутня гречка, і вони стануть вашими улюбленими. Як з користю і задоволенням провести це літо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

"Гнізда" з гречкою

"Гнізда" з гречкою / Фото: instagram.com/sakh_detka/

Інгредієнти

1 кг фарш

1 ст. гречка

1 шт. цибуля

4 ст. л. сухарі панірувальні

1 шт. яйце

100 г сир

2 ст. л. сметана

сіль, перець

Спосіб приготування

Гречку добре промити. Відварити, до готовності. Цибулю дрібно нарізати, додати в фарш. Туди ж – сухарі, сіль, перець. Вимішати фарш і сформувати кульки. Деко застелити фольгою. Сформувати з фаршу гнізда. В середину викласти 1-2 ложки готової гречки. Яйце збити, посолити, поперчити, додати сметану. Сир натерти на дрібній тертці. Додати до яєчної суміші. Перемішати і викласти зверху гречки. Запікати 30-40 хвилин за температури 200 градусів.

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Гречка із сезонними овочами та зеленню по-французьки

Гречка з зеленню / Фото: instagram.com/kinezio_profi/



Інгредієнти на 100 г гречки

20 шт. помідори чері

1 середній огірок.

30 листочків м'яти (або петрушки), кріп

1 лайм (або лимон)

3 ст. л. оливкової олії

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Відварити розсипчасту гречку. Розрізати черрі на половинки, а огірок нарізати дрібними кубиками. Подрібнити зелень, вичавити сік лимона. Змішати всі інгредієнти і додати оливкову олію. Посолити і поперчити за смаком.

Гречаний суп з м'ясом

Гречаний суп з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500-700 г м'яса

200 г гречаної крупи

500 г картоплі

200 г моркви

150 г цибулі

1-2 зубчики часнику

3-4 лаврове листя

сіль, перець

олія

Спосіб приготування

М'ясо нарізати невеликими шматочками, залити водою і варити 1-1,5 годин. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на крупній тертці, картоплю нарізати кубиками або брусочками. Гречку трохи просмажити на сухій сковороді. На олії обсмажити цибулю. Додати моркву і обсмажити. У бульйон додати картоплю, посолити. Після того, як бульйон закипить, додати гречку і варити 10 хвилин. Додати цибулю і моркву, варити до готовності. Додати лаврове листя, перець і вичавлений через прес часник. Дати супу настоятися під кришкою 15-20 хвилин.

Гречана запіканка в духовці

Запіканка з гречки в духовці / Фото: Скриншот из видео

Інгредієнти

50 г сухих грибів

250 г печериць

вершкове масло

1 цибулина

2 зубчики часнику

200 г гречаної крупи

2 курячі стегенця

2 ст. л. сметани

250 г моцарели

сіль, перець

зелень, олія

Спосіб приготування

Залийте сухі гриби окропом і дайте настоятися 10 хвилин. Розігрійте олію в сковороді, додайте великий шматок вершкового масла. Цибулю, часник і гриби наріжте. Обсмажте цибулю в олії до прозорості. Потім додайте часник. Коли вони підрум'яняться, додайте гриби і смажте до м'якості. Всипте гречку і перемішайте. Додайте сушені гриби разом з рідиною. Посоліть і поперчіть. Курку наріжте кубиками. Викладіть вміст сковороди в прямокутну форму для кексу. Посипте тертим сиром і викладіть зверху сиру курку. Приправте за смаком. Змастіть сметаною і посипте нарізаною зеленню. Викладіть зверху тертий сир. Готуйте в розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин або до готовності.

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Гречаники з м'ясним фаршем

Гречаники з фаршем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г м'яса

150 г гречаної крупи

2 яйця

2 цибулини

1/2 склянки борошна

1 ст. л. олії

сіль, перець

Спосіб приготування

Відварити гречку, потім зробити м'ясний фарш з цибулею і додати туди яйця, сіль і перець за смаком. Потім зліпити невеликі котлети, запанірувати їх в борошні і відправити на сковороду. За 20 хвилин гречаники будуть готові, тільки не забувайте перевертати їх.

Гречана запіканка

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Гречана запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

350 г гречки

2 яйця

1 ст. л. сметани

2 ст. л. олії

сіль, перець

Спосіб приготування

Відварити гречку. Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком. Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.

Гречана ковбаса

Домашня ковбаса / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

240 г гречки

700 г курячої печінки

100 г сала

1 цибулина

3 зубчики часнику

1 ст. л. олії

сіль, перець

1,5 м оболонки для ковбаси

Спосіб приготування:

До подрібненої печінки потрібно додати варену гречку, смажене сало з цибулею, спеції за смаком і тертий часник. Цією сумішшю потрібно начинити оболонку для ковбаси і поставити варитися на 20 хвилин. Потім ковбасу слід підсмажити на сковороді до скоринки.

М'ясні тефтелі з гречкою в духовці

Тефтелі з гречкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1/2 склянки гречаної крупи

500 г м'ясного фаршу

1 ріпчаста цибуля

3 ст. л. сметани

3 ст. л. томатного соусу

1/2 склянки води

сіль – за смаком

перець чорний мелений – за смаком

1 яйце

Спосіб приготування

Зварити гречану крупу до напівготовності. Нарізати і обсмажити цибулю. У м'ясний фарш підмішати яйце, обсмажену цибулю і гречку. Посолити і поперчити. Зробити кульки. Покласти кульки в форму для випічки. Поставити в духовку на 15 хвилин. Тим часом змішати соус: сметану, томатний соус, воду і перемішати до однорідного стану. Після 15 хвилин випікання дістати котлети і полити їх соусом, потім готувати ще 10-15 хвилин.

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Дієтичні млинці на кефірі з гречаного борошна

Гречані млинці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Буряк – 280 г

Яйце – 1 шт.

Кефір – 100 мл

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Борошно гречане – 80 г

Сіль – щіпка

Цедра половини апельсина

Ягоди, йогурт або сметана – для подачі

Спосіб приготування

Буряк спекти або відварити. Очистити від шкірки і пюрирувати. Додати до пюре кефір, розпушувач, гречане борошно, сіль, цедру і добре перемішати. Нагріти сковороду (краще з антипригарним покриттям). Змазати олією. Викласти в неї порцію тіста, щоб вийшов млинець розміром приблизно 8-10 см у діаметрі, і випікати по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Подавати дієтичні млинці з ягодами, натуральним йогуртом або сметаною.

Запіканка із сиру і гречки

Запіканка із сиру і гречки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Масло вершкове – 1 ст. л.

Гречка відварна – 1,5 склянки

Сир – 250 г

Яйце – 2 шт.

Мед – за смаком

Сухофрукти (родзинки) – 100 г

Сіль – щіпка

Спосіб приготування

У миску розбийте яйця, всипте сіль і збийте виделкою. Додайте сир і родзинки, розмішайте, всипте гречку. Ще раз перемішайте. Маса повинна бути не занадто рідкою і не дуже в'язкою. Візьміть будь-яку форму, змастіть половиною вершкового масла (якщо потім захочете вийняти страву з форми, не втративши ні крупинки, краще застеліть папером для випічки). Викладіть масу в форму, зверху покладіть шматочки залишився вершкового масла, щоб утворилася рум'яна кірочка. Запікайте за температури 200 градусів, поки не підрум'яниться, близько 40 хвилин. Після того, як дістанете з духовки – змастіть медом. Їжте гарячим або холодним, з натуральним йогуртом або сметаною.

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