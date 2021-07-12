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10 цікавих страв з гречкою, які варті вашої уваги

12 липня, 12:18

Ірина Маслова

Гречку ми любимо й просто так, це практично незамінний продукт. Але ця крупа може стати цікавіше, коли в неї додати свіжі овочі, приготувати з неї м'ясні тефтелі або запіканку з грибами

Рецепти страв з гречкою / Фото: freepik.com

Незамінність цієї крупи для нас пояснити просто – вона подобається всім, і, хоча б кілька разів на тиждень, ця каша має стояти на столі. Навіть якщо її, розсипчасту, приготувати на гарнір до м'яса або курки. Але на цьому обмежуватися не варто – нижче знайдете 10 страв, де присутня гречка, і вони стануть вашими улюбленими. Як з користю і задоволенням провести це літо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

"Гнізда" з гречкою

"Гнізда" з гречкою / Фото: instagram.com/sakh_detka/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Гречку добре промити. Відварити, до готовності.
  2. Цибулю дрібно нарізати, додати в фарш. Туди ж – сухарі, сіль, перець. Вимішати фарш і сформувати кульки.
  3. Деко застелити фольгою. Сформувати з фаршу гнізда. В середину викласти 1-2 ложки готової гречки.
  4. Яйце збити, посолити, поперчити, додати сметану.
  5. Сир натерти на дрібній тертці. Додати до яєчної суміші. Перемішати і викласти зверху гречки.
  6. Запікати 30-40 хвилин за температури 200 градусів.

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Гречка із сезонними овочами та зеленню по-французьки

Гречка з зеленню / Фото: instagram.com/kinezio_profi/



Інгредієнти на 100 г гречки

Спосіб приготування

  1. Відварити розсипчасту гречку.
  2. Розрізати черрі на половинки, а огірок нарізати дрібними кубиками.
  3. Подрібнити зелень, вичавити сік лимона.
  4. Змішати всі інгредієнти і додати оливкову олію. Посолити і поперчити за смаком.

Гречаний суп з м'ясом

Гречаний суп з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. М'ясо нарізати невеликими шматочками, залити водою і варити 1-1,5 годин.
  2. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на крупній тертці, картоплю нарізати кубиками або брусочками.
  3. Гречку трохи просмажити на сухій сковороді.
  4. На олії обсмажити цибулю. Додати моркву і обсмажити.
  5. У бульйон додати картоплю, посолити.
  6. Після того, як бульйон закипить, додати гречку і варити 10 хвилин.
  7. Додати цибулю і моркву, варити до готовності.
  8. Додати лаврове листя, перець і вичавлений через прес часник.
  9. Дати супу настоятися під кришкою 15-20 хвилин.

Гречана запіканка в духовці

Запіканка з гречки в духовці / Фото: Скриншот из видео

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Залийте сухі гриби окропом і дайте настоятися 10 хвилин.
  2. Розігрійте олію в сковороді, додайте великий шматок вершкового масла.
  3. Цибулю, часник і гриби наріжте.
  4. Обсмажте цибулю в олії до прозорості. Потім додайте часник. Коли вони підрум'яняться, додайте гриби і смажте до м'якості.
  5. Всипте гречку і перемішайте. Додайте сушені гриби разом з рідиною. Посоліть і поперчіть.
  6. Курку наріжте кубиками.
  7. Викладіть вміст сковороди в прямокутну форму для кексу. Посипте тертим сиром і викладіть зверху сиру курку. Приправте за смаком. Змастіть сметаною і посипте нарізаною зеленню. Викладіть зверху тертий сир.
  8. Готуйте в розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин або до готовності.

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Гречаники з м'ясним фаршем

Гречаники з фаршем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Відварити гречку, потім зробити м'ясний фарш з цибулею і додати туди яйця, сіль і перець за смаком.
  2. Потім зліпити невеликі котлети, запанірувати їх в борошні і відправити на сковороду.
  3. За 20 хвилин гречаники будуть готові, тільки не забувайте перевертати їх.

Гречана запіканка

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Гречана запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Відварити гречку.
  2. Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком.
  3. Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.

Гречана ковбаса

Домашня ковбаса / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування:

  1. До подрібненої печінки потрібно додати варену гречку, смажене сало з цибулею, спеції за смаком і тертий часник.
  2. Цією сумішшю потрібно начинити оболонку для ковбаси і поставити варитися на 20 хвилин.
  3. Потім ковбасу слід підсмажити на сковороді до скоринки.

М'ясні тефтелі з гречкою в духовці

Тефтелі з гречкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Зварити гречану крупу до напівготовності.
  2. Нарізати і обсмажити цибулю.
  3. У м'ясний фарш підмішати яйце, обсмажену цибулю і гречку. Посолити і поперчити. Зробити кульки.
  4. Покласти кульки в форму для випічки. Поставити в духовку на 15 хвилин.
  5. Тим часом змішати соус: сметану, томатний соус, воду і перемішати до однорідного стану.
  6. Після 15 хвилин випікання дістати котлети і полити їх соусом, потім готувати ще 10-15 хвилин.

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Дієтичні млинці на кефірі з гречаного борошна

Гречані млинці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Буряк спекти або відварити. Очистити від шкірки і пюрирувати.
  2. Додати до пюре кефір, розпушувач, гречане борошно, сіль, цедру і добре перемішати.
  3. Нагріти сковороду (краще з антипригарним покриттям). Змазати олією. Викласти в неї порцію тіста, щоб вийшов млинець розміром приблизно 8-10 см у діаметрі, і випікати по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні.
  4. Подавати дієтичні млинці з ягодами, натуральним йогуртом або сметаною.

Запіканка із сиру і гречки

Запіканка із сиру і гречки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. У миску розбийте яйця, всипте сіль і збийте виделкою. Додайте сир і родзинки, розмішайте, всипте гречку. Ще раз перемішайте. Маса повинна бути не занадто рідкою і не дуже в'язкою.
  2. Візьміть будь-яку форму, змастіть половиною вершкового масла (якщо потім захочете вийняти страву з форми, не втративши ні крупинки, краще застеліть папером для випічки).
  3. Викладіть масу в форму, зверху покладіть шматочки залишився вершкового масла, щоб утворилася рум'яна кірочка. Запікайте за температури 200 градусів, поки не підрум'яниться, близько 40 хвилин. Після того, як дістанете з духовки – змастіть медом.
  4. Їжте гарячим або холодним, з натуральним йогуртом або сметаною.

І ще один рецепт від Григорія Германа – пиріжки самоси з овочами – дізнаєтеся з відео.

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