10 интересных блюд с гречкой, которые стоят вашего внимания

Рецепты блюд с гречкой / Фото: freepik.com
Незаменимость этой крупы для нас объяснить просто – она нравится всем, и, хотя бы несколько раз в неделю, эта каша должна стоять на столе. Даже если ее, рассыпчатую, приготовить на гарнир к мясу или курице. Но на этом ограничиваться не стоит – ниже найдете 10 блюд, где присутствует гречка, и они станут вашими любимыми. Как с пользой и удовольствием провести это лето – узнаете из нашего календаря лайфхаков.
"Гнезда" с гречкой
"Гнезда" с гречкой / Фото: instagram.com/sakh_detka/
Ингредиенты
- 1 кг фарш
- 1 ст. гречка
- 1 шт. лук
- 4 ст. л. сухари панировочные
- 1 шт. яйцо
- 100 г сыр
- 2 ст. л. сметана
- соль, перец
Способ приготовления
- Гречку хорошо промыть. Отварить, до готовности.
- Лук мелко нарезать, добавить в фарш. Туда же – сухари, соль, перец. Вымешать фарш и сформировать шарики.
- Противень застелить фольгой. Сформировать из фарша гнезда. В середину выложить 1-2 ложки готовой гречки.
- Яйцо взбить, посолить, поперчить, добавить сметану.
- Сыр натереть на мелкой терке. Добавить к яичной смеси. Перемешать и выложить сверху гречки.
- Запекать 30-40 минут при температуре 200 градусов.
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Гречка с сезонными овощами и зеленью по-французски
Гречка с зеленью / Фото: instagram.com/kinezio_profi/
Ингредиенты на 100 г гречки
Гречка с зеленью / Фото: instagram.com/kinezio_profi/
- 20 шт. помидоры черри
- 1 средний огурец.
- 30 листиков мяты (или петрушки), укроп
- 1 лайм (или лимон)
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить рассыпчатую гречку.
- Разрезать черри на половинки, а огурец нарезать мелкими кубиками.
- Измельчить зелень, выжать сок лимона.
- Смешать все ингредиенты и добавить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу.
Гречневый суп с мясом
Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500-700 г мяса
- 200 г гречневой крупы
- 500 г картофеля
- 200 г моркови
- 150 г лука
- 1-2 зубчика чеснока
- 3-4 лавровых листа
- соль, перец
- растительное масло
Способ приготовления
- Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1,5 часов.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками.
- Гречку немного прокалить на сухой сковороде.
- На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить.
- В бульон добавить картофель, посолить.
- После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут.
- Добавить лук и морковь, варить до готовности.
- Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок.
- Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.
Гречневая запеканка в духовке
Запеканка из гречки в духовке / Фото: Скриншот из видео
Ингредиенты
- 50 г сухих грибов
- 250 г шампиньонов
- сливочное масло
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 г гречневой крупы
- 2 куриных бедрышка
- 2 ст. л. сметаны
- 250 г моцареллы
- соль, перец
- зелень
- растительное масло
Способ приготовления
- Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут.
- Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного.
- Лук, чеснок и грибы нарежьте.
- Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости.
- Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите.
- Курицу нарежьте кубиками.
- Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр.
- Готовьте в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут или до готовности.
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Гречаники с мясным фаршем
Гречаники с фаршем / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г мяса
- 150 г гречневой крупы
- 2 яйца
- 2 луковицы
- 1/2 стакана муки
- 1 ст. л. растительного масла
- соль, перец
Способ приготовления
- Отварить гречку, затем сделать мясной фарш с луком и добавить туда яйца, соль и перец по вкусу.
- Затем слепить небольшие котлеты, запанировать их в муке и отправить на сковороду.
- Через 20 минут гречаники будут готовы, только не забывайте переворачивать их.
Гречневая запеканка
Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 350 г гречки
- 2 яйца
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, перец
Способ приготовления
- Отварить гречку.
- Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
- Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.
Гречневая колбаса
Домашняя колбаса / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 240 г гречки
- 700 г куриной печени
- 100 г сала
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. растительного масла
- соль, перец
- 1,5 м оболочки для колбасы
Способ приготовления:
- К измельченной печени нужно добавить вареную гречку, жареное сало с луком, специи по вкусу и тертый чеснок.
- Этой смесью нужно начинить оболочку для колбасы и поставить вариться на 20 минут.
- Потом колбасу следует поджарить на сковороде до корочки.
Мясные тефтели с гречкой в духовке
Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1/2 стакана гречневой крупы
- 500 г мясного фарша
- 1 репчатый лук
- 3 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. томатного соуса
- 1/2 стакана воды
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- 1 яйцо
Способ приготовления
- Сварить гречневую крупу до полуготовности.
- Нарезать и обжарить лук.
- В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики.
- Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут.
- Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния.
- После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.
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Диетические блины на кефире из гречневой муки
Диетические гречневые блины / Фото: Depositphotos
Диетические гречневые блины / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Свекла – 280 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 100 мл
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Мука гречневая – 80 г
- Соль – щепотка
- Цедра половины апельсина
- Ягоды, йогурт или сметана – для подачи
Способ приготовления
- Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать.
- Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать.
- Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.
Запеканка из творога и гречки
Запеканка из гречки и творога / Фото: Depositphotos
Запеканка из гречки и творога / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Гречка отварная – 1,5 стакана
- Творог – 250 г
- Яйцо – 2 шт.
- Мед – по вкусу
- Сухофрукты (изюм) – 100 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления
- В миску разбейте яйца, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой и не слишком вязкой.
- Возьмите любую форму, смажьте половиной сливочного масла (если потом захотите вынуть блюдо из формы, не потеряв ни крупинки, лучше застелите бумагой для выпечки).
- Выложите массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка. Запекайте при температуре 200 градусов, пока не подрумянится, около 40 минут. После того, как достанете из духовки – смажьте медом.
- Ешьте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.
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