10 интересных блюд с гречкой, которые стоят вашего внимания

Гречку мы любим и просто так, это практически незаменимый продукт. Но эта крупа может стать интересней, когда в нее добавить свежие овощи, приготовить из нее мясные тефтели или запеканку с грибами

Рецепты блюд с гречкой / Фото: freepik.com

Незаменимость этой крупы для нас объяснить просто – она нравится всем, и, хотя бы несколько раз в неделю, эта каша должна стоять на столе. Даже если ее, рассыпчатую, приготовить на гарнир к мясу или курице. Но на этом ограничиваться не стоит – ниже найдете 10 блюд, где присутствует гречка, и они станут вашими любимыми. Как с пользой и удовольствием провести это лето – узнаете из нашего календаря лайфхаков.

"Гнезда" с гречкой

"Гнезда" с гречкой / Фото: instagram.com/sakh_detka/

Ингредиенты

1 кг фарш

1 ст. гречка

1 шт. лук

4 ст. л. сухари панировочные

1 шт. яйцо

100 г сыр

2 ст. л. сметана

соль, перец

Способ приготовления

Гречку хорошо промыть. Отварить, до готовности. Лук мелко нарезать, добавить в фарш. Туда же – сухари, соль, перец. Вымешать фарш и сформировать шарики. Противень застелить фольгой. Сформировать из фарша гнезда. В середину выложить 1-2 ложки готовой гречки. Яйцо взбить, посолить, поперчить, добавить сметану. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить к яичной смеси. Перемешать и выложить сверху гречки. Запекать 30-40 минут при температуре 200 градусов.

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Гречка с сезонными овощами и зеленью по-французски

Гречка с зеленью / Фото: instagram.com/kinezio_profi/



Ингредиенты на 100 г гречки

20 шт. помидоры черри

1 средний огурец.

30 листиков мяты (или петрушки), укроп

1 лайм (или лимон)

3 ст. л. оливкового масла

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Отварить рассыпчатую гречку. Разрезать черри на половинки, а огурец нарезать мелкими кубиками. Измельчить зелень, выжать сок лимона. Смешать все ингредиенты и добавить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу.

Гречневый суп с мясом

Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500-700 г мяса

200 г гречневой крупы

500 г картофеля

200 г моркови

150 г лука

1-2 зубчика чеснока

3-4 лавровых листа

соль, перец

растительное масло

Способ приготовления

Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1,5 часов. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками. Гречку немного прокалить на сухой сковороде. На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить. В бульон добавить картофель, посолить. После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут. Добавить лук и морковь, варить до готовности. Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок. Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.

Гречневая запеканка в духовке

Запеканка из гречки в духовке / Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты

50 г сухих грибов

250 г шампиньонов

сливочное масло

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г гречневой крупы

2 куриных бедрышка

2 ст. л. сметаны

250 г моцареллы

соль, перец

зелень

растительное масло

Способ приготовления

Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут. Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного. Лук, чеснок и грибы нарежьте. Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости. Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите. Курицу нарежьте кубиками. Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр. Готовьте в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут или до готовности.

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Гречаники с мясным фаршем

Гречаники с фаршем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г мяса

150 г гречневой крупы

2 яйца

2 луковицы

1/2 стакана муки

1 ст. л. растительного масла

соль, перец

Способ приготовления

Отварить гречку, затем сделать мясной фарш с луком и добавить туда яйца, соль и перец по вкусу. Затем слепить небольшие котлеты, запанировать их в муке и отправить на сковороду. Через 20 минут гречаники будут готовы, только не забывайте переворачивать их.

Гречневая запеканка

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Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

350 г гречки

2 яйца

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. растительного масла

соль, перец

Способ приготовления

Отварить гречку. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

Гречневая колбаса

Домашняя колбаса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

240 г гречки

700 г куриной печени

100 г сала

1 луковица

3 зубчика чеснока

1 ст. л. растительного масла

соль, перец

1,5 м оболочки для колбасы

Способ приготовления:

К измельченной печени нужно добавить вареную гречку, жареное сало с луком, специи по вкусу и тертый чеснок. Этой смесью нужно начинить оболочку для колбасы и поставить вариться на 20 минут. Потом колбасу следует поджарить на сковороде до корочки.

Мясные тефтели с гречкой в духовке

Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1/2 стакана гречневой крупы

500 г мясного фарша

1 репчатый лук

3 ст. л. сметаны

3 ст. л. томатного соуса

1/2 стакана воды

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

1 яйцо

Способ приготовления

Сварить гречневую крупу до полуготовности. Нарезать и обжарить лук. В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики. Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут. Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния. После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.

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Диетические блины на кефире из гречневой муки

Диетические гречневые блины / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свекла – 280 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 100 мл

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Мука гречневая – 80 г

Соль – щепотка

Цедра половины апельсина

Ягоды, йогурт или сметана – для подачи

Способ приготовления

Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать. Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать. Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.

Запеканка из творога и гречки

Запеканка из гречки и творога / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Масло сливочное – 1 ст. л.

Гречка отварная – 1,5 стакана

Творог – 250 г

Яйцо – 2 шт.

Мед – по вкусу

Сухофрукты (изюм) – 100 г

Соль – щепотка

Способ приготовления

В миску разбейте яйца, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой и не слишком вязкой. Возьмите любую форму, смажьте половиной сливочного масла (если потом захотите вынуть блюдо из формы, не потеряв ни крупинки, лучше застелите бумагой для выпечки). Выложите массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка. Запекайте при температуре 200 градусов, пока не подрумянится, около 40 минут. После того, как достанете из духовки – смажьте медом. Ешьте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.

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