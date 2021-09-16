Понад мільйон гривень за добу! Ми знайшли найдорожчий готель на Мальдівах

1,148 млн гривень за добу! Ми знайшли найдорожчий готель на Мальдівах / Фото: velaaprivateisland.com

Найдорожчий готель на Мальдівах знайшли з тревелексперткою Анастасією Дуплійчук, яка 16 років влаштовує тури в найвіддаленіші куточки планети. Останні п’ять років вона займається плануванням преміальних відпусток для поціновувачів особливого. Анастасія розповіла нам, чим вирізняється готель, який коштує статки, хто там відпочиває та чому його обирають селеби.

Тревел-експертка Анастасія Дуплійчук / Фото: пресслужба

Дізнайтеся також про найдорожчу вечерю в Києві, яка коштує 200 тис гривень.

Де шукати найдорожчий готель на Мальдівах?

Знайшли найпреміальнішу пропозицію на острові Атолл Нууну в готелі Velaa Private Island 5* deluxe, який розташований за45 хв. від Мале (столиці мальдівських островів). За вказаний час ви долетите до найдорожчого готелю на гідролітаку, який пропонують при готелі. Лише сім готелів на Мальдівах мають власні брендовані гідролітаки. Тож від моменту відльоту турист почувається особливим, бо перебуває на ексклюзивному транспорті.

Лише сім готелів на Мальдівах мають власні брендовані гідролітаки / Фото: velaaprivateisland.com

Звісно, за цю "подорож" треба доплатити. Але селебрітіс та олігархів, які люблять приватність, це не зупиняє. І вони оплачують 11 тис. доларів в обидва кінці, якщо бажають летіти в приватному дев’ятимісному транспорті. Але є й бюджетніший варіант: від 1300 доларів за особу в 15-місному гідролітаку. Люди, які платять 1,148 млн гривень за добу в готелі, навіть не замислюються про таку "економію".

Думаємо, нагадувати не потрібно, що за згаданий прайс перельоту в Туреччині можна мінімум двічі відпочити самому. Але такий варіант не здивує. А мальдівський Velaa Private Island 5* deluxe ще й як! Бо преміальнішого та дорожчого готелю серед 154 туристичних островів, які є на Мальдівах не існує.

За що люди платять 1,148 млн гривень за добу в найдорожчому готелі?

За приватність та відпочинок у готелі під час високого сезону в ексклюзивній резиденції Vella або Nika. Він на Мальдівах стартує з листопада по березень, тож у цей час ціни найвищі, а погода найсприятливіша. І доба перебування в резиденції цими місяцями коштує 1,148 млн гривень.

Прайс аналогічний також на свята – Новий рік та Різдво, які вважаються піком туристичного відпочинку. До речі, в прайс не врахований міжнародний переліт. Хотіли б тут зимувати?

Найдорожчий готель на Мальдівах – Velaa Private Island 5* deluxe / Фото: velaaprivateisland.com

Найдорожчий готель Velaa Private Island 5* deluxe пропонує 43 варіанти для поселення, але найпреміальніші лише два – в резиденціях. Ми розповімо про Vella, яка розташована на березі океану та має приватний пляж.

Преміальна резиденція Vella в найдорожчому готелі на Мальдівах / Фото: velaaprivateisland.com

В ній розміститься 10 осіб, бо її загальна площа 1324 кв. м. Ідеально підійде для компанії друзів чи людей, які люблять відпочивати сім’ями. В Vella, крім просторої вітальні, є чотири спальні з вікнами із краєвидом на океан.

Вітальня в резиденції Vella в найдорожчому готелі / Фото: velaaprivateisland.com

В двох із них є вихід до басейну, який натякає, що найдорожчий відпочинок вдасться. Ви лише погляньте на нього, атмосфера ніби з картинки в Pinterest.

Приватний басейн та вихід до пляжу в резиденції Vella / Фото: velaaprivateisland.com

На території також є дві тераси, альтанка зі столами для більярду та обіду, внутрішній дворик, а ще тренажерний зал та спа-кабінет, які доступні лише гостям резиденції. І навіть кухня для вашого персонального батлера, а ще винний бар.

Більярдний стіл та зона для відпочинку в резиденції Vella / Фото: velaaprivateisland.com

Після побаченого в Vella склалося враження, що девіз резиденції – це "Релакс 24/7". Бо окрім великого басейну, гостям ще пропонують чотири ванні кімнати: дві розташували всередині вілли з однією гардеробною, а інші на вулиці. А ще душ та джакузі просто неба, де полюбляють гості завершувати вечір із келихом ігристого.

Ванна кімната в резиденції Vella / Фото: velaaprivateisland.com

Словом, у найдорожчої резиденції шалений прайс, але за цю суму пропонують ледь не "острів" на 1324 кв. м та умови, які сприяють райському відпочинку.

А їжа врахована в прайс 1,148 млн гривень за добу?

Так, але виключно сніданки, на яких не обходиться без келиха шампанського! Гість перед прильотом заповнює анкету та обирає перелік страв та продуктів, які любить. Опісля готель готується до його приїзду та формує меню, аби догодити на максимум.

Сніданок входить у вартість 1,148 млн гривень за добу / Фото: velaaprivateisland.com

Ймовірно, більшість читачів спершу подумали, що в прайс враховано аll inclusive. Але ні. В преміальних готелях на Мальдівах таку послугу не практикують. Тут за індивідуальний підхід до кожного клієнта! Тож гість може замовити будь-що, але за кожну страву чи напій доведеться платити окремо.

Та й на цьому переваги резиденції не завершуються!

Про відпочинок гостей в найдорожчій резиденції піклуються на максимум. В дебютний день їх зустрічають пляшкою дорогого шампанського. Також пропонують для користування асортимент засобів від Clarins. А номер до сну готує їхній персональний батлер. Так, розстеляти ліжко чи закривати штори самому після вечері не потрібно.

Спальний номер в резиденції Vella / Фото: velaaprivateisland.com

На території готелю гості можуть випробувати одну з екстремальних активностей, наприклад снорклінг чи флайбординг. А ще готель протягом року запрошує видатних спеціалістів та майстрів з йоги, аюрведи, фітнес-тренерів та гольф-інструкторів, щоб влаштувати майстер-класи та урізноманітнити відпустку відпочивальника.

Туристам в найдорожчому готелі пропонують різноманітні водні активності / Фото: velaaprivateisland.com

А можна дешевше відпочити в найдорожчому готелі на Мальдівах?

Так. Доба в резиденція Vella в низький сезон коштує менше – 530 тис. гривень. Прилітайте сюди з червня по вересень, якщо хочете заощадити. Але така відпустка все ж не увійде до списку бюджетних.

А тим, хто хочете спробувати відпочинок "дешево та сердито", варто їхати на острів Маафуші, про який ми розповідали нещодавно. Але приватності, яку цінують туристи на Мальдівах, там немає, тому й ціна відповідна.

Хто відпочиває в найдорожчому Velaa Private Island 5* deluxe?

Зірки, політики та бізнесмени! Словом, люди, які готові на день витратити понад 1 млн гривень на відпочинок. Вони без сумнівів віддають шалену суму за ексклюзивні послуги та перебування в готелі для особливих. Але з важливою вимогою – максимальною приватністю.

Ймовірно, тут відпочивав Джефф Безос, якого вважають найбагатшою людиною світу за рейтингом мільярдерів Bloomberg. Але ми можете лише здогадуватися...

Бо імена гостей ні працівники готелю, ні турагенти не розсекречують, адже це неприйнятно за умовами договору. А на території острова користування дронами заборонено, щоб не потрапити на приватну територію гостей.

Великий прайс відпочинку на курорті також обумовлений публікою, яка туди прилітає. Це певним чином ліміт для входження у особливе коло людей, – додала тревелекспертка Анастасія Дуплійчук.

Що зрештою?

Словом, більшу частину згаданої суми гість оплачує не за віллу чи інші послуги готелю, а саме за приватність, яка відсутня на інших курортах світу.

Відпочинок в Velaa Private Island 5* deluxe оцінять люди, які люблять приватність / Фото: velaaprivateisland.com

І найдорожчий готель ви не знайдете на Booking, адже багатії не використовують цю платформу для планування відпочинку. Бо вони мають персональних турагентів! Velaa Private Island 5* deluxe не потребує оголошень на таких сайтах, адже пересічний українець з середньостатичною заробітною платою не зможе дозволити собі відпочинок за 1,148 млн гривень за добу. Але його оцінять найбагатші люди світу, які готові переплатити декілька тисяч доларів, щоб не потрапити в об’єктиви папараці та заголовки ЗМІ.

На Мальдіви рекомендовано їхати хоча б на тиждень, тож багатії за сім днів перебування в найдорожчому готелі в резиденції витрачають мінімум 8 036 000 гривень.

Нещодавно ми розповідали про найдорожчу оренду спорткару в Києві та VIP-залу аеропорту "Бориспіль", яку люблять зірки.