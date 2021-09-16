Больше миллиона гривен в сутки! Мы нашли самый дорогой отель на Мальдивах

1,148 млн гривен в сутки! Мы нашли самый дорогой отель на Мальдивах / Фото: velaaprivateisland.com

Самый дорогой отель на Мальдивах нашли с тревел-експертом Анастасией Дуплийчук, которая 16 лет устраивает туры в самые отдаленные уголки планеты. Последние пять лет она занимается планированием премиальных отпусков для ценителей особенного. Анастасия рассказала нам, чем отличается отель, который стоит состояние, кто там отдыхает и почему его выбирают селебы.

Тревел-експерт Анастасия Дуплийчук / Фото: пресс-служба

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Где искать самый дорогой отель на Мальдивах?

Нашли самое премиальное предложение на острове Атолл Нууну в отеле Velaa Private Island 5* deluxe, который расположен в 45 мин. от Мале (столицы мальдивских островов). За указанное время вы долетите к самому дорогому отелю на гидросамолете, который предлагают при гостинице. Лишь семь отелей на Мальдивах имеют собственные брендированные гидросамолеты. Поэтому с момента отлета турист чувствует себя особенным, потому что находится на эксклюзивном транспорте.

Лишь семь отелей на Мальдивах имеют собственные брендированные гидросамолеты / Фото: velaaprivateisland.com

Конечно, за это "путешествие" надо доплатить. Но селебритис и олигархов, которые любят приватность, это не останавливает. И они оплачивают 11 тыс. долларов в оба конца, если хотят лететь в частном девятиместном транспорте. Но есть и бюджетней вариант: от 1300 долларов за человека в 15-местном гидросамолете. Люди, которые платят 1,148 млн гривен в сутки в отеле, и не задумываются о такой "экономии".

Думаем, напоминать не нужно, что за указанный прайс перелета в Турции можно минимум дважды отдохнуть одному. Но такой вариант не удивит. А вот мальдивский Velaa Private Island 5* deluxe еще как! Ведь более премиального и дорогого отеля среди 154 туристических островов, которые есть на Мальдивах, не существует.

За что люди платят 1,148 млн гривен в сутки в самом дорогом отеле?

За приватность и отдых в отеле во время высокого сезона в эксклюзивной резиденции Vella или Nika. Он на Мальдивах стартует с ноября по март, поэтому в это время цены самые высокие, а погода благоприятная. И сутки пребывания в резиденции в эти месяцы стоят 1,148 млн гривен.

Прайс аналогичный также на праздники – Новый год и Рождество, которые считаются пиком туристического отдыха. Кстати, в цену не учтен международный перелет. Хотели бы здесь зимовать?

Самый дорогой отель на Мальдивах – Velaa Private Island 5 * deluxe / Фото: velaaprivateisland.com

Самый дорогой отель Velaa Private Island 5* deluxe предлагает 43 варианта для поселения, но наиболее премиальные только два – в резиденциях. Мы расскажем о Vella, которая расположена на берегу океана и имеет частный пляж.

Премиальная резиденция Vella в самом дорогом отеле на Мальдивах / Фото: velaaprivateisland.com

В ней разместится 10 человек, потому что ее общая площадь 1324 кв. м. Идеально подойдет для компании друзей или людей, которые любят отдыхать семьями. В Vella, кроме просторной гостиной, есть четыре спальни с окнами с видом на океан.

Гостиная в резиденции Vella в самом дорогом отеле / Фото: velaaprivateisland.com

В двух из них есть выход к бассейну, который намекает, что самый дорогой отдых удастся. Вы только посмотрите на него, атмосфера будто с картинки в Pinterest.

Частный бассейн и выход к пляжу в резиденции Vella / Фото: velaaprivateisland.com

На территории также есть две террасы, беседка со столами для бильярда и обеда, внутренний дворик, а еще тренажерный зал и спа-кабинет, которые доступны только гостям резиденции. И даже кухня для вашего персонального батлера, а еще винный бар.

Бильярдный стол и зона для отдыха в резиденции Vella / Фото: velaaprivateisland.com

После увиденного в Vella сложилось впечатление, что девиз резиденции – это "Релакс 24/7". Ведь кроме большого бассейна, гостям еще предлагают четыре ванные комнаты: две расположили внутри виллы с одной гардеробной, а остальные на улице. А еще душ и джакузи под открытым небом, где любят гости завершать вечер с бокалом игристого.

Ванная комната в резиденции Vella / Фото: velaaprivateisland.com

Словом, в самой дорогой резиденции неистовый прайс, но за эту сумму предлагают едва ли не "остров" на 1324 кв. м и условия, способствующие райскому отдыху.

А еда учтена в прайс 1,148 млн гривен в сутки?

Да, но только завтраки, на которых не обходится без бокала шампанского! Гость перед прилетом заполняет анкету и выбирает перечень блюд и продуктов, которые любит. После отель готовится к его приезду и формирует меню, чтобы угодить на максимум.

Завтрак входит в стоимость 1,148 млг гривен в сутки / Фото: velaaprivateisland.com

Вероятно, большинство читателей сначала подумали, что в прайс учтен аll inclusive. Но нет. В премиальных отелях на Мальдивах такую ​​услугу не практикуют. Здесь за индивидуальный подход к каждому клиенту! Гость может заказать все, что пожелает, но за каждое блюдо или напиток придется платить отдельно.

Но и на этом преимущества резиденции не заканчиваются!

Об отдыхе гостей в самой дорогой резиденции заботятся на максимум. В дебютный день их встречают с бутылкой дорогого шампанского. Также предлагают для использования ассортимент средств от Clarins. А номер ко сну готовит их персональный батлер. Да, расстилать кровать и закрывать шторы самому после ужина не нужно.

Спальный номер в резиденции Vella / Фото: velaaprivateisland.com

На территории отеля гости могут протестировать одну из экстремальных активностей, например снорклинг или флайбординг. А еще отель в течение года приглашает выдающихся специалистов и мастеров по йоге, аюрведе, фитнес-тренеров и гольф-инструкторов, чтобы устроить мастер-классы и разнообразить отпуск отдыхающих.

Туристам в самом дорогом отеле предлагают разнообразные водные активности / Фото: velaaprivateisland.com

А можно дешевле отдохнуть в самом дорогом отеле на Мальдивах?

Да. Сутки в резиденция Vella в низкий сезон стоят меньше – 530 тыс. гривен. Прилетайте сюда с июня по сентябрь, если хотите сэкономить. Но такой отпуск все же не войдет в список бюджетных.

А тем, кто хочет попробовать отдых "дешево и сердито", стоит ехать на остров Маафуши, о котором мы рассказывали недавно. Но приватности, которую ценят туристы на Мальдивах там нет, поэтому и цена соответствующая.

Кто отдыхает в самом дорогом Velaa Private Island 5* deluxe?

Звезды, политики и бизнесмены! Словом, люди, которые готовы в день потратить более 1 млн гривен на отдых. Они без сомнений отдают бешеную сумму за эксклюзивные услуги и пребывание в отеле для особенных, где самое важное требованием – максимальная приватность.

Возможно , здесь отдыхал Джефф Безос, которого считают самым богатым человеком мира по рейтингу миллиардеров Bloomberg. Но мы можем только догадываться…

Ведь имена гостей ни работники отеля, ни туроператоры не рассекречивают, это абсолютно неприемлемо по условиям договора. А на территории острова пользование дронами запрещено, чтобы не попасть на частную территорию гостей.

Большой прайс отдыха на курорте также обусловлен публикой, которая туда прилетает. Это своего рода лимит для вхождения в особый круг людей, – добавила тревел-експерт Анастасия Дуплийчук.

Что в итоге?

Словом, большую часть упомянутой суммы гость оплачивает не за виллу или иные услуги отеля, а за приватность, которая отсутствует на других курортах мира.

Отдых в Velaa Private Island 5 * deluxe оценят люди, которые любят приватность / Фото: velaaprivateisland.com

И самый дорогой отель вы не найдете на Booking, ведь богачи не используют эту платформу для планирования отдыха. У них же есть персональных турагент! Velaa Private Island 5* deluxe не нуждается в объявлениях на таких сайтах, ведь обычный украинец со среднестатистической заработной платой не сможет позволить себе отдых за 1,148 млн гривен в сутки. Но его оценят самые богатые люди мира, которые готовы переплатить несколько тысяч долларов, чтобы не попасть в объективы папарацци и заголовки СМИ.

На Мальдивы рекомендуется ехать хотя бы на неделю, поэтому богачи за семь дней пребывания в самом дорогом отеле в резиденции тратят минимум 8 036 000 гривен.

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