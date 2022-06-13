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Почему законопроект о каннабисе утвердили именно во время войны – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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13 июня, 07:00
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Препараты на основе медицинского каннабиса нужны Украине именно во время войны, потому что они очень эффективны при посттравматическом стрессовом расстройстве
Законопроект о каннабисе утвердили именно во время войны, потому что медицинская марихуана очень эффективна при ПТСР
Законопроект о каннабисе утвердили именно во время войны, потому что медицинская марихуана очень эффективна при ПТСР

Почему именно сейчас настолько актуально принятие законопроекта о легализации каннабиса в стране? Неужели у нас нет других проблем, кроме как разрешить использовать препарат на его основе? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, почему он "за" и "против" этого закона.

Есть ряд болезней, при лечении которых препараты на основе каннабиса очень эффективны
Есть ряд болезней, при лечении которых препараты на основе каннабиса очень эффективны / Фото: freepik.com

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В нашей стране теперь можно легально продавать каннабис и курить марихуану? – задаются вопросом многие украинцы. Ведь новый закон предусматривает лицензирование хозяйственной деятельности, которая позволяет культивировать и выращивать на территории Украины каннабис.

Не путайте два действия: "разрешить курить марихуану" и "использовать препараты медицинского каннабиса", – сказал доктор Комаровский. – Есть ряд болезней, при лечении которых препараты на основе каннабиса очень эффективны. Причем медицинская марихуана – это такие сорта, которым необходима особая обработка.


Кандидат медицинских наук объяснил, в каких случаях пациенту могут выписать данный препарат. Это некоторые онкологические заболевания, все болезни, которые сопровождаются дрожью и спазмом мышц, а также значительное количество проблем с психикой, некоторые виды депрессии и панический синдром.

Очень эффективен каннабис при посттравматическом стрессовом расстройстве, – добавил Евгений Комаровский. – Поэтому во время войны препараты на основе медицинского каннабиса нужны Украине. Они должны быть легализованы и широко использоваться.

По мнению эксперта программы "Ранок з Україною", любой врач, у которого есть лицензия на оказание помощи людям, должен иметь право выписывать такой препарат. Поэтому Евгений Комаровский согласен с 1/3 данного закона: он поддерживает возможность приобрести такие лекарства тем людям, которые в них сейчас нуждаются.

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Но мне не нравится, что в стране с непобежденной коррупцией появляется новый объект для продажи, а также разрешение на вид деятельности и лицензия, – сказал доктор Комаровский. – И все это принимается вместо широкой общественной дискуссии и до того, как мы победили коррупцию.

Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях": напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали о мнении Комаровского, стоит ли сейчас возвращаться в Украину.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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