Чому законопроект про канабіс затвердили саме під час війни – думка лікаря Комаровського

Препарати на основі медичного каннабісу потрібні Україні саме під час війни, тому що вони дуже ефективні при посттравматичному стресовому розладі.

Законопроект про канабіс затвердили саме під час війни, тому що медична марихуана дуже ефективна при ПТСР

Чому саме зараз настільки актуальне ухвалення законопроекту про легалізації каннабісу в країні? Невже ми не маємо інших проблем, окрім як дозволити використовувати препарат на його основі? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, чому він "за" та "проти" цього закону.

Є ряд хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні

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У нашій країні тепер можна легально продавати канабіс та палити марихуану? – запитують багато українців. Адже новий закон передбачає ліцензування господарської діяльності, яка дозволяє культивувати та вирощувати на території України канабіс.

Не плутайте дві дії: "дозволити курити марихуану" та "використовувати препарати медичного каннабісу", – сказав лікар Комаровський. – Є низка хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні. Причому медична марихуана – це такі сорти, яким потрібна особлива обробка.



Кандидат медичних наук пояснив, у яких випадках пацієнту може виписати цей препарат. Це деякі онкологічні захворювання, всі хвороби, які супроводжуються тремтінням і спазмом м'язів, а також значна кількість проблем із психікою, деякі види депресії та панічний синдром.

Дуже ефективний канабіс при посттравматичному стресовому розладі, – додав Євген Комаровський. – Тому під час війни препарати на основі медичного каннабісу потрібні Україні. Вони мають бути легалізовані та широко використовуватися.

На думку експерта програми "Ранок з Україною", будь-який лікар, який має ліцензію на надання допомоги людям, повинен мати право виписувати такий препарат. Тому Євген Комаровський погоджується з 1/3 цього закону: він підтримує можливість придбати такі ліки тим людям, які їх зараз потребують.

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Але мені не подобається, що в країні з непереможеною корупцією з'являється новий об'єкт для продажу, а також дозвіл на діяльність та ліцензія, – сказав доктор Комаровський. – І все це приймається натомість широкої громадської дискусії і до того, як ми перемогли корупцію.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях": нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали про м ні Комаровського, чи варто зараз повертатися в Україну.