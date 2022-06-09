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Медицинская марихуана – что лечит каннабис и может ли конопля быть полезной

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 июня, 14:00
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Каннабис, растение из рода конопли, – известный легкий наркотик: однако в медицинских целях он помогает снять боль, лечит ПТСР, бессонницу и даже проблемы с пищеварением
Каннабис лечит около 50-ти состояний, то есть медицинская марихуана (конопля) может быть полезной
Каннабис лечит около 50-ти состояний, то есть медицинская марихуана (конопля) может быть полезной / Фото: freepik.com

В Украине легализуют каннабис – правительством поддержан законопроект, который сможет регулировать обороты медицинской марихуаны, а также использование "травы" для промышленных целей и научно-технической деятельности. Чем же может помочь медицинская марихуана в плане здоровья и лечения целого ряда патологий – объяснили в Минздраве Украины.

Так, использование марихуаны в медицинских целях способно помочь при более чем 50-ти состояниях и заболеваниях. На данный момент очень актуальным является тот факт, что каннабис поможет справиться с ПТСР - посттравматическим стрессовым расстройством, в частности, полученным в результате военных действий.

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Доказана эффективность каннабиса для борьбы с тревожными состояниями и нарушениями сна
Доказана эффективность каннабиса для борьбы с тревожными состояниями и нарушениями сна / Фото: freepik.com

И это касается не только военных, а и гражданских, которые пострадали в результате обстрелов и атак рашистами их домов и городов/сел. Также медицинская марихуана способна улучшить состояния при болях, особенно невропатического происхождения. В ряде стран каннабис уже используется для лечения многих неврологических болезней, в частности, Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта.

А еще медицинская марихуана применяется в лечении заболеваний пищеварительного тракта, также препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи, для облегчения целого комплекса симптомов у больных раком. Доказана эффективность каннабиса для борьбы с тревожными состояниями и нарушениями сна. В Минздраве отмечают, что получить препараты на основе конопли можно будет только по назначению врача и по электронному рецепту.

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Также мы писали о косметике с каннабисом: 5 средств для ухода за кожей лица.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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