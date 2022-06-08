Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Судьба Путина

Зеленская о муже

Звезды vs попугаи

Новая пандемия?

Куда пойти в Киеве

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Стоит ли сейчас возвращаться в Украину – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скучаете по дому и готовы хоть все бросить и вернуться в Украину? Тогда спросите себя, нет ли риска снова попасть под обстрелы? Если вы в безопасности – потерпите еще
Доктор Комаровский советует сейчас не возвращаться в Украину из безопасных мест, а тем, кто в оккупации - максимально стараться себя беречь
Доктор Комаровский советует сейчас не возвращаться в Украину из безопасных мест, а тем, кто в оккупации - максимально стараться себя беречь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Что больше всего волнует людей, кроме победы? Особенно тех, кто сегодня живет за рубежом. Очень многие украинцы хотят вернуться домой. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV",
доктор Комаровский поделился своим мнением, стоит ли это делать или нужно еще подождать.

Также он рассказал, как стоит жить на оккупированной территории. Если вы скучаете по дому и готовы хоть сегодня все бросить и вернуться в Украину, просто вспомните то время, как вы добирались до границы, жили в лагерях, пытались подстроиться под чужую культуру, правила и законы.

Реклама

Если вы скучаете по дому и готовы хоть сегодня
Если вы скучаете по дому и готовы хоть сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Ради чего вы все это вы прошли? Ради спасения своей жизни и жизни детей? Вы делали все возможное, чтобы уцелеть? Как вы считаете, сегодня в Украине достаточно спокойно, чтобы вернуться? Нет ли риска снова попасть под обстрелы?

Нужно спросить себя, когда вы думаете возвращаться: "Насколько вам невыносимо там, где вы сейчас живете? И есть ли нормальные условия для жизни там, где вы жили в Украине? – сказал доктор Комаровский. – У меня следующее мнение на этот счет: если у вас есть возможность, то пока не возвращайтесь: сидите на месте и потерпите еще немного.

Совсем иная ситуация с теми украинцами, которые оказались на оккупированной территории. Евгений Комаровский возмутился тому, что их призывают переехать в более безопасные места, но при этом не гарантируют, что жители Херсона или Бердянска, Мариуполя или Харьковской области получат хоть какое-то жилье.

Реклама

Люди, которые пытаются вырваться из оккупированных территорий, реально рискуют жизнью. Они проходят через огромные унижения, чтобы оттуда выехать, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною".

Евгений Комаровский считает, что такой риск может не оправдаться и человек попросту погибнет, пытаясь перебраться в другие места Украины.

Если бы я давал советы, то сказал бы: "Делайте все, чтобы выжить и дождаться победы. Но пакостей при этом не делайте, не работайте против нашей страны", – сказал кандидат медицинских наук.

Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях": напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный
марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали," Грозит ли нам очередная пандемия – прогноз доктора Комаровского".

Реклама

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять