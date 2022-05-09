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Если выехали в Венгрию – как получить медицинскую помощь украинцам бесплатно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 мая, 10:00
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В Венгрии украинцы могут получить довольно много медицинской помощи бесплатно, если попросили временную защиту. На какие услуги можно рассчитывать – в материале
Получить медицинскую помощь украинцам бесплатно в Венгрии можно при оформлении статуса временной защиты
Получить медицинскую помощь украинцам бесплатно в Венгрии можно при оформлении статуса временной защиты / Фото: Getty Images, Shutterstock

Немало украинцев из-за войны с Россией оказались в Венгрии и пребывают там сейчас. Экстренную медпомощь вы можете получить, предъявив паспорт. А вот для бесплатной диагностики и посещения врачей нужно получить статус временной защиты, сообщает МОЗ Украины.

Если вы – в Венгрии, еще не получили статус временной защиты (или не хотите его получать), но нужна срочная медпомощь, то есть скорая – звоните 112. Неотложную и экстренную медицинскую помощь венгры предоставляют в большинстве больниц. Нужно лишь предъявить украинский паспорт.

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До оформления статуса временной защиты тоже можно получить ряд медицинских услуг бесплатно
До оформления статуса временной защиты тоже можно получить ряд медицинских услуг бесплатно / Фото: moz.gov.ua

Если же вы хотите получать другую медпомощь бесплатно, нужно оформить статус (помощь будет предоставляться 6 месяцев). В бесплатные медицинские услуги в данном случае входит:

  1. Медицинские скрининги и осмотр.
  2. Общая медицина.
  3. Специализированная медпомощь в экстренных случаях.

После окончания 6-месячного периода вы сможете получать медицинскую помощь бесплатно через медстраховку, которая покроет все медицинские затраты, сюда входит:

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  • первичная медицинская помощь (семейный врач)
  • профилактические осмотры
  • специализированная стационарная и амбулаторная помощь,
  • реабилитация
  • вызов скорой
  • компенсация средств, потраченных на лекарства, и др.

При оформлении страховки вы можете получить около 10 видов медицинской помощи
При оформлении страховки вы можете получить около 10 видов медицинской помощи / Фото: moz.gov.ua

Но для этого нужно или устраиваться на работу, или вносить ежемесячный страховой денежный взнос.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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