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Где людям с ВИЧ искать помощь – контакты врачей, АРТ-сайты и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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25 апреля, 20:00
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Получить АРТ в условиях войны, как продолжить лечение ВИЧ, если уехал, где найти врача – ответ на эти и другие вопросы можно найти в специальном списке ресурсов
Чтобы получить АРТ и поддержку людям, которые имеют ВИЧ-позитивный статус, можно обращаться в чат-боты или звонить врачам лично
Чтобы получить АРТ и поддержку людям, которые имеют ВИЧ-позитивный статус, можно обращаться в чат-боты или звонить врачам лично / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Людям с ВИЧ важно не прекращать терапию, а в условиях войны с Россией не всегда есть доступ к препаратам или врачебной помощи. Основные ресурсы помощи людям с положительным ВИЧ-статусом собрал Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Далеко не все люди с ВИЧ, получающие АРТ (антиретровирусную терапию), знают куда обращаться за помощью в случае переезда по Украине или в другую страну. Вопрос актуален и для людей, узнавших свой статус недавно: в марте 2022 года в Украине официально зарегистрировано 779 новых случаев ВИЧ-инфекции.

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Так, чтобы получить АРТ людям, которые имеют ВИЧ-позитивный статус, можно обращаться в этот чат-бот по поиску сайтов АРТ: и тем, кто остался в Украине, и тем, кто выехал за границу.

Если нужна помощь врача людям с ВИЧ, то получить консультацию можно онлайн или позвонив по телефону из списка
Если нужна помощь врача людям с ВИЧ, то получить консультацию можно онлайн или позвонив по телефону из списка / Фото: istockphoto.com

Также неправительственные украинские, региональные, международные организации по сотрудничеству с государственными учреждениями в Украине организовали экстренный сервис для помощи украинцам с доступом к лечению ВИЧ, туберкулеза, гепатита по всему миру.

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Если нужна помощь врача, то получить консультацию онлайн или по телефонам, выбрав специалиста из этого списка. Получить бесплатную правовую помощь можно, позвонив по номеру 0 800 213 103. Как получить социальную поддержку за рубежом для людей с ВИЧ, можно узнать здесь.

Напомним, что мы также писали, как оформить больничный во время войны, если вы переселенец и не только.

Не менее актуально знать про прививки во время войны – зачем сейчас вакцинироваться и как получить препарат бесплатно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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