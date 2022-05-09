Якщо виїхали до Угорщини – як отримати медичну допомогу українцям безкоштовно

В Угорщині українці можуть отримати чимало медичної допомоги безкоштовно, якщо попросили тимчасового захисту. На які послуги можна розраховувати – у матеріалі

Отримати медичну допомогу українцям безкоштовно в Угорщині можна за умови оформлення статусу тимчасового захисту / Фото: Getty Images, Shutterstock

Чимало українців через війну з Росією опинилися в Угорщині і перебувають там зараз. Екстрену медичну допомогу ви можете отримати, пред'явивши паспорт. А от для безкоштовної діагностики та відвідування лікарів потрібно отримати статус тимчасового захисту, повідомляє МОЗ України.

Якщо ви – в Угорщині, ще не отримали статусу тимчасового захисту (або не хочете його отримувати), але потрібна термінова медична допомога, тобто "швидка" – телефонуйте 112. Невідкладну та екстрену медичну допомогу угорці надають у більшості лікарень. Потрібно лише пред'явити український паспорт .

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До оформлення статусу тимчасового захисту також можна отримати низку медичних послуг безкоштовно / Фото: moz.gov.ua

Якщо ж ви хочете отримувати іншу медичну допомогу безкоштовно, потрібно оформити статус (допомога надаватиметься 6 місяців). До безкоштовних медичних послуг в даному випадку входить:

Медичні скринінги та огляд. Загальна медицина. Спеціалізована медична допомога в екстрених випадках.

Після закінчення 6-місячного періоду ви зможете отримувати медичну допомогу безкоштовно через медстрахування, яке покриє всі медичні витрати, сюди входить:

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первинна медична допомога (сімейний лікар)

профілактичні огляди

спеціалізована стаціонарна та амбулаторна допомога,

реабілітація

виклик "швидкої"

компенсація коштів, витрачених на ліки, тощо.

При оформленні страховки ви можете отримати близько 10 видів медичної допомоги / Фото: moz.gov.ua

Але для цього потрібно або влаштовуватися на роботу, або вносити щомісячний страховий внесок.

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