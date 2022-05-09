Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
Поиск на segodnya.ua

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life Здорово

Якщо виїхали до Угорщини – як отримати медичну допомогу українцям безкоштовно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Угорщині українці можуть отримати чимало медичної допомоги безкоштовно, якщо попросили тимчасового захисту. На які послуги можна розраховувати – у матеріалі
Отримати медичну допомогу українцям безкоштовно в Угорщині можна за умови оформлення статусу тимчасового захисту
Отримати медичну допомогу українцям безкоштовно в Угорщині можна за умови оформлення статусу тимчасового захисту / Фото: Getty Images, Shutterstock

Чимало українців через війну з Росією опинилися в Угорщині і перебувають там зараз. Екстрену медичну допомогу ви можете отримати, пред'явивши паспорт. А от для безкоштовної діагностики та відвідування лікарів потрібно отримати статус тимчасового захисту, повідомляє МОЗ України.

Якщо ви – в Угорщині, ще не отримали статусу тимчасового захисту (або не хочете його отримувати), але потрібна термінова медична допомога, тобто "швидка" – телефонуйте 112. Невідкладну та екстрену медичну допомогу угорці надають у більшості лікарень. Потрібно лише пред'явити український паспорт .

Реклама

До оформлення статусу тимчасового захисту також можна отримати низку медичних послуг безкоштовно
До оформлення статусу тимчасового захисту також можна отримати низку медичних послуг безкоштовно / Фото: moz.gov.ua

Якщо ж ви хочете отримувати іншу медичну допомогу безкоштовно, потрібно оформити статус (допомога надаватиметься 6 місяців). До безкоштовних медичних послуг в даному випадку входить:

  1. Медичні скринінги та огляд.
  2. Загальна медицина.
  3. Спеціалізована медична допомога в екстрених випадках.

Після закінчення 6-місячного періоду ви зможете отримувати медичну допомогу безкоштовно через медстрахування, яке покриє всі медичні витрати, сюди входить:

Реклама
  • первинна медична допомога (сімейний лікар)
  • профілактичні огляди
  • спеціалізована стаціонарна та амбулаторна допомога,
  • реабілітація
  • виклик "швидкої"
  • компенсація коштів, витрачених на ліки, тощо.

При оформленні страховки ви можете отримати близько 10 видів медичної допомоги
При оформленні страховки ви можете отримати близько 10 видів медичної допомоги / Фото: moz.gov.ua

Але для цього потрібно або влаштовуватися на роботу, або вносити щомісячний страховий внесок.

Також ми писали про медичну евакуацію для лікування за кордоном – як відбувається і куди звертатися.

Реклама

А ще дізнайтеся, де людям з ВІЛ шукати допомогу – контакти лікарів, АРТ-сайти і не тільки.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти