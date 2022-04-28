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Доктор Комаровский рассказал, как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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28 апреля, 07:00
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Евгений Комаровский советует подросткам быть готовым к тому, что пребывание в другой стране может затянуться. У вас есть возможность выучить язык за короткое время
Если подросток не хочет учить язык в другой стране, объясните ему что появилась крутая возможность – выучить язык за короткий отрезок времени
Если подросток не хочет учить язык в другой стране, объясните ему что появилась крутая возможность – выучить язык за короткий отрезок времени / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Вы вынужденно оказались за рубежом, но у вашего ребенка нет желания ходить в школу, общаться со сверстниками и разговаривать на иностранном языке. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, как решить эту проблему.

Адаптация к новым условиям не у всех проходит легко и безболезненно. Многим людям было тяжело выехать даже за пределы Украины, не говоря уже о проживании в другой стране. И хотя дети проще относятся к переменам, некоторые подростки сильно переживают и не готовы принять новую действительность.

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Доктор Комаровский посоветовал подросткам по-другому посмотреть на то, что сейчас происходит и учить иностранные языки
Доктор Комаровский посоветовал подросткам по-другому посмотреть на то, что сейчас происходит и учить иностранные языки / Фото: Pexels

По словам Евгения Комаровского, основная проблема заключается в том, что подростки считают ситуацию временной, поэтому не учат язык, а все свободное время проводят в соцсетях или в компьютерных играх.

Когда мама или другой близкий человек пытается вытащить подростка из чатов и соцсетей, то он отвечает: "У меня там все друзья". Доктор Комаровский посоветовал подросткам по-другому посмотреть на то, что сейчас происходит.

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Будем надеяться, что ситуация "Я здесь ненадолго" – правильная, но рассчитывать на нее не надо, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною". – Стоит быть готовым к тому, что пребывание в другой стране может затянуться.

Что же касается новых контактов, то друзей много не бывает. Если у вас появятся новые знакомства за то время, пока вы находитесь в другой стране – это поможет вам в жизни, тем более что в 14-16 лет подружиться очень легко.

А по поводу обучения – что может быть лучше? Вы оказались в стране носителя языка.

Это очень крутая возможность – выучить язык за короткий отрезок времени, – сказал эксперт. – Перед вами будет открыт весь мир, если вы знаете несколько языков. Почему не использовать эту ситуацию со знаком "плюс" для себя? То есть принять ее не в страданиях, а с пользой.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

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Также ранее Евгений Комаровский рассказал, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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